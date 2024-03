Váradi József: a Wizz Air előnyére válik, hogy nem mindenki hajlandó megfizetni a magas jegyárakat

Százharmincszor elmentek Kínába a Covid alatt Váradi József emlékeztetett, hogy nem most lettek Magyarország nemzeti légitársasága, mindig is azok voltak – jogi értelemben véve és jelképesen is. Példaként felhozta, hogy a Wizz Air elment százharmincszor Kínába a Covid alatt, hogy egészségügyi berendezéseket, lélegeztetőgépeket hozzanak a betegek számára;

a magyar kormány cargogépét reptetik;

a legnagyobb hálózattal rendelkeznek, és több mint hetven útvonallal biztosítják a magyar utasoknak az utazási lehetőségeket;

lefedik a piac 38 százalékát;

a magyar olimpiai csapatot, az Európa-bajnoki tornán részt vevő labdarúgó-válogatottat és a szurkolókat utaztatják.