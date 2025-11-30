BÁV-aukció – egy különleges, 110 millió forintos befektetési ékszer is kalapács alá kerül
A különleges ékszer az első napon, december 2-án kerül kalapács alá, és az eddigi legmagasabb kikiáltási árról induló tétel az aukciósház történetében. A briliáns fülbevalópár mindkét darabja egy-egy 10,3 karátos sárga gyémántot foglal magában, így összesen 20,6 karátnyi radiant csiszolású követ tartalmaz az ékszer. A gyémántok GIA tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami garantálja minőségüket és eredetüket. Az ékszer a legmagasabb nemzetközi sztenderdek szerint készült, ötvözve a modern technológia precizitását a tradicionális kézműves mesterség tudásával, időtálló és értékőrző darab, a nemzetközi gyűjtők és befektetők körében is érdeklődésre tarthat számot. A színes gyémántok iránti kereslet világszinten is erős. A nemzetközi aukciós piacon az elmúlt években is rendkívül magas árakon keltek el a ritka, színes gyémántok. A Sotheby’s 2017-es genfi árverésén az „Apollo” és „Artemis” névre keresztelt, 14,54 és 16 karátos kék és rózsaszín gyémánt fülbevalók 57,4 millió dollárért találtak gazdára. A legutóbbi rekordot 2023-ban a Christie’s „Bleu Royal” névre keresztelt, 17,61 karátos fancy vivid kék gyémántja állította fel, 44 millió dolláros árával.
A prémiumkategóriás ékszerek az elmúlt évtizedben folyamatos értéknövekedést mutattak, és a gyűjtők egyre inkább stabil, inflációálló befektetési formaként tekintenek rájuk. A tanúsítvánnyal rendelkező, ritka és kimagasló minőségű gyémánt-ékszerek értéke hosszú távon várhatóan tovább emelkedik. Aki nem befektetési ékszert keres, csak egy szép, karácsonyi ajándéknak szánt darabot, az is széles kínálatból válogathat a színes kövek közül. A nagy divatházak közül Nina Ricci (kikiáltási ára 650 ezer forint) és Gucci gyűrűre (kezdő ára 800 ezer forint) is lehet licitálni, de a Tiffany , Bulgari láncok, fülbevalók is érdekesek lehetnek. Az antik ékszerek kedvelői is találnak értékes darabokat. Érdemes az órák közt is szétnézni, különösen az IWC órákból gyűlt össze sokféle darab, de van Omega, Breitling, Cartier és Rolex is, köztük több kiemelkedően szép darab található.
BÁV-aukció – a további napok kiemelkedő tételei
A festménynapon egy 19. századi Markó András-tájképet kínálnak, 6,5 millió forintos kezdő áron, Mednyánszky László tavaszi tájképet 4,6 millió forintért. Batthyány Gyula Enyelgés (Spanyol jelenet) című 1930-as festménye 12 millió forintról indul, a 30-as évekbeli Ginette és barátai 19 millió forintról. Ország Lili-kompozíciót 500 ezerért indítanak, Keserü Ilona korai, 1962-es figurális arcképe 2,8 millió forintos kezdő árat kapott.
Számos art deco tárgyat kínálnak, például Kozma Lajos-bútorokat. Egy vörös-arany kétajtós szekrény 1,2 millió forintról indul, egy falilámpapár pedig 850 ezer forintról. Kozma Lajos a hazai art deco megkerülhetetlen alakja, ő volt az, aki zongoraszobáival, art deco villáival és finoman részletezett intarziabútoraival új minőséget teremtett a két világháború közötti magyar formakultúrában. A Gresham-palota egykori luxuslakásai vagy a híres Kozma-villák ma is azt bizonyítják, hogy munkái nemcsak esztétikájukban, hanem atmoszférateremtő erejükben is páratlanok. A Kozma által tervezett tárgyak sokkal többek egyszerű lakberendezési elemeknél, igazi műalkotások, amelyek a ’20-as évek eleganciáját és modernizmusát hozzák el a 21. századi otthonokba is.
A nemzetközi művészeti piac egyik sztárja, az art deco szobrász Demétre Chiparus Mindörökké barátok című 1925-ös bronz- és csontszobrát 16 millió forintos kikiáltási árról indítják. A szobor két agarat és egy nőt ábrázol finom harmóniában, és nemcsak Chiparus művészi látásmódját, hanem az art deco korszak optimizmusát is tökéletesen megidézi.
Az 1930-as években, a Debreceni Lámpagyárban készült, női alakot formázó asztali lámpa 360 ezer forintos kikiáltási áron egy olyan ritkaság, amelyből alig néhány példány élte túl a 20. század viharait. A nikkelezett fém és feketére pácolt fa kombinációja már önmagában is különleges, a szoborszerű forma pedig az art deco világát idézi meg, elegáns, letisztult és karakteres. A Debreceni Lámpagyár kis szériában készült darabjait a gyűjtők nagyon keresik, korábbi aukción egy hasonló szoborlámpa ára percek alatt szökött az egekbe, valódi licitharcot kirobbantva, ezek a tárgyak ugyanis olyan ritkák, hogy szinte soha nem tűnnek fel a piacon.
Az aukció art deco stílusú zománcozott ezüst, általában egyedi megrendelésekre készült dohányszelencéi 60–140 ezer forint közti árakon indulnak. A funkcionalitás és esztétikum határán egyensúlyoz az 1920 körül készült íróasztali készlet is – tintatartóval, levélbontóval, pecsétnyomóval és gyufatartóval, amelyek mindegyike bagolyformát mintáz. A 240 ezer forintos kikiáltási árról induló szett a korszak filozófiáját testesíti meg: a hétköznapi tárgy is lehet egyben művészi alkotás. Az ezüstök közt étkészlet, tálcák, judaikák, teáskészletek közt lehet válogatni. Van egy szentpétervári halastál 700 ezres kezdő áron és moszkvai teáskanna 300 ezerért.
A műtárgynap különleges darabja még egy lengyel motor, az 1964-es Junak M10. A 2,6 millió forintért kínált motor a lengyel motorgyártás saját fejlesztése, gyűjtői darab, forgalomba nem állítható.