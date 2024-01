Kínai webáruházak betörését nyögi az Amazon

A versenyhivatal elleni pereskedésében azonban még segíthetnek is neki. A kínai webáruházak villámgyorsan törnek be a nyugati piacokra, ám a szabályozó hatóságok már most is komoly kritikákat hoztak fel ellenük.

2024.01.06. 16:03 | Szerző: Nemes Tamás