A Spotify kivételesen jó évet zárhat idén: aktív felhasználóinak száma 11 százalékkal nőtt éves szinten, így elérte a 640 milliót a harmadik negyedévben, míg a fizetős előfizetők száma 12 százalékkal emelkedett, összesen 252 millióra, mindkettő 1 millióval meghaladva a vállalat előrejelzéseit. A teljes bevétel 19 százalékkal nőtt, elérve a 4 milliárd eurót, összhangban a cég várakozásaival.

Hatalmasat nőtt a Spotify, izgalmas éveknek néznek elébe / Fotó: Hans Lucas via AFP

A működési eredmény 454 millió euróra javult, köszönhetően az erős bruttó árrésnek, valamint az alacsonyabb személyzeti és marketingköltségeknek, ami a vállalat eddigi legmagasabb szintje, és jó úton halad ahhoz, hogy Spotify először érjen el éves szinten működési nyereséget. A működési bevételt 54 millió euró társadalombiztosítási költség (munkavállalói bérekhez és juttatásokhoz kapcsolódó adók) terhelte, ami 39 millió euróval volt magasabb az előrejelzésnél, köszönhetően a részvényárfolyam negyedéves emelkedésének – írja a The Hollywood Reporter.

A bevételek növekedését elsősorban a prémium előfizetések 21 százalékos bővülése eredményezte,

amelyet az előfizetők számának növekedése és az ARPU (egy előfizetőre jutó bevétel) emelkedése segített. A hirdetésekből származó bevétel 6 százalékkal nőtt éves szinten, ehhez természetesen a hirdetésekkel megtűzdelt fiókok járultak hozzá. A Spotify szerint megnövekedtek a kihívások, a zene- és podcast-hirdetések árazásának gyengesége nehezítette a növekedést. A harmadik negyedév végén a Spotify globálisan 7 242 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatott.

„Soha nem voltunk még ilyen erős pozícióban, és ez a csapatunk kiváló teljesítményének köszönhető. Rendkívül büszke vagyok az elért eredményeinkre és a fejlődésre, amit elértünk. Ott vagyunk, ahol lenni szerettünk volna – sőt, talán még egy kicsit előrébb is –, és egyenletes úton haladunk hosszú távú céljaink elérése felé” – mondta Daniel Ek, a Spotify alapítója és vezérigazgatója.

A Spotify izgalmas éveknek néz elébe

Az eredménybeszámoló során Ek hozzátette, hogy

a vállalat 2025-től és azon túl új technológiai lehetőségek felé fog nyitni.

A Spotify szerdán Los Angelesben egy videós eseményt tart az alkotóknak, ahol várhatóan új termékeket mutatnak be. A cég azt is vizsgálja, hogy egy magasabb árazású prémium zenei csomagot vezessen be a Spotify-on, amelyről Ek elmondta, hogy részleteket egyelőre nem árulhat el, de kielégítené a szuperrajongók igényeit, akik jobb hangminőséget és nagyobb közelséget keresnek a művészekhez.