A Lidl idén is kedvező árakkal és számos akcióval készül a húsvéti időszakra. A vállalat ráadásul tartós árcsökkentési programjának keretében több mint 600 terméket kínál akár 50 százalékkal olcsóbban a tavalyihoz képest. A vásárlók így mind a húsvéti, mind a napi bevásárláshoz kapcsolódó termékeket olcsón szerezhetik be. A piacvezető áruházlánc kínálatában klasszikus, húsvéthoz kapcsolódó termékek széles, kedvező árú választéka megtalálható, de a különlegességeket keresők is megtalálhatják számításaikat.

A Lidl Plus applikációval az automatikusan aktiválódó ajánlatoknak és a személyre szóló kuponoknak köszönhetően még tovább csökkenthetik kiadásaikat a vevők

Fotó: Lang Róbert

„A Lidl tapasztalatai alapján a vásárlói trendek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest, a kereslet elsősorban továbbra is az olcsóbb és az akciós áron kínált termékek irányába tolódik. Erre az erősen megnövekedett árérzékenységére reagálva a húsvéti időszakban is változatos akciókkal és kedvezményekkel segítjük a vásárlókat és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb árakat biztosítsuk a magyar embereknek, családoknak” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A vállalat az ilyenkor egyik legnépszerűbb termékből, a húsvéti sonkából összesen 16-félét kínál,

melyek között mind a pulykából, mind a sertésből készült termékek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra. Az áruházlánc különösen büszke a hagyományos eljárással, hosszú pácolással és kizárólag sózással készült Pikok Pure Szívsonkára, mely egyenesen a füstről érkezik, és nyersen, főzve vagy sütve is fogyasztható. A húsvéti sonkák ára kilogrammonként 1689 és 4599 forint között alakul.

A sonkák mellett pedig a friss húsok, mint például a kacsa, a bárány, a különféle steakek és a hal széles választéka is elérhető, ami szintén kiváló alapanyaga lehet az ünnepi menünek. A másik szintén keresett árucikk ilyenkor a tojás, ára pedig a legnagyobb mértékben, akár 30 százalékkal csökkent a tavalyihoz képet.

A húsvéti kalácsból hatféle található meg a polcokon.

Az állandó kínálatba tartozó vajas fonott kalács 279 forintba kerül, ami 22 százalékkal olcsóbb az egy évvel ezelőttihez képest. A szintén kedvelt gyümölcsös, a háromágas fonott és a húsvéti sós kalács mellett idén először két újdonság, sós-tormás és Dia-wellness tönkölykalács is várja majd a vásárlókat. A kalácsok ára összességében 279 és 699 forint között alakul.

Tormából négyfélét kínál a Lidl vásárlóinak: a reszelt torma, a reszelt torma erős ízesítésben, valamint a Csupros tejszínes torma a Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozik, továbbá Birsalmás torma is választható. A Hazánk Kincsei reszelt torma a mai naptól ráadásul 60 százalékos kedvezménnyel, 169 forintért érhető el.

Az édességek tekintetében is rendkívül széles választék fogadja a vásárlókat.

A csokoládényulak mellett különféle csokoládétojások, csokoládékülönlegességek, húsvéti csomagok és cukorkák is kaphatóak kedvező áron. A Lidlt tavaly negyedik alkalommal választották Az év zöldség- és gyümölcskereskedőjének és ehhez méltóan nagy hangsúlyt fektet a friss zöldségekre és gyümölcsökre, melyekből átlagosan legalább 150-féle termék érhető el az áruházakban.

A hétről hétre megújuló akciók rendkívül népszerűek és keresettek, csak úgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak. A Lidl Plus applikációval pedig többek között az automatikusan aktiválódó ajánlatoknak és a személyre szóló kuponoknak köszönhetően még tovább csökkenthetik kiadásaikat a vevők. Az alkalmazás nemrég újult meg, a változásnak köszönhetően még egyszerűbb lesz a Lidl Plus használata. Március elejétől kezdve minden Lidl Plust használó garantáltan részesül a kedvezményekben, ezáltal még többet spórolhatnak akár már a húsvéti készülődés során is.