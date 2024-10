Megállapodott egymással a Revolut és a Sziget

A Revolut 2025-ben is a Sziget hivatalos banki és fizetési partnere lesz. A 2024-es sikerek után a két fél örömmel jelentette be, hogy együttműködésük jövőre is folytatódni fog, a Revolut rendezvényei pedig ugyanúgy jelen lesznek.