Megnyílt a Botaniq Budai Klub a Svábhegyen – írta a Turizmus.com. A turisztikai szaklap szerint az új létesítmény a korábbi Fonográf Klub helyén üzemel. Ez egy legendás kollektíva volt: az egykori Illés (majd Fonográf) együttes több tagja alapított és 1985-tól 2003-ig működött a budapesti XII. kerületi Költő utcában.

Megnyílt a Botaniq Budai Klub, a svábhegyi komplexumba csak tagok léphetnek be. Fotó: BDPST Group

A Fonográf Klub étteremmel és szaunával is rendelkező polgári klub volt, amit csak tagsági igazolvány megváltása után lehetett látogatni. Olyan magyar hírességek is szívesen időztek itt, mint Halász Judit és Bródy János. A városi legendák szerint pedig másik mellett

Carlos Santana és a Queen együttes is megfordult a klub falai között.

Ezt a hagyományt, valamint a több száz éves múltra visszatekintő angolszász privát klubok örökségét és a századforduló Magyarországának előkelő klubéletét viszi tovább a Botaniq Budai Klub, ami a BDPST Group egyik fontos belföldi projektje. A társaság Tiborcz István tulajdona.

Mit kell tudni az új budai klubról?

A szabadidős és rekreációs igényekre szabott exkluzív klub

étteremmel,

különböző wellness és fitnesz szolgáltatásokkal,

teniszpályákkal,

továbbá a gyermekek számára fenntartott Kids Klubbal

és többfunkciós sportpályával

várja a sportolni, pihenni és kikapcsolódni vágyókat. Az ingatlan a tagok közötti tárgyalások lebonyolítására is alkalmas lesz.

A beruházás első szakasza a Fonográf Étterem és Polgári Klub régi épületének bontási munkálataival még 2021 tavaszán kezdődött meg. Ennek befejeztével elindulhatnak az építési munkálatok. Most a fejlesztés utolsó szakasza, a tereprendezési és tájépítészeti munkálatok is lezárultak. Ennek során a zöldövezet helyreállítására is nagy hangsúlyt fektettek, aminek köszönhetően a hely visszakapta eredeti, természetközeli szépségét.

Hogyan működik az új budai klub?

A szabadidős és rekreációs központ a klasszikus polgári értékrendet és mentalitást testesíti meg, szolgáltatásait pedig a brit „private members clubokhoz” hasonlóan tagsággal lehet majd látogatni. „Nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy a vendéglátás és a társasági élet egy kimagasló sztenderdjét honosítsuk meg Magyarországon évszázados angolszáz minta alapján” – fogalmazott a beruházásról Peter Knollt, a BDPST Group klaszterigazgatója. Mindennek van gyökere, hiszen a tagsággal látogatható exkluzív klubok Magyarországon is virágoztak a 19. században és a 20.század elején. Azonban a második világháborút követően teljesen eltűntek.

Az első ilyen klubot maga gróf Széchenyi István alapította Pesti Casino néven.

A Botaniq Budai Klub házszabályáról Peter Knoll már korábban is nyilatkozott. Ebből lehet tudni, hogy első körben a koncepció exkluzivitása miatt korlátozott kapacitással, maximum 75-100 fős tagsággal számolnak, ami egyébként a külföldi példákkal összehasonlítva kis létszámnak számít. A tagok belépési díjat és éves tagdíjat fognak fizetni, ugyanakkor csak azokat veszik fel, akiknek a jelentkezését a titkos felvételi bizottság szavazáson elfogadja.