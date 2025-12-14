50 pontban leplezték le Magyar Pétert, teljesen mást mondott korábban a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter a miniszterelnöki címre törne, ám esélyeit jelentősen rontja, hogy gyakran nem mond igazat, amit egy friss gyűjtés is alátámaszt.
Az Ellenpont listája 50 esetet is felsorolt, ahol hazugságon kapták Magyar Pétert kérdések sokasága terén, legyen szó arról, hogy egyáltalán tervez-e és milyen formában politikai pályára lépni, a pártja mennyire lesz átlátható, mit gondol Ukrajnáról, a migrációról és a háborúról, az előrehozott választásról, a Tisza-csomagról, az ukrán applikációs botrányról, az országjárásról és a régi baloldallal való kapcsolatról, valamint a hangfelvételekről vagy egyéb álhírekről és más valótlanságokról.
A Tisza Párt politikusa például beszélt a határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról, ám
pártja az Európai Parlamentben mégis támogatta a kötelező betelepítési kvótát, melynek értelmében hazánknak 21 ezer bevándorlót kellene befogadnia.
Bár Magyar Péter szerint Ukrajna nem felel meg az uniós tagság feltételeinek, így a kérdés nincs napirenden, a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt aláírásgyűjtésbe kezdett Ukrajna gyorsított felvételének támogatása érdekében. Mindeközben a háború területén igyekszik kitérő válaszokat adni, de az Európai Parlamentben mégis aláírt egy dokumentumot, amelyen az aláírók fegyverek küldését szorgalmazták.
Adóemelésre készül Magyar Péter
A gazdasági kérdéseket tekintve Magyar Péter azt hangoztatta, hogy nem akarnak adóemelést, és a gazdaságot inkább adócsökkentéssel ösztönöznék. Azonban a Tisza Párt irányából kiszivárgott baloldali megszorítócsomag egyik leghangsúlyosabb eleme mégis a háromkulcsos adóemelés, melynek keretében már az átlagkeresetet is 22 százalékos személyi jövedelemadó sújtaná. A csomag 1,25 millió forintos havi bruttó fizetés fölött pedig 33 százalékra emelné a személyi jövedelemadó szintjét.
Az Ellenpont listája arra is felhívja a figyelmet, hogy a párt nyugdíjemelést, differenciált nyugdíjkorrekciót, 120 ezer forintos minimálnyugdíjat és az időskorúak járadékának növelését ígérte, ám a kiszivárgott tervekben egész más szerepel. Ebben
a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjasadó és az állami nyugdíjrendszer felszámolása került az asztalra.
Miközben Magyar Péter az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentéséről beszélt, a kiszivárgott tervekben erről szó sincs, sőt az autók, autóalkatrészek és a kisállateledel áfáját egészen 32 százalékra emelnék. Ugyancsak nem szerepelnek a kiszivárgott megszorítócsomagban olyan Tiszás ígéretek, mint a családi juttatások, kedvezmények fenntartása és bővítése (például: gyermekellátási támogatások), valamint a lakhatási programok támogatása.
Miközben Magyar Péter a kis- és középvállalkozások lehetőségeinek javítása érdekében adókedvezményeket és szabályozási könnyítéseket ígért, az Ellenpont szerint valójában a társasági adó progresszív emelésére készül a Tisza Párt, amelynek legmagasabb kulcsa a 25 százalékot is eléri. Emellett a vállalatoknak a nyereségeik után egy 20-30-40 százalékos progresszív különadót is fizetniük kellene.
Bár Magyar Péter szerint a kiszivárgott tervezetnek egy szava sem igaz, ezt saját tanácsadói cáfolták.