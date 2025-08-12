A leggyengébb európai kormányfő az egyetlen, aki nyíltan szembeszáll Donald Tumppal

Spanyolország saját álláspontot képvisel a védelmi és külpolitikában, a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatokat illetően, és Pedro Sanchez spanyol kormányfő az egyetlen európai vezető, aki ezekben a kérdésekben nyíltan szembeszáll Donald Trump kormányzatával, szítja a kétoldalú feszültségeket.

A spanyol kormányfő nem hajlandó teljesíteni a NATO-vállalást, a GDP 5 százalékát védelemre fordítani / Fotó: NurPhoto via AFP

A spanyol kormány a minap jelentette be, hogy amerikai F–35-ösök helyett inkább európai vadászgépeket vásárol majd, és felmentést kapott a NATO új vállalása alól is, amely szerint a tagállamok a GDP öt százalékát fordítják védelmi kiadásokra. Az Európai Bizottsággal és az amerikai kormánnyal szemben erősíti a gazdasági kapcsolatokat Kínával.

Pedro Sanchez kormányfő a kölcsönös amerikai vámok április eleji kihirdetése után Pekingbe utazott annak ellenére, hogy

Washington figyelmeztette: ne barátkozzon a kínaiakkal.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Sanchezre utalva úgy fogalmazott a Fox Newsnak, hogy rossz lóra tesznek az európaiak, ha az Egyesült Államok helyett Kínára támaszkodnak, olyan ez, mintha „saját torkukat vágnák el”.

Donald Tump második vámháborújának kirobbanása után Sanchez volt az első európai vezető, aki hivatalos látogatáson Kínában járt. A kereskedelmi forgalom folyamatosan nő a két ország között, ahogyan a spanyol deficit is.

Kína Spanyolország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere

Spanyolország tavaly hivatalos adatok szerint több mint 45 milliárd euró értékben importált a világ második legnagyobb gazdaságából, míg az exportja alig érte el a 7,4 milliárd eurót. A befektetések valamivel kiegyensúlyozottabbak: 2023-ban kínai részről 131 millió, spanyol részről pedig 91 millió eurót tettek ki.

Az újabb vámháború kirobbanása után Pedro Sanchez utazott elsőként az európai vezetők közül Pekingbe Hszi Csin-ping kinai elnökhöz / Fotó: Xinhua via AFP

Kína ezzel az ibériai ország negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere és a második legfontosabb árubeszállítója lett, de csak a 12. a spanyol exportpiacok listáján.

„Csak a multilateralizmus és a nemzetek közötti szolidaritás képes megoldani az ilyen típusú globális kihívásokat” – utalt Sanchez a vámháborúra.

Spanyolország a nyitott világot támogatja. Egy olyan világot, amelyben a kereskedelem egyesíti népeinket és gazdagabbá teszi őket

– mondta áprilisi látogatása másik állomásán, Vietnámban.