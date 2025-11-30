Deviza
hadiipar
drón
Baykar
fegyverkezés
pilóta nélküli repülőgép

Áttörés a hadiiparban: először lőtt le a levegőben vadászgépet egy pilóta nélküli drón, mindenki a csodájára jár, új fejezet nyílt a repülés történetében

Áttörésről számolt be a török Baykar a hadiiparban. Egy pilóta nélküli vadászgép – amelyet hagyományosan földi célpontok megsemmisítésére fejlesztenek – először semmisített meg a levegőben egy másik vadászgépet.
D. GY.
2025.11.30., 11:15

A török ​​Baykar gyártó által fejlesztett pilóta nélküli vadászgép, a Bayraktar Kizilelma sikeresen lelőtt egy levegő-levegő rakétákkal felszerelt repülőgépet tesztelés közben. A gyártó szerint ez példátlan eredmény.

pilóta nélküli vadászgép Baykar
Bayraktar Kizilelma – áttörés a pilóta nélküli vadászgép fejlesztésben / Fotó: Anadolu via AFP

A teszt során egy nagy sebességű, sugárhajtású célrepülőgépet indítottak el. A gépet a Kizilelma szárnyába integrált radar észlelte és követte. Miután a radar pontosan befogta a célpontot, a Kizilelma egy levegő-levegő rakétát indított el, amely „abszolút pontossággal” ért el találatot, a cég közleménye szerint 48 kilométer távolságról. 

Pilóta nélküli vadászgép – példátlan áttörés

A világszerte fejlesztés alatt álló pilóta nélküli vadászgépek többségét földi célpontok elleni támadásra tervezték. Egyetlen más pilóta nélküli platform sem hajtott még végre sikeresen levegő-levegő csapást. 

A Kizilelma lett a világ első és egyetlen pilóta nélküli platformja, amely demonstrálta a levegő-levegő csapásmérő képességet, új fejezetet nyitva a repülés történetében 

– nyilatkozta a vállalat.  A teszt egyik legkritikusabb fázisa a repülőgép, a radar és a rakéta közötti kommunikációs infrastruktúra működése volt.

A Baykar a világon a legnagyobb gyártója a pilóta nélküli repülőgépeknek, 37 országba exportál, az export a vállalat bevételének 90 százalékát teszi ki.

