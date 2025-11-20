Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.75 -1.7% BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.75 -1.7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyszeripar
Egis Gyógyszergyár
hatóanyaggyártás
Budapest

Magyarország előrelép: új hatóanyagüzem nyílt Budapesten – ikergyárral erősít az Egis

A vállalat ezzel tudatosan megy szembe a globális iparági trenddel. Az Egis új budapesti üzeme a hatóanyaggyártás újjáélesztését hozhatja Európába: a 30 milliárdos fejlesztés megduplázza egy piacvezető gyógyszer alapanyagának termelését.
VG
2025.11.20, 15:55
Frissítve: 2025.11.21, 11:39

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. átadta 30 milliárd forintból épült, csúcstechnológiás hatóanyaggyártó üzemét Budapesten, amely Európában ma már ritkaságnak számít. A beruházás nemcsak a vállalat versenyképességét erősíti, hanem az európai gyógyszerellátás biztonságához is hozzájárul – miközben világszerte éppen leépül ez a kapacitás.

2025.08.06. EGIS, Daflon üzemi fotózása
Az Egis új budapesti üzeme a hatóanyaggyártás újjáélesztését hozhatja Európába: a 30 milliárdos fejlesztés megduplázza egy piacvezető gyógyszer alapanyagának termelését / Fotó: Képszerkesztőség / Berecz Valter

Az Egis Gyógyszergyár 112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyag-beruházását adta át Budapesten: egy 30 milliárd forintból, teljes egészében saját forrásból megvalósított gyártóüzemet. 

A kőbányai barnamezős fejlesztés egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát állítja elő, a legkorszerűbb technológiákkal és szigorú minőségbiztosítási rendszerekkel.

A projekt különlegessége, hogy az üzem technológiai „ikerét” nemrég Normandiában is átadták. A két, teljesen azonos létesítmény együtt biztosítja a Servier Csoport vénás megbetegedésekre alkalmazott gyógyszerének folyamatos ellátását – a gyártási volumen így gyakorlatilag megduplázódik.

A vállalat közleménye szerint a modernizált folyamatok nemcsak nagyobb kapacitást, hanem kisebb környezeti terhelést és hatékonyabb működést is jelentenek. A fejlesztés célja világos: Európában újraépíteni azt a hatóanyaggyártási önállóságot, amely az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult.

Poroszlai Csaba vezérigazgató hangsúlyozta: az Egis tudatosan tartotta meg és fejlesztette tovább a hatóanyaggyártást akkor is, amikor a trend ennek ellenkezője volt.

Az Egis európai vertikálisan integrált vállalat. Mi itt Európában kutatunk, fejlesztünk, gyártunk hatóanyagokat és gyógyszerkészítményeket is, amelyeket aztán világszerte értékesítünk

– fogalmazott. Szerinte az új üzem

  • hosszú távra erősíti meg a vállalat globális versenyképességét;
  • és jelentős mértékben hozzájárul az európai ellátásbiztonság stabilizálásához is.

Brüsszel is üzenetet lát az Egis beruházásában

Várhelyi Olivér uniós biztos szerint a projekt nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára stratégiai jelentőségű. Úgy fogalmazott: „A kontinens gyógyszeripari versenyképessége miatt kulcsfontosságú, hogy ismét kiépüljenek és fejlődjenek a hatóanyaggyártási kapacitások.”

A politikus szerint a korábbi ellátási válságok megmutatták, mennyire sérülékeny a globális gyógyszerlánc. Az ilyen beruházások jelentik a betegek biztonságos, időben történő ellátásának alapját.

A most átadott üzem azonban csak egy eleme a vállalat szélesebb modernizációs programjának. 

Nyáron újabb, több mint 14 milliárdos fejlesztést jelentettek be a körmendi telephelyen, ahol 2018 óta közel 29 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, jelentős munkahelyteremtéssel.

Az üzenet egyértelmű: miközben Európa számos pontján visszafejlődik a hatóanyag-előállítás, a magyar gyógyszeripar éppen ellentétes irányba tart. A hazai ágazat ezzel nemcsak regionális, hanem kontinensszintű szereplőként is egyre meghatározóbb.

Többmilliárdos beruházást jelentett be a magyar gyógyszergyár

A magyar gyógyszeripar nemcsak a gazdaság stratégiai ágazata, de a világ élvonalába is tartozik. Szijjártó Péter biztosított arról, hogy a kormány minden támogatást megad annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Ennek érdekében a magyar kormány több milliárd forintos támogatást nyújt az Egis Gyógyszergyár körmendi beruházásához.

 

 

Országszerte

Országszerte
1042 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu