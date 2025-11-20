Magyarország előrelép: új hatóanyagüzem nyílt Budapesten – ikergyárral erősít az Egis

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. átadta 30 milliárd forintból épült, csúcstechnológiás hatóanyaggyártó üzemét Budapesten, amely Európában ma már ritkaságnak számít. A beruházás nemcsak a vállalat versenyképességét erősíti, hanem az európai gyógyszerellátás biztonságához is hozzájárul – miközben világszerte éppen leépül ez a kapacitás.

Az Egis új budapesti üzeme a hatóanyaggyártás újjáélesztését hozhatja Európába: a 30 milliárdos fejlesztés megduplázza egy piacvezető gyógyszer alapanyagának termelését / Fotó: Képszerkesztőség / Berecz Valter

Az Egis Gyógyszergyár 112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyag-beruházását adta át Budapesten: egy 30 milliárd forintból, teljes egészében saját forrásból megvalósított gyártóüzemet.

A kőbányai barnamezős fejlesztés egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát állítja elő, a legkorszerűbb technológiákkal és szigorú minőségbiztosítási rendszerekkel.

A projekt különlegessége, hogy az üzem technológiai „ikerét” nemrég Normandiában is átadták. A két, teljesen azonos létesítmény együtt biztosítja a Servier Csoport vénás megbetegedésekre alkalmazott gyógyszerének folyamatos ellátását – a gyártási volumen így gyakorlatilag megduplázódik.

A vállalat közleménye szerint a modernizált folyamatok nemcsak nagyobb kapacitást, hanem kisebb környezeti terhelést és hatékonyabb működést is jelentenek. A fejlesztés célja világos: Európában újraépíteni azt a hatóanyaggyártási önállóságot, amely az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult.

Poroszlai Csaba vezérigazgató hangsúlyozta: az Egis tudatosan tartotta meg és fejlesztette tovább a hatóanyaggyártást akkor is, amikor a trend ennek ellenkezője volt.

Az Egis európai vertikálisan integrált vállalat. Mi itt Európában kutatunk, fejlesztünk, gyártunk hatóanyagokat és gyógyszerkészítményeket is, amelyeket aztán világszerte értékesítünk

– fogalmazott. Szerinte az új üzem

hosszú távra erősíti meg a vállalat globális versenyképességét;

és jelentős mértékben hozzájárul az európai ellátásbiztonság stabilizálásához is.

Brüsszel is üzenetet lát az Egis beruházásában

Várhelyi Olivér uniós biztos szerint a projekt nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára stratégiai jelentőségű. Úgy fogalmazott: „A kontinens gyógyszeripari versenyképessége miatt kulcsfontosságú, hogy ismét kiépüljenek és fejlődjenek a hatóanyaggyártási kapacitások.”