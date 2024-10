Mutatunk egy szakmát, ami már most osztrák és német bért fizet Magyarországon – ezt viszont az autósok pénztárcája is megérzi

Mi befolyásolja a biztosítási díjak meghatározását?

Vannak árfelhajtó és árcsökkentő tényezők. Utóbbihoz tartozik például, hogy bármennyire is meglepően hangzik,

Magyarországon tartósan esik a kárgyakoriság, ami annak a bizonyítéka, hogy javul a közlekedésbiztonság.

Ez számokkal is alátámasztható. Miközben 2011-ben 3,32 százalék volt a személygépjárműveknél a kárgyakoriság, addig 2003-ban ez még 5 százalék fölött állt. A covid vastagon közrejátszott abban, hogy 2020-ban 2,36 százalékra esett a mutató, de a 2023-as év is 2,4 százalékkal zárt.

Az, hogy az elmúlt húsz évben látványosan visszaestek a káresemények, több magyarázatra is visszavezethető. A home office elterjedésének is betudhatóan alapvetően nem nő, hanem inkább mérséklődik az autóhasználat, ez látszik az üzemanyag-értékesítésből is. További szerepe van a fokozott rendőri jelenlétnek, a fix sebességmérők telepítésének, a magyar úthálózat minőségi javulásának, bővülésének, főképp az autópályák tekintetében. Ezen túlmenően a járművek aktív és passzív biztonsági berendezései is nagyban fejlődtek.

Persze, azt azért hangsúlyozni kell, hogy a casco-ügyfelek személyes profilja eltér a kgfb-állományétól. Ők sokkal többet használják az autóikat, így a kárgyakoriság csökkenése helyett enyhe növekedés figyelhető meg.

Mi az indoka a casco-díj vaskos emelésének?

Korábban már utaltam az inflációs pályára, nos ennek érvényesülése a cascónál hatványozott, hiszen az átlagos pénzromlás ütemén felül is jellemzi egy strukturális feszítettség. Főképp azért, mert az ezen a területen foglalkoztatott munkaerő rettenetesen piacképes. A fényezők, a lakatosok, a technikusok külföldön nagyon könnyen találnak munkát. Ez pedig azt hozza magával, hogy a munkabérek élesen emelkedtek. Olyannyira, hogy mostanra megszűnt az a tipikus állapot, hogy a lakatos vagy a fényező fizetése alatta marad a motortechnikai szakemberének.

A covid előtt a márkaszervizek egymás elől halászták el a még itthon maradt munkaerőt, aztán a járvány befagyasztotta az elvándorlást. Közben pedig annyit nőtt a fizetésük, hogy mostanra nagyjából

felzárkózott az osztrák és német bérszínvonalhoz.

Mindez pedig érthetően visszaköszönt a díjakban. De hasonló intenzív jelenség volt az energiaválság, az alkatrészek drágulása és az árfolyamhatás is. Arról nem beszélve, hogy az autók értéke is drámaian megnőtt. A járvány előtt 7-8 millió forintért meg lehetett vásárolni egy középkategóriás személyautót, amiért ma már csak egy fapados kisautót kínálnak. Ha egyáltalán, merthogy egyre inkább kikopik a termékportfólióból ez a platform.