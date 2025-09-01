Felülmúlta a várakozásokat a MÁV: a nyári menetrend olyan jól teljesített, hogy százmilliókat spórolhat meg a vasúttársaság

A szeptember elsején megtartott közlekedésinfón Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a késett vonatok számának a csökkenése miatt kevesebb pénzt kell kifizetniük késési biztosításkánt.
A csoport vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a MÁV-ra igaz, hogy „gyakran késik, de nem sokat”. Elmondta, a késő vonatoknak nagyjából a 10 százaléka van húszperces késés fölött: ez az összes vonatnak nagyjából a 3 százaléka. Nyáron ez az arány, amikor „minden sokkal nehezebb”, 4-5 százalék is lehet.
Hétfőn Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt elárulta, hogy a MÁV csoport a korábban megbecsült összegnek a felét kell majd visszafizetnie az utasoknak az év végéig.
Hozzátette, hogy
nagyjából úgy látják, hogy 800 millió és 1 milliárd forint közötti összeget kell majd összességében kifizetniük.
Lázár János hozzátette, hogy június eleje és augusztus 21. között 23 milliárd forint értékben adtak el jegyeket, és 300 millió forintot fizettek vissza késési biztosításként.
„Az előzetes várakozásokkal szemben a MÁV teljesítménye valamennyire javult” – mondta, majd úgy fogalmazott, hogy
ez azt jelenti, hogy 20 perc feletti késések száma, ahol érvényesítik a késési biztosítást az 1-2 százalék közötti tartományban maradhat.
Korábban a Világgazdaság már kiszámolta, hogy ha nem lesznek extrémebb időjárási körülmények az elkövetkező hónapokban, akkor a vasúttársaság bőven a megbecsült összeg alatt megúszhatja a késési biztosítást.
Lázár János pár hónapja úgy fogalmazott: kíváncsi arra, hogy a MÁV több mint 110 milliárd forintos költségvetéséből mennyit kell majd visszatéríteni az utasoknak. Ha egy évben 5-10 milliárdot kell majd visszaadni, akkor sem szankcionálják a csoport menedzsmentjét, dolgozóit, azonban ez egy mérőszám lesz a cégen belül.
Hegyi Zsolt vezérigazgató egy hónapja még úgy nyilatkozott, hogy
idén kétmilliárd forintba kerülhet a késési biztosítás a MÁV-nak.
A vezérigazgató akkor azt mondta, hogy a társaság jegyárbevétele egy évben közel 115 milliárd forint, vagyis kevesebb, mint a bevétel 2 százaléka kerülhet vissza az elkövetkező hét hónap alatt az utasokhoz a késések miatt.
Hegyi Zsolt júniusban a lapunknak elmondta, hogy az első két hét alatt 36 millió forint feletti összeget kellett kifizetni késési biztosításként. Ennek kevesebb mint a fele a pünkösdi hosszú hétvégén jött össze, vagyis körülbelül
18 millió forint ment el egy nap késési biztosításra.
Két héttel később körülbelül további 54 millió forintot kellett kifizetni a késések miatt: az ATV Híradójával a MÁV azt közölte, hogy június végéig összesen 135 ezer jegy után 90 millió forintot utaltak vissza az utasoknak.
Nemrég egy interjúban összegezve Hegyi elmondta, hogy
két hónap alatt körülbelül 250 ezer alkalommal fizettek ki késési biztosítást az utasoknak: ez 175 millió forintba került a társaságnak.
A téli időszak még tartogathat meglepetéseket, hiszen a hirtelen jött havazások meg szokták bénítani a vasúti közlekedést. A közlekedésinfón elhangzottak alapján azonban az látszik, hogy az optimista forgatókönyvet is sikerülhet túlteljesítenie a MÁV csoportnak.
