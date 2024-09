Folytatódik a kálvária: Wizz Air-utasok rekedtek Podgorica repülőterén

Lapunknak több utas is jelezte, hogy kedden nem tudott hazajönni Podgoricából (Montenegró), mert a Wizz Air törölte az egyébként 12 óra 30-kor induló járatát. A légitársaság a következő hivatalos választ juttatta el szerkesztőségünkbe. „A Wizz Air szeptember 24-i, 2232-es, Podgorica és Budapest közti járatát időjárási okok miatt kellett törölni, az ugyanis nem tette lehetővé a járat biztonságos teljesítését. A podgoricai repülőtéren a Budapestről érkező járat nem tudott leszállni, ezért a tiranai repülőtéren landoltak, majd onnan többszöri próbálkozás ellenére sem tudtak Podgoricába átrepülni a nem megfelelő időjárási körülmények miatt. Mivel időközben a járat személyzetének repülési ideje a végéhez közeledett, a repülőgépnek a szigorú szabályoknak megfelelően vissza kellett térnie Budapestre.”

Fotó: Tupungato

Az utasok közül többen online követték a gép mozgását, a nyilvánosan is hozzáférhető szolgáltatáson keresztül nem látszódott, hogy a gép megkísérelte volna a podgoricai berepülést. Többek szerint valóban vihar volt a szóban forgó időpontban, de a repülőtér fogadott gépeket, egyet biztosan. Ugyanakkor azt a lapunknak nyilatkozó utas is elismerte, hogy eltérők lehetnek a társaságok biztonsági protokolljai, és a légi közlekedésben valóban fő a biztonság. Azt azonban mindenki különösnek tartotta, hogy miközben a gép Budapestnek fordult, a repülőtér kijelzőjén továbbra is élt a járat. Csak nagyjából éjfél előtt törölték, amikor a repülőtéren már éjszakai műszak volt.

Nem kommunikált időben a légitársaság

„A járat késéséről, majd törléséről az utasokat a mobilalkalmazáson keresztül és e-mailen is folyamatosan tájékoztattuk. Ezeket az üzeneteket a WizzAir a foglaláshoz rögzített e-mail-címre, illetve mobiltelefonszámra küldi, ezért fontos, hogy olyan e-mail-cím és telefonszám szerepeljen a kapcsolattartási adatoknál, amelyhez az utas hozzáfér” – írta a társaság a kérdésünkre válaszolva.

Ha tényleg az a protokoll, hogy az utasokat tájékoztassák – mondta a lapunknak nyilatkozó utas –, akkor azt nagyon későn kezdték el, ugyanis este 10 órakor még élt a járat, azt sugallva, hogy értük megy valaki, és hazaviszi őket. A probléma természetesen nem azzal volt, hogy biztonsági okokból nem landolt a gép, bár valószínűleg a Podgorica helyett Tiranába érkezőknek is fejtörést okozott a helyzet, hanem azzal, hogy a cég elvágta az utasokat annak lehetőségétől, pont a kommunikáció hiánya miatt, hogy saját maguk megoldják a kérdést. Délután fél egytől, de még délután hattól is lett volna lehetőségük (ha a Wizz Air valóban kommunikált volna) repülőjegyet venni, például Bécsbe, vagy buszjáratra helyet foglalni, esetleg vonatjegyet venni. Ehhez képest néhány eurós kuponokat kaptak, amiért este már csak alkoholos italt kaptak, mert a reptéri boltok kínálata kifogyott. A lapunknak nyilatkozó utas szerint, ha ez, illetve ilyen a Wizz Air kommunikációs protokollja, akkor a cégnél feltehetően komoly problémák lehetnek, ugyanis a montenegróaik igyekeztek simítani a helyzetet (amúgy miattuk maradt nyitva a reptér is), de a Wizz Air munkatársait konkrétan nem érdekelte a kialakult helyzet. Éjfél előtt aztán hírt kaptak, hogy el kell menniük valahova.