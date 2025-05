Haladékot kaphatnak a vállalkozások, de érkezik a kiberszigor

A NIS2 irányelv kiberbiztonsági követelményeinek teljesítése érdekében, további fél év felkészülési időt kaphatnak az érintett vállalkozások. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) az érintteti kör jelzései alapján közösen kezdeményezi, hogy a kiberbiztonsági audit elvégeztetésének határideje kerüljön meghosszabbításra – közölte az SZTFH.

A kiberbiztonsági audit teljesítésének határideje fél évvel tolódhat ki / Fotó: Shutterstock

A jelenleg hatályos jogszabályok az arra kötelezett, hatóság által felügyelt kockázatos és kiemelten kockázatos ágazatokban működő, önbevallásos rendszer keretében nyilvántartásba vett szervezetek részére 2025. december 31-ig teljesítendő kiberbiztonsági auditot írnak elő. Ugyanakkor az időbeli mérföldkövek felülvizsgálata nagyban elősegítené az érintteti kötelezettségek megfelelő és eredményes teljesítését.

Minderre figyelemmel az SZTFH és az MKIK közösen javasolja, hogy a kiberbiztonsági audit teljesítésének határideje fél évvel, azaz 2026. június 30-ig kitolódjon. A két szervezet egyetért abban, hogy – közös javaslatuk részeként – az eredményes felkészülés, valamint az auditori kapacitások optimális kihasználása érdekében

a kötelezettek auditorokkal való szerződéskötési kötelezettségének legkésőbbi időpontját 2025. augusztus 31. napjában szükséges meghatározni.

Az SZTFH és az MKIK közös érdeke, hogy a meghosszabbított határidő lehetőséget biztosítson az érintett szervezeteknek az elvárt védelmi intézkedések magasabb szintű megvalósítására és ez által a sikeresebb auditra. Az SZTFH a fenti tartalommal kezdeményezi a Kormánynál módosító javaslat benyújtását a digitális államhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, T/11626. számú törvényjavaslathoz kapcsolódóan.

Kifejezetten a kisebb vállalkozásoknak az MKIK személyes és online formában is tanácsadói segítséget nyújt majd. A tanácsadók az audit felkészülést támogatják és a felmerülő kérdések tisztázásában is segítenek. A leggyakoribb kérdésekben az SZTFH-val egyeztetett állásfoglalások közzététele is várható.