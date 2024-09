Gyártást hoz Európába a kínai Chery is, a helyszín még kérdéses

Már csak idő kérdése, hogy a legnagyobb kínai autóexportőr, a termelésének mintegy felét külföldön értékesítő Chery gyártást vigyen Nagy-Britanniába, s ezzel felzárkózzon a villanyautó-piac globális vezetőjéhez, a Szegeden gigagyárat építő BYD-hez, megduplázva a két európai bázissal rendelkező kínai autóipari vállalatok számát.

A Chery Omoda 5 modelljei az ázsiai piacokat már meghódították / Fotó: AFP

Mint ismert, a BYD összeszerelő üzemet épít Törökországban is, míg a Chery tavasszal a Nissan és az Ebro Barcelona melletti bezárt gyárának megvásárlásával is újraindításával alapozta meg európai jelenlétét. A spanyol gyárban készülnek majd a Chery egyik exportmárkája, az Omoda járművei, amelyek a magyar piacon is megjelennek.

A Chery rástartolt a brit piacra

Az állami részvétellel 1997-ben alapított Chery másik globális márkája, a Jaecoo később érkezik Európába, függően a vámvita alakulásától. A Chery a múlt hónapban hivatalosan is elindította az Omoda értékesítését az Egyesült Királyságban, s kapásból a legkelendőbb kategóriába szánt modelljével, az Omoda 5 városi terepjáróval nyitott, amelyet mind elektromos, mind benzinmotoros változatban kínál.

A kínai cég nem aprózza el, első körben hatvan márkakereskedéssel fedte le a nagyvárosokat, s a hálózatot az év végére több mint száztagúvá fejleszti.

A Chery nem az első kínai fecske a brit autópiacon, a céget mind az új generációs autók piacvezetőjének számító BYD, mind a szintén állami hátterű SAIC megelőzte a partraszállásban.

Az utóbbinál ez nem is csoda, hiszen megvásárolta és felfuttatta a dögrováson lévő patinás brit sportautógyártót, az MG-t, majd átfazonírozta, tömegmárkává alakítva át. Mindhárom kínai cég járművei már elérhetők idehaza is.

Még vacillálnak, de a brit helyszín az esélyesebb

A Chery most még a kelet-kínai Vuhuban lévő központi gyártóbázisáról szállítja autóit Nagy-Britanniába, de a helyzet gyökeresen megváltozik, amint eldöntik, hol húzzák fel második európai gyárukat.

A cég brit országmenedzsere, Viktor Zsang a BBC-nek elmondta, hogy a bázis helyszínválasztásában versenyben van még Olaszország is, azt viszont cáfolta, hogy annak alapján hoznák meg beruházási döntésüket, hogy melyik kormány ad az építkezéshez magasabb támogatást. A piac nagysága,

a helyi beszállítás köre,

a logisztika fejlettsége,

az elérhető munkaerő,

a szakképzett mérnökök

rendelkezésre állása alapján fognak majd dönteni. A brit piac nagyobb, mint az olasz, ráadásul, miután a spanyol gyáruk is uniós területen van, így akár onnan is vámmentesen ki tudnák elégíteni az olaszországi és más uniós tagállamok igényeit. A brit földről az EU-ba exportált autók esetében azonban számolniuk kell a 10 százalékos alapvámmal és a most 9 százalékos extra vámtétellel.