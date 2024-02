Németország azt tervezi, hogy meghosszabbítja a migráció megfékezése érdekében tavaly ősszel bevezetett ellenőrzéseket a keleti határán, és a 2024-es futball Európa-bajnokság idején valamennyi határszakaszára kiterjeszti azokat – írja az Euractiv korábbi cikke nyomán az Infostart.

Németország tavaly szeptember végén vezetett be szúrópróbaszerű ellenőrzéseket több határán.

Fotó: Getty Images

Meg akarják állítani a Magyarországon át érkező menekülteket

A német lap szerint Nancy Faeser német belügyminiszter még Prágában beszélt az újságíróknak arról, hogy az illegális migrációs adatok ugyan csökkentek, de még mindig sok menedékkérelmet regisztrálnak Németországban. „Ezért úgy gondolom, hogy ismét ki kell majd terjesztenünk az ellenőrzéseket” – jegyezte meg.

A cikk emlékeztet: Németország tavaly szeptember végén vezetett be szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a Lengyelországgal és Csehországgal közös határain, miközben az Ausztriával közös határán már a 2015-ös migránsválság óta állandó ellenőrzések vannak. Ennek a lépésnek a hatására Németország keleti szomszédai is ellenőrzéseket vezettek be a Szlovákiával közös határaikon, hogy

megállítsák a nagyrészt Szerbia felől Magyarországon át érkező menekülteket.

Az intézkedéseket félévente értékelik, és azokat Brüsszelnek újra jóvá kell hagynia. A most hatályos ellenőrzések esetében a hat hónapos időszak március végén jár le.

Faeser kitért arra is, hogy Németország valószínűleg szigorítja majd a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság idején is a határellenőrzéseket. Mint ismert, a tornát június 14. és július 14. között rendezik tíz német városban, az Eb mérkőzéseire összesen 2,7 millió nézőt várnak, és további hétmillió szurkolóval számolnak a városok központjaiban kialakított közösségi zónákban a kivetítők előtt.

„A vendéglátó országok általában hajlamosak megvédeni magukat, ezért”

valószínűleg ellenőrzéseket fogunk bevezetni minden szomszédokkal közös határunkon

– közölte, hozzátéve: a tervek szerint a részt vevő országokból is érkeznének rendőrök, akik segítenék a honfitársaik mozgását és biztosítását.

A magyar szurkolók minden stadionban remek hangulatot teremtenek.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az UEFA-elnök szerint őrült időket élünk, ezért a biztonság az első

A biztonsági kérdésekkel a sportági európai szövetség, az UEFA is alaposan foglalkozik. Aleksander Ceferin elnök már többször találkozott a német belügyminiszterrel, és a hátralévő hetekben is rendszeres lesz az egyeztetés. Ceferin szerint a jelenlegi „őrült időkben” a biztonság jelenti a legnagyobb aggodalmat. „Nemcsak a stadionok miatt félek, sőt, biztos vagyok abban, hogy azok védettek lesznek, de gondolni kell a városokban tartózkodó szurkolókra is” – hangsúlyozta a szlovén sportvezető.

Március végén dől el, hogy Izrael vagy Ukrajna is kijut-e a kontinensviadalra – egy pótselejtezős ágon vannak, így csak az egyik válogatott lehet ott Németországban. Ezt követően a biztonság növelésének kérdése újra napirendre kerülhet.

A Világgazdaság nemrégiben írt arról, hogy tízezer honfitásunk jeggyel, sokkal többen pedig anélkül indulnak el a foci-Eb-re, hogy Stuttgartban és Kölnben, a stadionban vagy a szurkolói zónában biztassák a tornára csoportelsőként kijutó magyar válogatottat. A mieink a házigazda németek mellett a skótokkal és a svájciakkal kerültek azonos négyesbe. A csapat főhadiszállása a bajorországi Weiler im Allgauban lesz.

Noha összesen 2,7 millió belépőt adnak el a mérkőzésekre, Németországban több mint 7 millió vendéggel számolnak az Európa-bajnokság idején.