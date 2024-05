Tesla: ádáz csata jön a kínaiakkal a flottamegrendelésekért

Kármentő üzemmódba kapcsolt hirtelen az utóbbi időben több sebből is vérző Tesla, miután észlelte, hogy európai vállalati ügyfelei finoman szólva nem teljesen elégedettek az autóikkal és az társaság által nyújtott szolgáltatásokkal.

Minden második Grünheidében gyártott Tesla céges vásárlóhoz megy / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Márpedig a lízingcégek és a flottavásárlók véleményét és felszólamlásait illik komolyan venni, mert az elektromos autózás egykori egyeduralkodójának a bajszát már nemcsak a német, hanem az agresszívan terjeszkedő, ugyanakkor a nagy vásárlókkal szemben simulékony tárgyalási technikával üzleteket szerző kínai konkurensek is hevesen rángatják.

Európában a Teslák felét céges számlára veszik

A Teslának értékesítési oldalról különösen fontosak a vállalati ügyfelek, hiszen nagy tételben vásárolnak, megbízhatóan fizetnek. E kategórián belül is kiemelten kezelendők az európai flottaügyfelek, elég arra utalni, hogy az Egyesült Királyságban és a Tesla 15 nagyobb európai piacán tavaly az amerikai cég eladásainak 44 százalékáért ők feleltek a Dataforce piackutató cég adatai szerint.

A helyzet idén sem javult, míg a magánszemélyek körében a villanyautó-vásárlások háttérbe szorultak, a vállalati körben még mutatósabb a piac zsugorodása. Az említett 16 országban az első negyedévben darabszám alapján 2,3 százalékkal csökkent a Tesla flottaértékesítése, ugyanakkor a többiek még gyatrábban teljesítettek, így Elon Musk cégének piaci részesedése 49 százalékra tudott nőni.

Vállalt klímacéljaik teljesítéséhez a nagy cégek jelentősen bővítik elektromosautó-parkjukat, ebben sok helyütt adókedvezményeket is igénybe tudnak venni.

Az üzlet elvileg tehát pöröghetne még jobban, de a Reuters felmérése alapján ezt számos tényező hátráltatja. A hírügynökség munkatársai kilenc nagy európai lízingcég menedzsereivel, valamint tizenkét vállalati flottakezelő vezető munkatársával készített interjúiból az derült ki, hogy a Tesla árpolitikája és szolgáltatásai éppenséggel nem az ügyfél-elégedettségre fókuszálnak.

A lízingcégeknél már kiverte a biztosítékot a Tesla

Az árpolitikánál a Tesla folytonos árcsökkentésekeivel nincsenek megbékülve a lízingcégek, amelyet flottakezelők közbeiktatásával látják el a nagyvállalati ügyfeleiket az igényelt autókkal.

A Tesla Model 3-ra már kétezer eurós kedvezmény jár – ha raktárkészletről veszik / Fotó: AFP

A lízingszerződéseket aszerint alakítják ki, hogy szerintük mennyiért tudják eladni a járműveket a futamidő végén. A hirtelen áresések viszont mélyen belemarnak a maradványértékekbe, a végén meg bagóért kell otthagyni a lízing lejártával a drágán vett autót az ügyfélnél, vagy vihetik a szabadpiacra, ahol még kevesebbet kapnak érte, mert annyira csökkentek időközben az autóárak. Az ilyen átértékelődéssel milliós veszteségek érik a lízingcégeket.

Nincs annál rosszabb, mint azt látni, ahogy a flottavásárló eszközeinek értéke folyamatosan csökken

– panaszolta Richard Knubben, a 31 országban jelenlévő brüsszeli székhelyű Leaseurope csoport főigazgatója, aki szerint a Tesla csak most kezdi átérezni a probléma súlyát, ezt pedig kedvezményekkel próbálja elsimítani. Knubben szerint azonban korántsem biztos, hogy a kedvezményekkel az értékcsökkenést egy az egyben kompenzálni tudják.

Nyakukon maradnak a drágán vett Teslák

Egy nagy európai autólízingcég névtelenséget kérő vezetője arról beszélt, hogy a Tesla 2023 közepétől kezdve nem hivatalos negyedév végi kedvezményeket kínált a raktáron lévő

Model 3 és

Model Y

típusokra, akár kétezer eurót is elengedve vételárból. Tavaly év vége óta ezek a kedvezmények folyamatosan hozzáférhetőek a lízingcégek számára.

Európa legnagyobb, 3,4 millió autót – közte 10 százalékban elektromosat – lízingelő vállalata, az Ayvens vezérigazgatója szerint a Tesla szolgáltatása javult ugyan, ám

a maradványértékek eróziója még mindig érezheti negatív hatásait az eredménysoron.

A Tesla is tisztában van ezzel, ezért olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek segítenek e probléma kezelésében. Tim Albertsen ezekről azonban nem árult el részleteket.

