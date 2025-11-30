Deviza
Amerikai fiatalok tolták idén a Black Friday szekerét

Hiába jók a nyers számok, inflációs adatok hiányában még mindig vakrepülésre kényszerülnek a piacok. Annyi bizonyos, hogy a Black Friday online eladásai megtorpantak. Ám a tinédzsereket és huszonéves fiatalokat kiszolgáló áruházak forgalma feltűnően pörgött.
Faragó József
2025.11.30, 10:40
Frissítve: 2025.11.30, 11:24

A Black Friday-i eladások az egy évvel korábbihoz képest emelkedtek – egy kulcsfontosságú adatszolgáltató szerint –, ez annak jele, hogy az amerikai fogyasztók továbbra is költenek, a tartós gazdasági aggályok ellenére.

Black Friday
Még mindig népszerű a Black Friday / Fotó: Iara Faga / Shutterstock

Megtorpantak az idei Black Friday online eladásai

A kiskereskedelmi eladások, az autókat leszámítva, 4,1 százalékkal nőttek a hálaadás utáni napon

– a Mastercard SpendingPulse adatai szerint. Ez meghaladja a tavalyi 3,4 százalékos növekedést. Az inflációval nem korrigált adatok mind online, mind személyes vásárlásokból merítenek, hogy átfogó képet adjanak a gazdasági aktivitásról.

Az adatok az amerikai vásárlók ellenálló képességét mutatják a magasabb költségek és a munkaerőpiaci aggodalmak közepette. Az árérzékeny fogyasztók kedvéért a kiskereskedők széles választékban kínálnak kedvezményeket – bár a promóciók talán nem olyan mélyek, mint az előző években. 

Amíg az üzleten belüli eladások 1,7 százalékkal nőttek, meghaladva a tavalyi ütemet, addig az online eladások 10,4 százalékkal bővültek, ami elmarad a tavalyi növekedéstől.

A fekete pénteken a tinédzsereket és a huszonéves fiatalokat kiszolgáló kiskereskedők forgalma volt kiemelkedő.

De a nagy kedvezményeket kínáló üzletek is tömegeket vonzottak. 

  • A Walmart szerint népszerűek a szezonális játékok, emellett a vásárlók a maximalizáló akciókat keresték. 
  • Az ünnepi dekorációk fogytak jól a Home Depot-nál.  

Sok vásárló szerint, az ajánlatok visszafogottak voltak a tavalyihoz képest. 

 

Amerikai infláció (2024. szeptember – 2025. szeptember, százalék) Forrás: U.S. Bureau of Labor Statistics 

 

Még mindig vakrepülésben a piacok

Az ünnepi szezon kulcsmércéje a fogyasztói keresletnek, a vállalati vezetők, az ágazati elemzők és befektetők szoros figyelemmel kísérik a háztartások költekezési szokásait. Bár a vásárlók az év végén hajlamosak ajándékokra költeni, a trendek elkezdtek változni, s

a gazdaságban tapasztalható magasabb költségek aggodalmat szültek, 

amiatt, hogy a fogyasztók kevesebb terméket vásárolnak. 

Nehéz a mostani nominális adatokat a tavalyival összevetni, mert az amerikai kormányzati leállás miatt az utolsó inflációs adat idén a szeptemberi. Azóta vakrepülésben vannak a piacok. Annyi bizonyos, hogy

az idén szeptemberi háromszázalékos infláció magasabb volt, mint a tavaly szeptemberi, októberi, novemberi és decemberi infláció. 

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az áruk és a szolgáltatások most átlagosan 25 százalékkal kerülnek többe, mint 2020-ban. Az amerikai középosztály mára felélte pandémiás megtakarításait, míg a béremeléseket megette az infláció. 
 

