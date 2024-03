Az amerikai Nvidia bemutatta legújabb, nagyobb teljesítményű szupercsipjét, kifejezetten a mesterséges intelligenciák (MI) fejlesztéséhez tervezve, hogy tovább növelje a dominanciáját a feltörekvő ágazatban – írta a Financial Times.

Az Nvidia legújabb szupercsipjét Jensen Huang vezérigazgató mutatta be / Fotó: Josh Edelson / AFP

A Blackwell GPU-t a vállalat éves fejlesztői konferenciáján, a kaliforniai San Joséban található SAP Centerben mutatták be befektetőknek és ágazati képviselőknek, ahol az Nvidia megerősítette, hogy továbbra is minden erejükkel a mesterséges intelligenciára fókuszálnak a nagyobb teljesítményű csipjeikkel.

A Blackwell masszívan megnöveli a nagy nyelvi modelleket vezérlő számítási teljesítményt, és soha nem látott sebességeket ér el. Mi nagyon izgatottak vagyunk, és reméljük, hogy a fejlesztők is csatlakozni fognak hozzánk

– mondta a hétfői bemutatón Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója. Az új csip 208 milliárd tranzisztorral rendelkezik, szemben a tavalyi H100-as 80 milliárdjával.

Két év alatt a vállalat elérte, hogy az új GPU-csipek bemutatása olyan nagyszabású eseménnyé váljon, amely felér az Apple-hez hasonló fogyasztói termékekkel. A technológiai vállalatokat is elfogó MI-őrület hatalmas lendületet adott az Nvidiának, amelynek csipjei piacvezetők a fiatal szektor fejlesztői számára.

Az, hogy az Nvidia vezetője a Blackwell csipeket a prezentáción fogja bejelenteni, a Szilícium-völgy egyik legrosszabbul őrzött titka volt, és a prezentáció nem mozgatta meg befektetőket. Igaz, az Nvidia piaci kapitalizációja nemrég 2,2 milliárd dollárra nőtt, és ezzel a Google-t és az Amazont megelőzve a világ harmadik legértékesebb vállalatává vált a Microsoft és az Apple után, de részvényei az eseményt követő kereskedésben kissé csökkentek.

Az új partnerségek, ügyfelek és szoftvereszközök, amelyeket Huang kétórás beszédében bemutatott, az Nvidia azon alapvető állítását tükrözték, hogy a mesterséges intelligencia a globális gazdaság minden területére átalakító hatással lesz.

Az összes nagy felhőszolgáltató, köztük a Google, az Amazon és a Microsoft is az ügyfeleinkké váltak, miután csipjeink egy új ipari forradalom katalizátoraivá váltak. Már most is láthatjuk, ami pár éven megkérdőjelezhetetlen lesz: a vállalati óriásoktól a startupokig mindenki MI-t akar

– jelentette ki Huang. Olyan vállalatok, mint a Microsoft által támogatott OpenAI és más cégek több milliárd dollárt költöttek az Nvidia csipjeinek megvásárlására, amelyek a generatív MI technológia mögött álló számítási teljesítményt biztosítják.

Ugyanakkor ezek a technológiai óriások már elkezdtek a saját MI-csipjein dolgozni, hogy csökkentsék a dedikált félvezetőgyártóktól való függőségüket, és az infrastruktúrájukat a saját hardver- és szoftverrendszereikhez kössék.

Az Nvidia új szupercsipje is erre adna választ: a befektetők már most is aggódnak, hogy a kereslet elkezd csökkenni, ami a történelmi árfolyamralinak is véget vetne. Eddig azonban a technológiai cégek és az olyan vetélytársak, mint az Intel vagy az AMD sem tudták utolérni az Nvidiát a félvezetők fejlettségében.

Az MI-csipeken lovagolva a vállalat árfolyama történelmi szintre emelkedett / Fotó: Shutterstock

Annak érdekében, hogy az Nvidia elsődleges AI-csipbeszállítóként megerősödjön, a szoftverkínálatát is bővíti a csipeken futó AI-alkalmazások létrehozását segítő eszközökkel. A vállalat például egy új verziót is kiadna a Cuda programjához, a NIM mikroszolgáltatásokat, amelyet az Nvidia félvezetőinek és az azokon futó programoknak az optimalizálását segítsék.

Gyakorlatilag MI-gyárrá válunk, és azt fogjuk tenni az ügyfeleinkért, amit a TSMC tesz nekünk az alapcsipek gyártásában. Stabil, megbízható és hipermodern alapot biztosítunk, amelyre bárki felépítheti álmai rendszerét

– mondta a vállalat vezérigazgatója a szoftverek bemutatóján.

Az, hogy az Nvidia folytatni tudja-e a pályafutását, részben attól függ, hogy ügyfeleinek mennyire térülnek meg a kezdeti befektetéseik. Mivel a befektetők megrohamozták az Nvidia részvényeit, a vállalaton nagy a nyomás, hogy fenntartsa szédítő növekedését.

A jövőbeli generatív mesterséges intelligencia piacának végső mérete továbbra sem világos. Huang előrejelzése szerint az adatközpontokban lévő összes technológia összértéke a következő négy-öt évben eléri a 2 milliárd dollárt.

A piac visszafogott reakciója arra utalhat, hogy az Nvidia körüli őrület elérte a csúcspontját. Konkurens csipek, csökkenő kereslet, bizonytalan jövő, a befektetőknek van miért aggódniuk

– kommentálta a bejelentést Daniel Newman, a The Futurum Group vezérigazgatója.