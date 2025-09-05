Újra megnyílt Orbán Ráhel korábbi boltja

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Ráhel bababoltja 2025 szeptemberében a BDPST Group tulajdonában álló Vörösmarty téri Dorothea épületkomplexumba költözik.

Elköltözött és tulajdonost váltott Orbán Ráhel bababoltja / Fotó: Instagram / Odu.store

Pénteken az Odu bababolt a közösségi oldalán posztolta, hogy megnyitották az új boltot az 5. kerületben, a Dorottya utca 2. szám alatt.

A cég korábban közölte: a költözéshez kapcsolódóan született meg a döntés, hogy az Odu Store Kft. százszázalékos tulajdonrésze a cégcsoporthoz kerüljön a korábbi tulajdonos Orbán Ráheltől, a vállalat működése és tulajdonlása pedig integrálódjon a BDPST holdingstruktúrájába.

A Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Group 2015-ben alakult, a csoport eleinte ingatlanfejlesztéssel, turizmussal foglalkozott. Később a pénzügyi szolgáltatási palettáját egészítette ki a Diófa Alapkezelővel és az Equilorral, illetve 2022-ben tulajdonrészt szerzett a Waberer’s Internationalban is, amellyel a logisztikai szegmensbe lépett be.

Tiborcz István felesége Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya a BDPST Group kreatív igazgatója.

A cég közlése szerint az integráció által az Odu bababolt a BDPST központi támogató funkcióira, például pénzügy, marketing, üzemeltetés, is támaszkodhat, ezáltal tovább növelve a működés hatékonyságát és támogatva a márka jövőbeli fejlődését.

A mindennapi működésért továbbra is az Odu önálló menedzsmentje felel Orbán Ráhel szakmai vezetésével. A bababoltot eredetileg 2022-ben a Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyitották meg.