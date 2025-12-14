Orbán Viktor: Itt mindenki torkaszakadtából üvölt, szó sincs elcsendesedésről

Cikkünk frissül...

Az advent közeledte ellenére sincs lehetőség az elcsendesedésre a po,litikában, hiába lenne erre igény, mindenki üvölt, mind a belpolitikában, mind a külpolitikában is, a 20225-ös évet is leginkább a zajos jelző jellemzi megfelelően – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Mandinernek adott interjúban.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezért érdeklődnek a magyarok a külpolitika iránt

Donald Trump amerikai elnök januári hivatalba lépése lezárt egy korszakot és egyre világosabban látszik egy új korszak kibontakozása, ezért egy nem egy szokásos választás előtti év.

A Hotel Lentulai podcast vendégeként a kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az országszerte tapasztalható élénk külpolitikai érdeklődés hátterében az áll, hogy az emberek azt tapasztalták a Szovjetunió összeomlása óta, és a 20. században, hogy ami a világban történik, az előbb-utóbb az ő életükben is megjelenik. A 20. században ennek legtöbbször kárvallottjai voltunk, kivéve a szovjet birodalom bukását.

Fontos elemét jelenti a külpolitikaiérdeklődésnek a rezsivédelem is, hiszen Romániában vagy Lengyelországban kétszeres, Csehországban háromszoros a háztartási rezsiköltség, amit a magyarok is érzékelnek. Azt a miniszterelnök is elismerte, hogy piaci alapon a rezsivédelem természetellenes, ám Orbán Viktor úgy vélte, hogy a gazdasági folyamatokba be kell avatkozni, ha a nép ellen van.

A Trump-találkozó titkai

A Donald Trump amerikai elnöknél tett látogatását elemezve a miniszterelnök elárulta, hogy miért várt 10 hónapig a találkozóval: szerinte elő kellett készíteni a találkozót, ahol nemcsak az orosz olja és gáz elleni szankciók alóli mentesség volt font téma, de szó esett energiavásárlásról, atomenergetikai együttműködésről és gazdasági kérdésekről, valamint a pénzügyi védőpajzsról is.

Arra a kérdésre, hogy ez egy nagyobb stratégiába illeszkedik-e, Orbán Viktor elmondta, hogy igen, és ez a nemrég nyilvánosságra hozott amerikai nemzetbiztonsági stratégiában le is lepleződött. A magyar-amerikai kapcsolat különleges jelentőségűvé vált, miközben világossá vált, hogy mást gondol a világról Washington és Brüsszel, ami negy merőben új helyzetet eredményezett.