Egyet fizet, kettőt vihet – ezzel a szlogennel indított akciót az Aldi Magyarország az importhúsok ellen. A kezdeményezéssel a német hátterű diszkontlánc azt az üzenetet kívánja erősíteni, hogy továbbra is elkötelezetten támogatja a magyar húsipart.

Akció indul az Aldiban, fél áron adják a magyar sertéshúst hét napig.

A vállalat 2021 óta ugyanis kizárólag magyar tartású, vágású és feldolgozású friss húsokat ajánl kínálatában valamennyi szárnyas-, sertés- és marhahús esetében. Sőt, már nem csupán az állandó kínálatában ragaszkodik a magyar húsokhoz, hanem a szezonális és akciós termékeinél is növelte a hazai áruk arányát: ezeknek a húsoknak immár a 90 százaléka magyar forrásból érkezik.

Pedig az elmúlt két évben a beszerzési piacon számtalan változás ment végbe. Mind a beszállítókat, mind az élelmiszer-kiskereskedelmet hátrányosan érintette az energia és a csomagolóanyagok árának drasztikus emelkedése, az infláció növekedése. Ezzel párhuzamosan nagyobb mértékben ismét megjelentek az importtermékek, amelyek sokszor olcsóbban beszerezhetők, mint a magyar áruk. Mégis, az Aldi és a beszállítói abban bíznak, hogy a fogyasztók a jövőben az importhúsok helyett még gyakrabban választják majd a magyar frisshúsokat és hústermékeket.

Fél áron a magyar hús az Aldiban – de hogyan?

Ennek érdekében rajtol el beszállítóival közösen most meghirdetett felhívás. Ennek lényege, hogy

az Aldi egy héten keresztül gyakorlatilag fél áron kínálja a magyar forrásból származó darált sertéshúst.

Frisshúsról van szó, amely a gyártástól számítva – fajtától függően – akár 10-12 napig is fogyasztható. Ez részben azért is van így, mert a csomagolás után jellemzően 24 órán belül már az áruházlánc polcain kaphatók ezek a termékek. Visszatérve a kampányra, a hét napig tartó akció szeptember 14-től veszi kezdetét, és szeptember 21-ig lesz érvényben. Az Aldi saját márkás Húsmester termékcsaládjára vonatkozik, ezen belül is az 500 grammos, 30 százalékos zsírtartalmú friss darált sertéshúsra. Ha a vásárló ebből két tálcát venne, csak az egyiket kell kifizetnie. Így összesen egy kilogramm darált sertéshús 1149 forintba kerül.

Az akció az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. mind a 168 magyarországi üzletében egységesen zajlik. A bolt azt is jelezte, hogy ahogy a többi frisshús esetében, az akciós termékekből is mindennap érkezik friss szállítmány valamennyi áruházba.