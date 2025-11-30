Megint jól jártak a szupergazdagok gyerekei, irdatlan adótehertől szabadultak meg - Svájc döntött, tömeges kivándorlástól tartottak

Svájc vasárnap egyértelműen elutasította az 50 százalékos örökösödési adót a szupergazdagok 50 millió svájci frank (62 millió dollár) feletti vagyonára – közölte az SRF közszolgálati műsorszolgáltató az első becslésben, mely szerint a szavazók 79 százaléka ellenezte a tervet.

Svájc nem kért az új vagyonadóból / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bankárok követik a vagyonadóterveket

A baloldali Szociáldemokraták (JUSO) ifjúsági szárnyának javaslata az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését célzó projektek finanszírozását célozta. Az előzetes közvélemény-kutatások szerint,

a válaszadók több mint kétharmada ellenezte a javasolt adót.

A bankárok kivételes figyelemmel kísérték a szavazást, lakmuszpapírként kezelve a svájci vagyon-újraelosztás iránti igényt. Mert például Norvégiában már megemelték a vagyonadót, és több országban hasonló tervek születtek.

Kivándorlással riogatnak a kritikusok

Svájcban fekszik néhány a Föld legdrágább városai közül. A növekvő megélhetési költségek egyre nagyobb aggodalmat keltenek a helyi politikában.

A vagyonadó-kezdeményezés kritikusai szerint a tehetős emberek Svájcból való kivándorlásához vezetne a bevezetés. Így végső soron csökkennének az adóbevételek.

A svájci kormány is arra kérte a szavazókat, hogy utasítsák el a javaslatot.

Svájcban

lakosságarányosan kiemelkedően sok a milliárdos.

A UBS tanulmánya szerint egymillió lakosra több mint kilenc, egymilliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező ember jut, ami ötszöröse a nyugat-európai átlagnak.