Véget vetnének a robotaxik „ámokfutásának” Kaliforniában, legalábbis ezt tervezik a munkavállalói érdekképviseletek és az állam törvényhozásában helyet foglaló politikusok egy csoportja, bár utóbbiak beérnék azzal, hogy a jelenleginél is szigorúbb keretek közé szorítanák a szolgáltatást.

Waymo robotaxi szolgálatban, San Francisco utcáin.

Fotó: Jason Henry / AFP

Azt szeretnék elérni, hogy a robotaxiban valódi hús-vér sofőr teljesítsen szolgálatot és avatkozzon be a a gépek által nem értelmezhető veszélyhelyzetekben. Más kérdés, hogy így az önvezetésre épülő szolgáltatásnak semmi értelme nincs, a taxizást egy hagyományos sárga taxi és egy navigációs szoftver meg tudja oldani – ahogy eddig is.

A Cruise a kommunikációt is elvétette

Az amerikaiakat tavaly októberben egy Cruise robotaxi gázolásos ügye zaklatta fel, akkor a General Motors leányvállalata, a Cruise által üzemeltetett Chevrolet Bolt robotaxi a sötétben az úton szabálytalanul átrohanó nőt ütött el, akit a szomszédos sávban előtte haladó teherautó lökött elé. A robotaxi észlelte ugyan az incidenst, fékezett is, de még hat méteren át vonszolta magával a nőt, mert olyan pózban kapta el, hogy egy pillanatra kiesett a szenzorok látóköréből. Akkor érzékelte megint, amikor első kerekével áthajtott rajta. Ezután megállt.

A Cruise flotta is kényszerpihenőn van, amíg a vizsgálat le nem zárul.

Fotó: Shutterstock

A nő sérüléseiről az októberi eset óta semmi hírt nem érkezett azon túl, hogy túlélte a balesetet. A Cruise által felkért független mérnöki iroda számos hibát tárt fel, s konklúzióként megállapította, hogy

helyes észlelés esetén rendszer vészfékezéssel megállította volna az autót, s ha egy tapasztalt sofőr ült volna a volán mögött, akkor nagy valószínűséggel el lehetett volna hárítani az ütközést.

Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás és a felelősök felkutatása, de a népharagot a Cruise azóta eltávolított vezetése váltottak ki azzal, hogy manipulálni és bagatellizálni igyekezett az esetet.

A Waymo feje fölött is ott a pallos

A Cruise kaliforniai engedélyét ezután felfüggesztették. Elképzelhető, hogy ez lesz az újabb incidens következménye is, amelynek elkövetője az Alphabet leányvállalalat, a Waymo egyik robotaxija volt, s amely egy San Franciscó-i útkereszteződésben múlt szerdán este elsodort egy teherautó takarásából hirtelen felbukkanó biciklist.

Az eset rendőrségi és közlekedésbiztonsági kivizsgálása folyamatban van, az illető néhány karcolással megúszta, de sem ő, sem a Waymo nem nyilatkozott az ütközés körülményeiről. A Fox News stábja a helyszínre sietve azt tapasztalta, hogy semmilyen jel sem utal ara, hogy ott baleset történt volna.

Ezután a tévések a fedélzeti kamera felvételeit követelték a Waymótól, amely ezt elhárította, okulva a Cruise példájából. Akadtak, akik a vizsgálat eredményét meg sem várva az önbíráskodást választották, szombat este kilenc órakor a San Franciscó-i kínai negyedben egy csuklyás férfi a holdújévet ünneplő kínai tömegből kiválva bezúzva egy békésen arra járó üres Waymo ablakát, tűzijátékot dobott bele, mire az autó lángra kapott és porig égett. A rongálásban másik is aktívan részt vettek. A rendőrség itt is az elkövetőket hajkurássza és az eset kivizsgálását ígéri.

A politikusok viszont előbbre járnak, már a robotaxizást szigorító két új törvényjavaslatot is megszövegezték.

Dave Cortese szenátor azt nehezményezi, hogy az állami hatóságok a városvezetés feje fölött döntenek az engedélyek kiadásáról, holott szerinte a folyamatba be kell vonni a helyieket is, ahogy az ellenőrzési hatáskörökből is részt követelnek maguknak.

Súlyos megállapítások – újraírt passzusok

A másik törvényjavaslat előírja, hogy a 10 001 fontnál, azaz 4,53 tonnánál nagyobb tömegű önvezető járművek volánja mögött képzett humán sofőrnek kell ülnie, ami már a Tesla önvezető kamionjára, a Semire is vonatkozna. Más kérdés, hogy a kipécézett a robotaxik jellemzően két tonna alatti tömegűek, nyilván ennek megfelelően finomítják majd a törvényjavaslatot.

A sofőrök visszaültetése a józan ész által megkövetelt intézkedés, amelynek addig hatályba kell maradnia, amíg olyan műszaki feltételek nem teljesülnek, amelyekkel minden kétséget kizáróan elkerülhetőek a robojárművek önhibás balesetei

– hangoztatta Cecilia Aguiar-Curry, Kalifornia állam közgyűlésének tagja. Hozzátette, hogy nem szabad hagyni, hogy a technológiai cégek bemondásra mindent letoljanak a torkukon.

Lassítanák a tempót

A sofőrös törvényjavaslat korábbi változata átment tavaly a közgyűlésen, de azt Gavin Newsom kormányzó megvétózta, mondván, hogy a jelenlegi szabályozási keret elégséges a biztonság garantálásához. Most viszont felmelegítették a témát. Amerika egyik legnagyobb szakszervezete, a Teamsters mindkét törvényjavaslatot támogatja, egyrészt biztonsági okokból, másrészt a munkahelyek elvesztésétől tartva. Számos állam, köztük Texas és Arkansas is engedélyezi az önvezető teherautók tesztelését és üzemeltetését.

Kalifornia viszont tiltja a kamionok autonóm közlekedését,

de már folyamatban van a robokamionok közlekedését keretek között lehetővé tevő szabályozás megalkotása. A sofőrök kötelező jelenlétét előíró, újra benyújtott teherautó-törvénytervezet azonban késleltetné ezt a folyamatot.

A technológiai cégek a folyamat békés rendezése mellett kardoskodnak, aminek az ellenük folyó hangulatkeltés nem használ. Hibáikat elismerve, partnerként szeretnének a megállíthatatlan fejlődés szolgálatába állni – szűrhető le a nyilatkozataikból.