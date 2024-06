Új szupercsipekkel feszül egymásnak az AMD és az Nvidia

A tajvani expón a szektor legnagyobb nevei mutatták be legújabb termékeiket. Az MI-őrületet meglovagló AMD, Nvidia és más fejlesztők közti versenyből pedig most is egy sor csúcskategóriás szupercsip született.

2024.06.03. 15:16 | Szerző: Nemes Tamás

Az amerikai AMD hétfőn, a tajpeji Computex technológiai konferencián lerántotta a leplet legújabb, mesterséges intelligenciák (MI) fejlesztésre szakosított szupercsipjéről, mindössze néhány órávallegnagyobb vetélytársa, az Nvidia termékbemutatója után. Az MI-rendszerek iránti kereslet továbbra sem csökken, az azokat működtető félvezetőgyártók pedig mindent megtesznek, hogy kiszolgálják a szektor igényeit. Lisa Su AMD-vezér szerint a vállalat termékei stabil alapot biztosítanak az MI-fejlesztésnek / Fotó: AFP Az MI az első számú prioritásunk, és az iparág egy hihetetlenül izgalmas időszak kezdetén áll, így nagyon büszke vagyok rá, hogy mi is részesei lehetünk ennek az őrületnek – mondta Lisa Su, az AMD elnök-vezérigazgatója a cég legújabb szupercsipjének, a Ryzen AI 300-nak a bemutatóján. A CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a csúcskategóriás félvezetőket az AMD legújabb, MI-technológiával működő laptopjaiba építik be, szuper teljesítményüknek köszönhetően pedig már olyan vetélytársakat is maguk mögött hagyhatnak, mint az Intel nemrég bejelentett Lunar Lake csipje vagy a Qualcomm Snapdragon X-e. A laptopok mellett asztali számítógépekre szakosított csipeket is bemutattak – Ryzen 9000-es sorozatot –, az új szupercsipek pedig a Microsoft Copilot generatív mesterséges intelligenciáját fogják használni, egyszerre támogatva az MI-fejleszést és a nagy teljesítményű programok működését. A két termékcsalád várhatóan júliusban kerülne a boltok polcaira, párhuzamosan a néhány hónapja bejelentett Ryzen Pro processzorokkal, amelyeket elsősorban videójátékokhoz fejlesztettek ki. MI-aranybánya Az MI-rendszerek futótűzként terjedő népszerűsége hatalmas lendületet adott az olyan csipgyártóknak, mint az AMD, amelyek a nagy teljesítményű programok fejlesztéséhez elengedhetetlen hardvereket készítik. Ez a szektor ugyanis sokkal stabilabb keresletet támaszt, mint a látványos, ám magas elvárásokkal és kemény kritikákkal küzdő szoftverfejlesztés. Az AMD így is le van maradva a piacvezető Nvidia mögött, amely az MI-őrület következtében történelmi részvényralit és rekordmagas eladásokat tudhat maga mögött, és amelynek a sikerét az összes többi csipgyártó kétségbeesetten próbálja reprodukálni. Kíméletlen verseny a csippiacon A tajvani expón egyébként az Nvidia is jelen volt, vasárnap pedig bemutatta legújabb, Rubin névre keresztelt processzorát, az alig néhány hónapja kiadott Blackwell-csipek utódját. Új számítástechnikai korszakba léptünk, ahol a gyors szoftverfejlődéssel a hardvereknek is lépést kell tartaniuk. Mi pedig készen állunk arra, hogy az iparág minden kívánságát kielégítsük – közölte Jensen Huang, az Nvidia alapítója vasárnap a legújabb félvezetőjük bemutatóján. A bemutató sok elemzőt meglepett, mivel a Blackwell-csipeket még el sem kezdték szállítani a megrendelőknek, a Rubin pedig csak 2026-ban válna elérhetővé, ám ez tükrözi az MI-szektort gyors bővülését, ahol a csúcstechnológiák iránti kereslet miatt a gyártóknak futólépésben kell válaszolniuk a fejlesztők növekvő igényeire. A vállalat eddig mintegy 350 milliárd dollárral növelte piaci kapitalizációját, és már a technológiai részvények királya, azaz az Apple nyakába liheg. Egy ilyen versenytárs mellett az AMD számára szinte lehetetlen lesz behozni a lemaradását, annak ellenére, hogy a szakértői vélemények szerint a termékeik közel egy szinten vannak az Nvidia csipjeivel. A hatalmas kereslet mellett azonban kétségtelen, hogy továbbra is tetemes részesedésük lesz az MI-fejlesztés hardverrészében.