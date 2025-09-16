A MÁV bejelentette, hogy megtört az átok

A MÁV megfogalmazása szerint megtört az augusztusi átok, a nyár utolsó hónapjában 7 százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban.

Fotó: Vémi Zoltán

A vasúttársaság szerint az augusztusi adatsort azért is előzte meg nagy várakozás, mert hagyományosan ennek a hónapnak a menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben.

A MÁV közölte, hogy részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottát erősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt – még a nyár eleji nagy viharok ellenére is.

A 2024-es augusztushoz képest 6,58 százalék javulás következett be, a késéseknek sikerült csökkenteniük mind a számát, mind az átlagos hosszát:

a pontatlanságok zöme 6–15 perc között alakult, míg a 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb mint 4 százalékánál fordult elő.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt elárulta, hogy a MÁV csoport a korábban megbecsült összegnek a felét kell majd visszafizetnie az utasoknak az év végéig.

Hozzátette, hogy

nagyjából úgy látják, hogy 800 millió és 1 milliárd forint közötti összeget kell majd összességében kifizetniük.

Lázár hozzátette, hogy június eleje és augusztus 21. között 23 milliárd forint értékben adtak el jegyeket, és 300 millió forintot fizettek vissza késési biztosításként.

A MÁV közölte, tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9 százalékkal, a dél-balatoni közel 7 százalékkal.

Ugyancsak jobban teljesítettek a miskolci, a hidasnémeti, a békéscsabai és a szegedi vonalak, előbbiek a folyamatosan beálló nagy teljesítményű villanymozdonyok, utóbbiak a nyáron ideiglenesen bevezetett motorvonati üzem miatt is.