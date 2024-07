Spotify: idén olyan történhet, ami még soha

A Spotify idén lesz, hogy már 18 éve uralja az audiostreaming-piacot – világszerte 626 millió havi aktív felhasználóval –, a nyereségesség azonban sokáig elérhetetlen volt számára. A múlt héten közzétett második negyedéves jelentés szerint ugyanakkor végre ki tud törni ebből a mókuskerékből, és fennállása óta először képes lesz megtartani az első negyedéves nyereségességet. Úgy tűnik, hogy bejött nekik az idei áremelés, bár még sok mindennek kell jól alakulnia, hogy elérjék az álomcélt.

Fennállása óta idén először a Spotify végre egész évben nyereséges lehet / Fotó: Anadolu via AFP

A részvényük ára több mint duplájára nőtt az elmúlt 12 hónapban, így érthető az izgalom a cégnél. Az idei évre prognosztizált 1,3 milliárd eurós nettó bevétel kellemes változás az elmúlt nyolc évben felhalmozott körülbelül 4 milliárd eurós (1,5 ezermilliárd forint) nettó veszteségekhez képest. Ennek ellenére a részvények drágának tűnnek, ezért a vállalat agresszív költségcsökkentésbe kezdett – írja a Financial Times.

Elbocsátások és áremelések: kérdéses a Spotify növekedési taktikája

A Spotify tavaly három körben jelentett be elbocsátásokat, beleértve azt is, hogy decemberben az alkalmazottak mintegy egyötödét elbocsátják. Visszafogta podcastambícióit is, miután jelentős összegeket költött a terjeszkedésre. Ezek a lépések segítettek az előző év azonos időszakához képest 16 százalékkal csökkenteni az üzemi költségeket, melyek így 846 millió euróra apadtak a második negyedévben. Ez viszont nem ismételhető meg minden évben.

A legnagyobb költségközpont továbbra is a dalok jogdíjai és az előadóknak fizetett díjak maradnak.

A bevételi költségek 12 százalékkal 2,7 milliárd euróra nőttek a második negyedévben. A Spotify jogdíjfizetési módszereiben bekövetkezett legutóbbi változások már felháborodást váltottak ki és pert is vontak maguk után.

Jó hír ugyanakkor, hogy a Spotify áremelései egyelőre kifizetődnek. A vállalat az elmúlt 12 hónapban kétszer drágított prémium-előfizetésén, a felhasználók ennek ellenére is kitartottak a szolgáltatás mellett, miután ár-érték arányban még mindig övék az egyik legjobb ajánlat a streamingpiacon. A Spotify a második negyedév végére 626 millió havi aktív felhasználóval rendelkezett, ami 14 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a fizetős előfizetők száma 12 százalékkal 246 millióra nőtt. A fennmaradó felhasználók ingyenes, reklámok által támogatott fiókokkal rendelkeznek.