Orbán Viktor: Itt mindenki torkaszakadtából üvölt, szó sincs elcsendesedésről
Cikkünk frissül...
Az advent közeledte ellenére sincs lehetőség az elcsendesedésre a po,litikában, hiába lenne erre igény, mindenki üvölt, mind a belpolitikában, mind a külpolitikában is, a 20225-ös évet is leginkább a zajos jelző jellemzi megfelelően – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Mandinernek adott interjúban.
Ezért érdeklődnek a magyarok a külpolitika iránt
Donald Trump amerikai elnök januári hivatalba lépése lezárt egy korszakot és egyre világosabban látszik egy új korszak kibontakozása, ezért egy nem egy szokásos választás előtti év.
A Hotel Lentulai podcast vendégeként a kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az országszerte tapasztalható élénk külpolitikai érdeklődés hátterében az áll, hogy az emberek azt tapasztalták a Szovjetunió összeomlása óta, és a 20. században, hogy ami a világban történik, az előbb-utóbb az ő életükben is megjelenik. A 20. században ennek legtöbbször kárvallottjai voltunk, kivéve a szovjet birodalom bukását.
Fontos elemét jelenti a külpolitikaiérdeklődésnek a rezsivédelem is, hiszen Romániában vagy Lengyelországban kétszeres, Csehországban háromszoros a háztartási rezsiköltség, amit a magyarok is érzékelnek. Azt a miniszterelnök is elismerte, hogy piaci alapon a rezsivédelem természetellenes, ám Orbán Viktor úgy vélte, hogy a gazdasági folyamatokba be kell avatkozni, ha a nép ellen van.
A Trump-találkozó titkai
A Donald Trump amerikai elnöknél tett látogatását elemezve a miniszterelnök elárulta, hogy miért várt 10 hónapig a találkozóval: szerinte elő kellett készíteni a találkozót, ahol nemcsak az orosz olja és gáz elleni szankciók alóli mentesség volt font téma, de szó esett energiavásárlásról, atomenergetikai együttműködésről és gazdasági kérdésekről, valamint a pénzügyi védőpajzsról is.
Arra a kérdésre, hogy ez egy nagyobb stratégiába illeszkedik-e, Orbán Viktor elmondta, hogy igen, és ez a nemrég nyilvánosságra hozott amerikai nemzetbiztonsági stratégiában le is lepleződött. A magyar-amerikai kapcsolat különleges jelentőségűvé vált, miközben világossá vált, hogy mást gondol a világról Washington és Brüsszel, ami negy merőben új helyzetet eredményezett.
Orbán Viktor felidézte, hogy azért támogatta már akkor Donald Trumpot Hillary Clintonnal szemben, mert úgy érezte, hogy komoly változások jönnek, aihez legény kell a gátra. Emellett az is fontos volt, hogy a változásokhoz az establishmenten kívülről érkezett vezető érkezzen. Trump elnöksége esetében a pozitív következmények meghaladják a negatívakat. Utóbbiak közé tartoznak a vámok például.
Az orosz-ukrán háborúról mást gondol Európa és Amerika
Az orosz-ukrán háború kapcsán Orbán Viktor felidézte, hogy a háború elején még a magyar és a német álláspont azonos volt, a béke mellett állt. Felidézte, hogy a háború kezdetén még a németek csak sisakokat majd emberi élet kioltása nem alkalmas fegyvereket akartak csak adni Ukrajnának és az orosz energia elleni szankciókat is ellenezték.
Mark Rutte NATO-főtitkár azon szavait, mely nagyapáink idejét jellemző háborúra való felkészülésről szólt, a miniszterelnök azzal kommentálta, hogy az is elképzelhető, hogy Rutte nem tudja mit beszél, ám ezt a felvetést elvetette. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez egy európai álláspont, teljesebn ellentétes az amerikai állásponttal. Ez teljesen új dolog, bár korábban is volt olyan Afganisztánban és Irakban, hogy volt aki ment és volt, aki nem. De ilyen ellentét nem volt.
