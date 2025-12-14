50 pontban leplezték le Magyar Pétert, teljesen mást mondott korábban a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter a miniszterelnöki címre törne, ám esélyeit jelentősen rontja, hogy gyakran nem mond igazat, amit egy friss gyűjtés is alátámaszt.

Magyar Péter legnagyobb átveréseit listázták / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ellenpont listája 50 esetet is felsorolt, ahol hazugságon kapták Magyar Pétert kérdések sokasága terén, legyen szó arról, hogy egyáltalán tervez-e és milyen formában politikai pályára lépni, a pártja mennyire lesz átlátható, mit gondol Ukrajnáról, a migrációról és a háborúról, az előrehozott választásról, a Tisza-csomagról, az ukrán applikációs botrányról, az országjárásról és a régi baloldallal való kapcsolatról, valamint a hangfelvételekről vagy egyéb álhírekről és más valótlanságokról.

A Tisza Párt politikusa például beszélt a határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról, ám

pártja az Európai Parlamentben mégis támogatta a kötelező betelepítési kvótát, melynek értelmében hazánknak 21 ezer bevándorlót kellene befogadnia.

Bár Magyar Péter szerint Ukrajna nem felel meg az uniós tagság feltételeinek, így a kérdés nincs napirenden, a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt aláírásgyűjtésbe kezdett Ukrajna gyorsított felvételének támogatása érdekében. Mindeközben a háború területén igyekszik kitérő válaszokat adni, de az Európai Parlamentben mégis aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.

Adóemelésre készül Magyar Péter

A gazdasági kérdéseket tekintve Magyar Péter azt hangoztatta, hogy nem akarnak adóemelést, és a gazdaságot inkább adócsökkentéssel ösztönöznék. Azonban a Tisza Párt irányából kiszivárgott baloldali megszorítócsomag egyik leghangsúlyosabb eleme mégis a háromkulcsos adóemelés, melynek keretében már az átlagkeresetet is 22 százalékos személyi jövedelemadó sújtaná. A csomag 1,25 millió forintos havi bruttó fizetés fölött pedig 33 százalékra emelné a személyi jövedelemadó szintjét.

Az Ellenpont listája arra is felhívja a figyelmet, hogy a párt nyugdíjemelést, differenciált nyugdíjkorrekciót, 120 ezer forintos minimálnyugdíjat és az időskorúak járadékának növelését ígérte, ám a kiszivárgott tervekben egész más szerepel. Ebben

a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjasadó és az állami nyugdíjrendszer felszámolása került az asztalra.

Miközben Magyar Péter az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentéséről beszélt, a kiszivárgott tervekben erről szó sincs, sőt az autók, autóalkatrészek és a kisállateledel áfáját egészen 32 százalékra emelnék. Ugyancsak nem szerepelnek a kiszivárgott megszorítócsomagban olyan Tiszás ígéretek, mint a családi juttatások, kedvezmények fenntartása és bővítése (például: gyermekellátási támogatások), valamint a lakhatási programok támogatása.