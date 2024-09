A Volkswagen képtelen leállni, megint egy rossz hír

Sorjáznak a rossz hírek a német autóiparról, magyar szemöldököket is össze-összerántva, és ami a Volkswagent illeti, mostanában különösen rájuk járt a rúd. Miközben azt találgatja mindenki, hány embert fognak elküldeni és melyik gyárukat zárják be, azt hihetnénk, ennél rosszabb már talán nem lesz. Mégis lett.

Az autókat a vártnál kevésbé, a rossz híreket pedig nagyobb tömegben szállítja a német autóipar, a Volkswagen tarsolya sem ürült még ki Fotó: Iona Dutz

A Volswagen AG idén másodjára is borúsabbra fordította vállalati előrejelzéseit – jelentette a Bloomberg hírügynökség.

A kereslet gyengesége még a korábban gondoltnál is erősebben rontja Európa legnagyobb autógyártója nyereségességét: a működési margin az új előrejelzés szerint nem lesz több idén 5,65 százaléknál, pedig júliusban még 7 százalékot mondtak. A módosítás nem teszi kevésbé valószínűvé a nagy elbocsátásokat a csoportnál.

Már a júliusi iránymutatás is alacsonyabb volt a korábbinál, amit részben annak tudtak be, hogy belgiumi Audi-gyáruk bezárása költségekkel jár. Az autógyártási divízió nettó készpénztermelése így most már kevesebb mint a felére várható, mint korábban. A nettó cash flow 2 milliárd euró körül lehet idén 4,5 milliárd helyett, többek közt a Rivian Automotive vállalattal az elektromos jármű technológiákban között partnerség költségei miatt.

A német autóipar visszatérő aggodalma: Kína, Kína, Kína

Abból a szempontból a Volkswagen újabb kilátásrontása nem meglepő, hogy mind a három nagy német autógyártó figyelmeztetést adott ki a nyáron a várható profitja nagyságáról, a Mercedes_Benz és a BMW is. Mindüknek csökkentek az eladásai Kínában, ahol a vásárlók visszafogják kiadásaikat a mélyülő ingatlanpiaci válság miatt.

A kínai gazdaságélénkítás legutóbb hírei ebből a szempontból a számukra is pozitívek, miközben a német autógyártók aggódnak, hogy az Európai Bizottság bejelentette hatalmas vámok a kínai autókra kereskedelmi háborúhoz vezethetnek.

Napokon belül elszabadulhat a pokol: szavaztat az EU a kínai autóvámról

Politikusokat, vállalatokat, autóvásárlókat tartja hónapok óta izgalomban Brüsszel kezdeményezése a hatalmas vám kivetéséről. A kínai EV autók vámjának ügyében napokon belül politikai összecsapás várható, az EU ugyanis megszavaztatja a tagállamokat, és vannak ellenzők, akik szerint kereskedelmi háború fenyeget.

A nyereségre nincs jó hatással az elektromos járművek piacán kiéleződött verseny sem, miközben a belső égésű motorok hajtotta autókra a klímavédelem jegyében csökken a kereslet.