Felülmúlta a várakozásokat a MÁV: a nyári menetrend olyan jól teljesített, hogy százmilliókat spórolhat meg a vasúttársaság

A szeptember elsején megtartott közlekedésinfón Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a késett vonatok számának a csökkenése miatt kevesebb pénzt kell kifizetniük késési biztosításkánt.

Késési biztosítás: több milliárd forintnyi össze visszafizetése is felmerült már / Fotó: Polyák Attila

A csoport vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a MÁV-ra igaz, hogy „gyakran késik, de nem sokat”. Elmondta, a késő vonatoknak nagyjából a 10 százaléka van húszperces késés fölött: ez az összes vonatnak nagyjából a 3 százaléka. Nyáron ez az arány, amikor „minden sokkal nehezebb”, 4-5 százalék is lehet.

Hétfőn Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt elárulta, hogy a MÁV csoport a korábban megbecsült összegnek a felét kell majd visszafizetnie az utasoknak az év végéig.

Hozzátette, hogy

nagyjából úgy látják, hogy 800 millió és 1 milliárd forint közötti összeget kell majd összességében kifizetniük.

Lázár János hozzátette, hogy június eleje és augusztus 21. között 23 milliárd forint értékben adtak el jegyeket, és 300 millió forintot fizettek vissza késési biztosításként.

„Az előzetes várakozásokkal szemben a MÁV teljesítménye valamennyire javult” – mondta, majd úgy fogalmazott, hogy

ez azt jelenti, hogy 20 perc feletti késések száma, ahol érvényesítik a késési biztosítást az 1-2 százalék közötti tartományban maradhat.

Mekkora összegű késési biztosításra készült a MÁV?

Korábban a Világgazdaság már kiszámolta, hogy ha nem lesznek extrémebb időjárási körülmények az elkövetkező hónapokban, akkor a vasúttársaság bőven a megbecsült összeg alatt megúszhatja a késési biztosítást.

Lázár János pár hónapja úgy fogalmazott: kíváncsi arra, hogy a MÁV több mint 110 milliárd forintos költségvetéséből mennyit kell majd visszatéríteni az utasoknak. Ha egy évben 5-10 milliárdot kell majd visszaadni, akkor sem szankcionálják a csoport menedzsmentjét, dolgozóit, azonban ez egy mérőszám lesz a cégen belül.

Hegyi Zsolt vezérigazgató egy hónapja még úgy nyilatkozott, hogy

idén kétmilliárd forintba kerülhet a késési biztosítás a MÁV-nak.

A vezérigazgató akkor azt mondta, hogy a társaság jegyárbevétele egy évben közel 115 milliárd forint, vagyis kevesebb, mint a bevétel 2 százaléka kerülhet vissza az elkövetkező hét hónap alatt az utasokhoz a késések miatt.