Hatalmas áttörés az orvostudományban; megvan a kullancsok által terjesztett Lyme-kór vakcinája, több tízezer ember lélegezhet fel Magyarországon is
Nagyot emelkedett héten a Valneva részvényárfolyama a párizsi tőzsdén, miután a francia-osztrák vállalat közzétette a Lyme-kór elleni vakcinajelöltjének, a VLA15-nek a II. fázisú végleges pozitív adatait, amelyek erős immunválaszt mutattak a harmadik, éves emlékeztető oltás után is.
Hatékonynak tűnik a Valneva vakcinája
Az adatok jelentős antitestválaszokat mutattak ki mind a hat, a vakcina által célzott szerotípus esetében a gyermekeknél, a serdülőknél és a felnőtteknél is. A 42. hónapban beadott emlékeztető oltás után az antitestszint gyorsan emelkedett, és a 48. hónapban is jóval a kiindulási érték felett maradt, ami alátámasztja a Lyme-kór elleni egyéves védelem lehetőségét.
A három dózisú alapimmunizálási sorozat szignifikánsan magasabb antitest-szinteket eredményezett a két dózisú kezeléshez képest. A legerősebb válaszokat az 5-11 éves gyermekeknél figyelték meg.
Amellett a biztonsági profilok is továbbra is kedvezőek maradtak, a független adatmonitorozó bizottság sem azonosított aggályokat. A Pfizerrel együttműködésben fejlesztett VLA15 jelenleg a legfejlettebb, klinikai tesztelés alatt álló Lyme-kór elleni vakcina.
A kullancsok által terjesztett betegségre amúgy jelenleg még egyáltalán nincsenek engedélyezett vakcinák.
A VLA15 két III. fázisú vizsgálat a végéhez is közeledik, a piaci bevezetéshez szükséges kérelmek benyújtását
- az amerikai FDA-hoz
- és az uniós EMA-hoz
2026-ban tervezik, természetesen továbbra is a pozitív adatok függvényében.
A 2026 első felében várható III. fázisú eredményeket az európai biotechnológiai szektor egyik legmeggyőzőbb kockázat/nyereség katalizátorának tekintjük a következő hat hónapban
– jegyezték meg az amerikai Stifel brókercég elemzői.
Nőttek a biotech cég bevételei
A Valneva egyébként nemrégiben publikálta harmadik negyedéves gyorsjelentését is, amely szerint 127 millió eurós árbevételt ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből 119,4 millió euró termékértékesítésből, 7,5 millió pedig egyéb együttműködésekből, licencekből és szolgáltatásokból folyt be.
A profit azonban nyomás alatt maradt. A csoport 53,9 millió eurós üzemi veszteséget és 65,2 milliós nettó veszteséget termelt. A Valneva 2025. szeptember 30-án 143,5 millió euró likviditással rendelkezett.
Az Ixiaro/Jespect nevű, japán encephalitis (agyvelőgyulladás) ellen fejlesztett vakcina járult hozzá a bevételekhez a legnagyobb mértékben, mintegy 74,3 millió euróval, ami a termékértékesítés közel 62 százalékát teszi ki, miközben a kolera elleni Dukoral orális vakcina 21,5 millió eurót hozott a konyhára (18 százalék).
A chikungunya-lázra fejlesztett Ixchiq vakcina forgalmazásából viszont csupán 7,6 millió euróra tett szert a cég, mivel az FDA ideiglenesen felfüggesztette az amerikai értékesítést. A vállalat a vakcina hatóanyagát alacsony és közepes jövedelmű országokba szállította át.
A Valneva részvényei szerdán napközben 6 százalékkal, 4,016 euróra erősödtek, év eleje óta pedig 85 százalékkal drágultak. Az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja a papírt, a mediáncélár kereken 7 euró, azaz a felértékelődési potenciál csaknem 75 százalék.