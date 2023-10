Akár nem stratégiai fontosságú eszközök eladásáról is dönthet a kormány, hogy megteremtse a finanszírozását a Budapest Airport megvásárlásának – erről is beszélt a gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn a Világgazdaság 55 című konferenciát követően újságíróknak.

A kormány előtt számos lehetőség van a Budapest Airport megvételének finanszírozására. Fotó: Shutterstock

Nagy Márton a Reuters beszámolója szerint azt mondta, hogy a vételár előteremtéséhez költségvetési forrásokat, illetve banki pénzeket is felhasználhatnak. Egyúttal jelezte, hogy a kormány arra számít, hogy a tárgyalások az év végéig lezárulnak. Ugyanakkor azt nem részletezte, hogy milyen vagyonelemek eladására gondolt. Ezúttal sem derült ki, hogy mekkora összegről van szó. Korábbi, meg nem erősített információk szerint mintegy négymilliárd euróba kerülhet a tranzakció, de ennek egy jelentős része, mintegy 1,5 milliárd euró hitelátvállalást jelentene.

A Reuters felidézte, hogy Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta számos ágazatban nőtt a magyar tulajdon aránya, így az energetika, a banki, a távközlési és média szektorában egyaránt. A ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport visszavásárlása évek óta stratégiai kérdés. Legutóbb kormány 2021-ben nyújtott be nem kötelező érvényű ajánlatot 4,44 milliárd euróról szólóan. Azonban a miniszterelnök úgy határozott, hogy a magas infláció és és a globális pénzügyi piacok volatilitása miatt felfüggesztik az ügyletet.

Most viszont sikerrel mehet végbe a folyamat. A kabinet a nyár végén újra hivatalos ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport többségi tulajdonrészére. A nemzetközi hírügynökség szerint tárgyalások zajlanak a kisebbségi pakett kapcsán több repülőtér-üzemeltetővel, köztük a katarival is. Ugyanakkor az elmúlt hetek információi szerint a kisebbségi tulajdonos, egyben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szakmai üzemeltetője egy francia cég, a Vinci lehet.