Szókimondó interjút adott a Hetek című hetilapnak az egyik legismertebb magyar vállalkozó, Cserpes István. Ebben több, eddig nem ismert részletet is megosztott vállalkozása, a Cserpes sajtműhely helyzetéről.

Az egyik legismertebb magyar vállalkozó: „éveken át megloptak és átvertek” – ezért akarta eladni a cégét / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A népszerű, több mint harmincéves lánc jövője már egy ideje bizonytalan. Ahogy arról a Világgazdaság még 2023 tavaszán írt, Cserpes István bejelentette, hogy két hónapon belül eladja a vállalkozását. „Benne vagyunk egy eladási folyamatban, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz Cserpes. Kiváló kérőim vannak” – fogalmazott akkor.

Azzal magyarázta a döntést, hogy úgy érzi, gátja lenne már a fejlődésnek vagy bármilyen szerkezeti átalakításnak, mert harminc intenzív évnél több nem várható el egy embertől. Fél évig másra sem vágyik, mint hogy szőlőt kapáljon a badacsonyi telkén. Azt is megjegyezte, hogy nem csupán cégeladásra készül, hiszen ez a folyamat olyan a számára, mintha férjhez adná a lányát. Négy lánya és egy fia van, ugyanakkor klasszikus cégutódlásba nem akart belemenni.

Ehhez képest most totális fordulatról számolt be a Cserpes tulajdonosa. Ezúttal már arról beszélt, hogy mégsem adja el a Cserpes Sajtműhelyt, ez az egész csak egy múló bolondéria volt. Még úgy is, hogy egyébként megtalálták a megfelelő jelöltet. De aztán úgy döntött, nem ez a követendő út, és az ad neki megnyugvást, ha folytatja a családi üzletet. A Cserpes fejlesztésén is gőzerővel dolgoznak, hogy megújítsák az 1992-ben alapított céget.

Az interjúban azonban további meglepő információk is elhangoztak. A Cserpes eladását korábban nemcsak az energiaválság és a pandémia miatt fontolgatták, hanem azért is, mert átverték őket.

A mélypontot leginkább egy nagyon súlyos emberi árulás, anyagi lehúzás okozta, ami éveken át zajlott anélkül, hogy ezt felismertük volna

– árulta el a vállalkozó. Erről sok részletet nem mondott, de azt azért igen, hogy akik korábban meglopták és átverték, a tulajdonosváltás hírére mind elhagyták a céget.

Szerinte mindennek a tanulsága az, hogy a talpon maradásban kulcsfontosságú az emberi tényező, vagyis hogy kibe helyezzük a bizalmunkat. Már csak azért is, mert az ilyen visszaélések sajnos teljesen általánosak. A kapuvári Cserpes Sajtműhely jelenleg 234 főt foglalkoztat. Nettó árbevétele 4 milliárd 175 millió forint, adózott eredménye 439 millió forint volt 2023-ban.