Példátlan, amit az orosz vagyonnal művel Brüsszel
Orbán Viktor a befagyasztott orosz devizatartalék kérdését is feszegette, melyet Ukrajna mmegsegítésére használna fel az Európai Unió. A miniszterelnök szerint ez példátlan lépés, ilyet még a második világháború idején a német vagyonnal is csak a háború után csináltak. Véleménye szerint az orosz vagyon elvétele és Ukrajnának adása felér egy hadüzenettel. Ráadásul a lépés szerinte a nemzetközi jogba is ütközik, így nem véletlen a belgák ellenállása sem. Hiszen, ha emiate Belgium pert veszít az ügyben, az a belga nemzetgazdaságot is megrendítheti.
Mint ismert a héten az Európai Unió döntést hozott az Ukrajna elleni támadás után befagyasztott orosz vagyon további zárolásáról. A miniszterelnök már a DPK szombati, mohácsi rendezvényén is érintette a kérdést. A miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik, azt követően, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételéről döntött az Európai Unió.
„Verekedni megyek Brüsszelbe – jelentette ki Orbán Viktor Mohácson. – Azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet hétről hétre” – vélekedett, majd kifejtette, minden nemzetnek van devizatartaléka, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban, s amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is.
Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e.
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta, hogy nemcsak Magyarország nem támogatta az orosz vagyon befagyasztását is, hanem Belgium se. Ugyanis náluk tartják a pénzt, ők vállaltak érte felelősséget. Ha a befagyasztás miatt indított pert Oroszország megnyeri, akkor a kártérítés is a belgákra hárul. A kormányfő felidézte, hogy Oroszország azért nem vont ki a háború előtt devizatatalékát Európából, mert nem akarta, hogy kiderüljön, Ukrajna megtámadására készül.
„Ha hozzányúlnak ehhez, lehet, hogy más országok nem fogják euróban tartani majd a pénzüket. Ráadásul ezt a pénzt majd vissza kell fizetnie annak a cégnek, aki ezt a szerződést megszegte, ez egy belga cég, ami be tudja dönteni a belga gazdaságot." – fogalmazott a miniszterelnök.
Ezért volt szükség a Digitális Polgári Körökre
A Digitális Polgári Köröket értékelve Orbán Viktor elmondta, hogy az segíyti, hogy az embereknek ne magányosan kelljen harcba szállniuk, majd a körök megalapításáról elmondta, hogy azok megalapításához az a felismerés vezetett, hogy a digitális viulágnak nem kell törvényszerűen a baloldalénak lennie. Mivel a diskurzus is egyre inkább oda tolódott, ezért ki kellett mondani, hogy az a miénk is.
Ezért volt szükség a digitális honfoglalásra. Ha ezt jól csináljuk, akkor ott egyre nagyobb teret lehet nyerni. Kiderült, hogy ez lehetséges, ami a magányos harcosokat is segítették. A legnagyobb hatása annak lesz, ha sokan vagyunk és egymással beszélünk hangosan. Ugyanakkor ez egy civil mozgalom, amit nem szabad a pártpolitika terébe bevonni.
Ugyanakkor fontos különbség a baloldali-liberális erőkkel szemben, hogy a jobboldal nem ott él a digitális térben, hanem felmegyünk oda, de mellette megvan a fizikai életünk is. A jobboldali közösségek azért jönnek össze, mert szeretnek együtt lenni, míg a másik oldal provokál.
A fideszes politikusok generációváltásáról Orbán Viktor elmondta, hogy alkalmazkodni kell, ám ez nem jelenti azt, hogy azok akik nem tudnak az új kihívásoknak megfelelni, azokra nincs szükség. Ugyanis a közélet a miniszterelnök szerint a közélet a leginnovatívabb szakma. A digitális változás egyik pozitív fejleménye, hogy ott a kamu, a mesterkéltség nem működik, az kihullik gyorsan.
A közvéleménykutatási adatokra reagálva a miniszterelnök felidézte, hogy négy éve is a választás előtt 5-6 hónappal még arról szóltak a kutatások, hogy kétharmaddal veszteni fognak, ám végül kétharmaddal nyertek. Véleménye szerint ilyenkor a baloldal mminden erőforrást a győzelem szolgálatába szokott állítani, köztük a közvéleménykutatókat is, de a művészeket és másokat is.
Ezt az időszakot a kakofónia jellemzi, de ahogy közeledünk a választáshoz, úgy kerülnek előtérbe a lényegi kérdések, mint a kormányképesség, a megbízhatóság, a kiszámíthatóság és a biztonság. Ez pedig számukra kedvez, hiszen van mögöttük 15 év.