A Tesla Kínába saját lízingcégén keresztül szolgálja ki vállalati megrendelőit – övé a kockázat is /Fotó: Imaginechina via AFP

Bevetik a kínai figurát

Az Arval, a BNP Paribas autólízing-egysége viszont megunva a Teslával vívott meddő csatát és a miatta elszenvedett veszteségeket, úgy döntött, hogy beveti a kínai figurát, s három céggel is felvette a kapcsolatot, hogy elektromosautó-beszerzésről tárgyaljanak. Bart Beckers, az Arval vezérigazgató-helyettese bő egy évvel korábban már figyelmeztette Muskékat, hogy nagyon lábon lövik magukat és partnereiket az európai árcsökkentésekkel.

Az Arval 1,7 millió járműből álló flottájának is 10 százaléka a villanyautó. Becker elismerte, hogy a Tesla dolgozik a sorozatos javítási és szervizelési problémák megoldásán, de hozzátette, hogy vele szemben a kínaiak próbálják elkerüli a Tesla hibáját, és eleve a lízingbe adott autók újraértékesítési értékének fenntartására fókuszálnak.

Az autókölcsönzők közül többen már kiszórták flottájukból a Teslákat,

vagy radikálisan korlátozták a hozzáférhetőségüket, ugyancsak a már kiszolgált autók értékesíthetőségi problémái miatt.

A Hertz eladta a Teslákat az amerikai piacon, míg a német rivális Sixt leállította a Teslák vásárlását. A Tesla árcsökkentéseinek hatásáról kérdezve a Sixt azt mondta, hogy elektromos járműveik alacsonyabb maradványértéke 40 millió euróval csökkentette a 2023-as eredményét.

Flottakezelők = lekezelt flótások?

A másik Tesla-specifikus probléma a lassú és drága szervizszolgáltatás, erre számos flottakezelő panaszkodott a Reutersnek. A javítások túl sokáig tartanak, és sokkal többe kerülnek, mint más járműveké, részben a drága és sokszor hiánycikknek számító alkatrészek miatt.

Ráadásul a teslások ha beszélnek velük, azt is magas lóról teszik, ami szintén nem kedvez a harmonikus üzleti kapcsolatnak.

Vannak azért megértő Tesla-flottaügyfelek is. Az ötezer Teslát lízingbe brit Octopus Electric Vehicles vezérigazgatója, Fiona Howarth azzal védte meg a céget, hogy iparági úttörőként a semmiből kellett kidolgoznia és kiépítenie a szervizhátteret, és ehhez időre volt szüksége. Hozzátette, hogy a villanyautók gyártásába most belekóstoló hagyományos járműgyártók is hasonló problémákkal küzdenek.

A törött Teslák javítása nem olcsó mulatság / Fotó: AFP

Kevésbé pozitív élményekről számolt be a Reutersnek Lorna McAtear, a brit National Grid távvezeték-hálózat üzemeltető flottaigazgatója, aki a Tesláik javítási számláinak összesítéséből azt szűrte le, hogy az amerikaiak az iparági átlag háromszorosát fizettetik ki az autók javíttatásakor.

A National Grid kétezer darabos villanyautó-flottájának negyedét adó Teslákhoz alkatrészt rendelni embert próbáló feladat, autóik egy része eleve hibásan, például megvetemedett szélvédőkerettel érkezett hozzájuk, a garanciális javításokért pedig külön bokszmeccset kellett vívni a beszállítójukkal.

A keménykedés eredményhez vezetett

Nem véletlen, hogy McAtear kilátásba helyezte, javasolni fogja a Tesláik kivonását a flottából, amennyiben a felmerült problémákat sürgősen nem orvosolják. A határozott fellépés használt, április közepén a kikövetelt személyes találkozó végre megtörténhetett a Tesla helyi illetékesével, aki ígéretet tett a szervizszolgáltatás és a rendelési rendszer javítására, egy ütemterv kidolgozására a fennálló problémák kezeléséhez, továbbá a rendszeres személyes kapcsolattartásra.

A BYD Seal kiszoríthatja a céges piacról a Tesla Model 3-ast / Fotó: ANP via AFP

Meglehet, hogy a Tesla igyekezete elkésett egy cseppet, a konfliktusos helyzetet kihasználva ugyanis a Tesla legfőbb kínai riválisa, a BYD elkezdett elektromos autókat szállítani a National Gridnek.

A Reutersnek nyilatkozó cégvezetők összességében úgy látják, a Teslánál (jó irányba) megmozdult valami, kezdik a korábban tapasztaltnál sokkal komolyabban venni partnereiket és vállalásaik teljesítésére is jobban odafigyelnek. Ehhez azonban a kínai konkurensek partra szállása kellett.

A Teslának ugyanakkor a bőven van még javítanivalója, például kommunikációján,

hiszen a Reuters megkeresésére, kérdéseire nem is reagáltak.