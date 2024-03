Az idei második fél évben lendületet kap a világgazdaság, és ezzel párhuzamosan a DHL csomagszállító óriásvállalat eredménye is javuló tendenciát mutathat – ez volt gyakorlatilag az egyetlen pozitív üzenet a német tulajdonban lévő óriásvállalat szerdán publikált gyorsjelentésében.

Kevesebb a munka, kevesebb a bevétel és a nyereség is a DHL csoport vállalatainál. Fotó: Shutterstock

A korábban Deutsche Post néven szereplő DHL csoport az idei év első felében gyenge keresletre számít – sőt egyes piacokon kifejezett volumencsökkenésre –, s miután a tavalyi üzleti év sem sikerült épp a legfényesebben, ez meg is mutatkozott a DHL frankfurti tőzsdén jegyzett részvényeinek árfolyamában: csaknem 6 százalékos gyengülés követte az éves adatokat összesítő gyorsjelentés publikálását.

Az elemzők nincsenek elragadtatva a DHL teljesítményétől,

a Stifelnél például már lejárt lemeznek tartják a cégnek a mindent a koronavírus-járványt követő e-kereskedelmi visszaeséssel magyarázó mentegetőzését, amire hivatkozva többször is szűkítette a prognózisát. A harmadik negyedév után is ezt hallgathattunk, most is – írták a befektetőiknek szóló értékelésükben.

A DHL-t is sújtja az

Kétségtelen, hogy a logisztikai szektor szereplői a gyenge világgazdasági környezetben a piaci részesedésük megőrzésére törekednek, s megpróbálják a még mindig magas infláció miatt emelkedő költségeiket a világpiaci kereslethez igazítani, de ennek úgy kellene megtörténnie, hogy közben a profitmarzsok legalább a szintjükön maradjanak.

Ez nem sikerült, az üzemi haszonkulcs a 2022 végi 8,1 százalékról 7,7 százalékra apadt. A tavalyi negyedik negyedévben 1,642 milliárd eurós üzemi eredményt mutattak ki, amely 15 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, s a vállalatcsoport valamennyi áruszállítási szegmensében visszaesést jelzett.

A teljes üzleti év 6,345 milliárd eurós üzemi nyereséget hozott, ez 24,8 százalékkal marad el az egy évvel ezelőttitől.

Az adózott eredmény az évzáró negyedévben 1,33 milliárdról 981 millió euróra olvadt. A csoportszintű éves bevétel 81,75 milliárd eurója pedig 13,4 százalékkal kevesebb a 2022-ről kimutatottnál.

A világszerte 594 ezer főt foglalkoztató vállalatcsoport vezetése kitekintésében azt a pozitív üzenetet küldi, hogy az üzemi eredményük középtávon is a pandémiát megelőző szint felett marad. Az idei évre 6–6,6 milliárd euró közötti üzemi profittal lennének elégedettek, miközben a piac a 6,6 milliárdos értéket kezeli konszenzusként.

A DHL csoportnál a második fél évtől már a világgazdasági fellendülés kibontakozását remélik. Fotó: Shutterstock

Szebben fest a 2026-ra szóló előrejelzés, amely már 7,5–8,5 milliárd eurós üzemi nyereséggel számol, azaz még ezt az egy évet kell kibírni, aztán felpörög az üzlet. S hogy a részvényesek addig se veszítsék el teljesen a vállalatba fektetett bizalmukat, a DHL csoport vezetése közölte, hogy 2025-ig meghosszabbítja részvény-visszavásárlási programját, és 1 milliárd euróval, összesen legfeljebb 4 milliárd euróra növeli. Emellett a tavalyi év nyereségéből részvényenként 1,85 euró kifizetését javasolja.