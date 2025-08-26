Marketingkatasztrófa: arculatot váltott az egyik legnagyobb amerikai étteremlánc, mindenki kiakadt – még Trump is nekiment a vezetésnek

A Cracker Barrel augusztus 18-án mutatta be megújított arculatát, amelyből eltűnt az ikonikus Herschel bácsi kabalafigura. A döntés nem várt felháborodást váltott ki, sok törzsvendég szerint a cég elhagyta a gyökereit. Most pedig még Donald Trump, az amerikai elnök is beszállt a vitába: szerinte a cégnek el kell ismernie a hibát, és vissza kell állítania a régi logót.
Trump Truth Social-posztjában úgy fogalmazott, hogy „ez a végső közvélemény-kutatás – a vásárlói reakció”. Szerinte, ha a vállalat ügyesen kezeli a helyzetet, akkor akár „ezermilliárd dollárnyi ingyenreklámot” is nyerhet magának, ha gyorsan vált, és egy nagy sajtótájékoztatón jelenti be a változtatást, azaz a visszatérést a korábbi arculathoz.
Az étteremlánc azonban kitart amellett, hogy a kutatások szerint a vendégek túlnyomó többsége – mintegy 87 százalék – kedvezően fogadta az új arculatot. A cég közleményében hangsúlyozta: értékeik nem változtak, és Herschel bácsi továbbra is fontos része marad az éttermeknek és a menünek.
Az amerikai médiában sokan rámutattak: az ügy túlmutat egy egyszerű logócserén. A Cracker Barrel több mint 650 étteremmel az Egyesült Államok egyik legismertebb vendéglátó-hálózata, így minden változtatás identitáskérdéssé válik. A vita mostanra politikai színezetet is kapott, miután Trump a régi logó visszahozását egyfajta „Make Cracker Barrel Great Again”-ként állította be.
A következő hetekben eldőlhet, hogy a lánc enged-e a nyomásnak, vagy kitart az új arculat mellett. Egy biztos: a Cracker Barrel neve hetek óta az amerikai sajtó címlapjain szerepel – ami önmagában is ritka reklám egy vidéki vendéglátó-óriásnak.
