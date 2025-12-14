Orbán Viktor: Magyarország is tart pénzt annál a belga cégnél, ahol az oroszok – „ez egy egész nemzetgazdaságot megrendíthet!"
Tételmondatok a miniszterelnöktől a témában:
- A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna megsegítésére hadüzenettel ér fel.
- Magyarország is tart ott pénzt a devizatartalékaiból, ahol Oroszország.
- A magyar devizatartalék ma nagyobb, mint a történelem során bármikor.
- Az Euroclear 16 milliárd eurót tart Oroszországban, amit az oroszok a miniszterelnök szerint szintén befagyaszthatnak.
- A második világháború óta nem állt elő ilyen a helyzet, Németország vagyonával is máshogy jártak el.
Az interjút a Világgazdaság élőben tudósította, itt érhető el a cikkünk.
Orbán Viktor a Mandinernek adott interjút vasárnap, a kormányfő ismét felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amit az orosz vagyon befagyasztása okoz. Szerinte ez a lépés a háború egyik fontos alkérdése, aminek súlya egyre csak növekszik.
Emlékeztetett, az orosz devizatartalékot különböző, erre szakosodott európai pénzintézetekben tartják, és Magyarország is így jár el, ami ráadásul ma nagyobb, mint a történelem során bármikor. „Mi is különböző helyeken tartjuk, például annál a belga cégnél is, mint ahol az oroszok, és most ezt a vagyont le fogják foglalni, eddig csak befagyasztották, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására ebben a háborúban.”
Mennyi a devizatartalékunk?
A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartaléka – közkeletű nevén devizatartaléka – november 30-án 50,2 milliárd euró, mintegy 19 200 milliárd forint volt, ez történelmi rekord a jegybank friss adatközlése szerint. A tartalékok értéke amerikai dollárban számolva 58 milliárd. A tartalékok október vége óta 1,9 milliárd euróval nőttek, amihez hozzájárul az aranytartalék 496 millió eurós felértékelődése és az „egyéb eszközök” 950 millió eurós növekedése.
A kormányfő szerint a második világháborúban sem volt ilyenre példa, hiszen a németek pénzét is csak a háború végén használták fel, nem a háború közben, „ha jól emlékszem a történelmi tanulmányaimra”. Aláhúzta: az orosz devizatartalék lefoglalása, majd fölhasználása az oroszokkal hadban álló fél megsegítésére, az maga a hadüzenet, a háborúba való belépés mozzanata, nem gazdasági kérdés.
„Mi a helyzet?” – tette fel a kérdést az interjúban Orbán Viktor, hozzátéve, az egész folyamat jogszerűtlen, komoly kockázata van annak, hogy az oroszok a sérelmük miatt elégtételt követelnek, ekkor pedig valakinek helyt kell állni. Miután ők egy belga céggel szerződtek, aki persze mutogathat másra, valójában egy belga céggel szemben fognak az oroszok pert nyerni. Itt olyan méretű üzletről beszélünk, a nemzeti devizatartalékok kezelése egy olyan nagy léptékű pénzügyi üzlet, ami egy belga nemzetgazdaságot megrendíthet.
Ha jól emlékszem a számokra, az Euroclearnek is van Oroszországban 16 milliárd euró, az oroszok által azonnal ott befagyasztott vagyona, tehát ha itt hozzányúlnak, ott ezt ő bukja.
„Ezek mögött a pénzek mögött más országokkal kötött ügyletek is vannak, olyan, mint egy pulóver, ha elkezdem föltekerni, nemcsak a belga szín jön ki, hanem más országé is” – mutatott rá a miniszterelnök.
Pert indítottak a Moszkvai Választott Bíróságon az Euroclear letétkezelő ellen
Gyors válaszlépést ígért szombaton Moszkva, azt követően, hogy az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács pénteken úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását. „Szuverén vagyonunk feletti rendelkezés az Oroszországi Föderáció beleegyezése nélkül – legyen szó akár végleges zárolásról, elkobzásról, akár arról, hogy a tényleges elkobzásukat valamiféle jóvátételi kölcsönként állítsák be – abszolút illegális cselekedet, amely súlyosan sérti a nemzetközi jogot” – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton az EU orosz vagyonának befagyasztásával kapcsolatban az Interfax szerint.
„Nem számít, milyen trükköket vet be Brüsszel ennek igazolására, ez a nyílt, banális lopás esete… A válaszunk nem sokáig várat magára” – szögezte le. Az Orosz Nemzeti Bank december 12-én részletes nyilatkozatot tett közzé az ügyben. A konkrét lépések végrehajtása már folyamatban van. Ugyanezen a napon az orosz szabályozó hatóság bejelentette, hogy pert indított a Moszkvai Választott Bíróságon az Euroclear letétkezelő ellen az Orosz Nemzeti Bank által elszenvedett károk megtérítése érdekében – emlékeztetett az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Beláthatatlan károk, megtorolt „bűncselekmények”
Felhívta a figyelmet: „Az Európai Unió már nem lesz képes kompenzálni a károkat, amelyeket ilyen cselekedetekkel okoz, mind a saját pénzügyi és gazdasági rendszerében, mind pedig a valaha megbízható kereskedelmi és befektetési partnerként szerzett globális hírnevében. Az ilyen nemzetközi kapcsolatokban elkövetett bűncselekmények nem maradnak büntetlenül” – tette hozzá Zaharova.
Szerinte egyértelmű, hogy az Ursula von der Leyen és más európai vezetők által képviselt EU semmi mást nem tesz, mint a rendelkezésre álló összes eszközével aláássa „az ukrán válság békés megoldására irányuló törekvéseket”.
„Ezért sietnek és időzítik az orosz eszközökkel kapcsolatos döntést, hogy közvetlen csapást mérjenek Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseire” – jegyzi meg Zaharova.
Marad befagyasztva az orosz vagyon – ez történt eddig
Mint ismert, az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását. Az Európai Unió Tanácsának pénteki közleménye szerint a döntést sürgősségi eljárással hozták meg, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.
Eddig mind a 27 tagállam jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.
A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket.
A most írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.
Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.
Bart De Wever, aki brit kollégájával, Keir Starmerrel találkozott Londonban, újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a belgák készek hozzájárulni ahhoz, hogy Ukrajna szabad ország maradjon, feltéve, hogy más európai országok és szövetségeseik hajlandók erre közösen és azonos szinten.
Ez pozícióváltásra utal, Belgium eddig jóval határozottabban elutasította az orosz vagyon kifagyasztását. Persze annak fényében a puhulás nem meglepő, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett brüsszeli bürokrácia példátlan zsarolásnak vetette alá a belga kormányt.
Veszélyes képet vázolt fel Orbán Viktor
Az, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, egy hadüzenet. „Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet hétről hétre” – figyelmeztetett Orbán Viktor Mohácson, a DPK rendezvényén. Kifejtette: minden nemzetnek van devizatartaléka, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban, s amelyet dollárban vagy euróban tart hazánk is.
Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e.
Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, ami rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, amelynek alapján felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – jelentette ki a miniszterelnök.