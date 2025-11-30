Deviza
Hatalmas üzlet a technológiai startupoknak az elnök Venezuela elleni drogháborúja, betegre keresik magukat a drogcsempészek elleni küzdelemben

Felrázta az IT-piacot az amerikai hadsereg dél felé fordulása. A venezuelai drogháború drónokat, szenzorokat, MI-eszközöket és adatplatformokat igényel. Óriási lehetőség ez a szektornak a Szilícium-völgytől Dubajig.
VG
2025.11.30, 12:29
Frissítve: 2025.11.30, 13:04

Kapóra jött az amerikai startupoknak Donald Trump venezuelai drogháborúja. Azok a védelmi techonlógiai cégek és mesterségesintelligencia- (MI) startupok, amelyek eddig egy jövőbeni kínai–tajvani konfliktushoz terveztek fegyvereket, most sorban állnak, hogy kiszolgálják a dél-amerikai dorgcsempészek elleni küzdelmet. 

Drogháború
Nagy üzlet az IT-cégeknek a drogháború / Fotó: NurPhoto via AFP

Felrázta az IT-piacot a drogháború

Dróngyártó és képalkotó cégek segítik az Egyesült Államok parti őrségét és haditengerészetét a Karib-térségben végrehajtott interdikciós műveletekben. 

A Szilícium-völgytől Dubajig lázba hozta az MI-startupokat Donald Trump elnök venezuelai háborúja.

Ahogy Washington újraélesztette a globális terrorizmus elleni háború retorikáját és jogi eszközeit, egyre több kisebb-nagyobb cég lép be erre a feltörekvő piacra:

  • drónokkal,
  • szenzorokkal, 
  • mesterségesintelligencia-eszközökkel
  • és adatplatformokkal.

Az események szeptemberben gyorsultak fel, amikor az amerikai hadsereg példátlan kampányt indított a drogcsempészhajók ellen. A Trump-kormányzat azt állítja, hogy a drogkartellek közvetlen fenyegetést jelentenek Amerika nemzetbiztonságára.

Repülési tilalom borzolta a kedélyeket

Hétvégén a venezuelai polgári repülési hatóság (INAC) váratlanul visszavonta hat jelentős légitársaság légtérhasználati engedélyét:

  • a spanyol Iberiáét,
  • a portugál TAP-ét,
  • a kolumbiai Aviancáét,
  • a brazil-chilei LATAM-ét,
  • a brazil GOL-ét,
  • valamint a Turkish Airlinesét.

A bejelentés lavinát indított el az amúgy is feszült térségben, ahol az elmúlt napokban a katonai aktivitás és a biztonsági kockázatok növekedése miatt több légitársaság is leállította Venezuelába tartó járatait.

A helyzetet az amerikai FAA november 21-i figyelmeztetése robbantotta ki, amely kiemelte: a venezuelai légtérben fokozott óvatosság szükséges a gyorsan romló biztonsági helyzet miatt. Ennek hatására több társaság – köztük mind a most szankcionáltak – ideiglenesen felfüggesztette járatait. Ez több mint negyven járat törlését és mintegy nyolcezer utas kényszerű veszteglését eredményezte.

