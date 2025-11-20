Magyarország előrelép: új hatóanyagüzem nyílt Budapesten – ikergyárral erősít az Egis
Az Egis Gyógyszergyár Zrt. átadta 30 milliárd forintból épült, csúcstechnológiás hatóanyaggyártó üzemét Budapesten, amely Európában ma már ritkaságnak számít. A beruházás nemcsak a vállalat versenyképességét erősíti, hanem az európai gyógyszerellátás biztonságához is hozzájárul – miközben világszerte éppen leépül ez a kapacitás.
Az Egis Gyógyszergyár 112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyag-beruházását adta át Budapesten: egy 30 milliárd forintból, teljes egészében saját forrásból megvalósított gyártóüzemet.
A kőbányai barnamezős fejlesztés egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát állítja elő, a legkorszerűbb technológiákkal és szigorú minőségbiztosítási rendszerekkel.
A projekt különlegessége, hogy az üzem technológiai „ikerét” nemrég Normandiában is átadták. A két, teljesen azonos létesítmény együtt biztosítja a Servier Csoport vénás megbetegedésekre alkalmazott gyógyszerének folyamatos ellátását – a gyártási volumen így gyakorlatilag megduplázódik.
A vállalat közleménye szerint a modernizált folyamatok nemcsak nagyobb kapacitást, hanem kisebb környezeti terhelést és hatékonyabb működést is jelentenek. A fejlesztés célja világos: Európában újraépíteni azt a hatóanyaggyártási önállóságot, amely az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult.
Poroszlai Csaba vezérigazgató hangsúlyozta: az Egis tudatosan tartotta meg és fejlesztette tovább a hatóanyaggyártást akkor is, amikor a trend ennek ellenkezője volt.
Az Egis európai vertikálisan integrált vállalat. Mi itt Európában kutatunk, fejlesztünk, gyártunk hatóanyagokat és gyógyszerkészítményeket is, amelyeket aztán világszerte értékesítünk
– fogalmazott. Szerinte az új üzem
- hosszú távra erősíti meg a vállalat globális versenyképességét;
- és jelentős mértékben hozzájárul az európai ellátásbiztonság stabilizálásához is.
Brüsszel is üzenetet lát az Egis beruházásában
Várhelyi Olivér uniós biztos szerint a projekt nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára stratégiai jelentőségű. Úgy fogalmazott: „A kontinens gyógyszeripari versenyképessége miatt kulcsfontosságú, hogy ismét kiépüljenek és fejlődjenek a hatóanyaggyártási kapacitások.”
A politikus szerint a korábbi ellátási válságok megmutatták, mennyire sérülékeny a globális gyógyszerlánc. Az ilyen beruházások jelentik a betegek biztonságos, időben történő ellátásának alapját.
A most átadott üzem azonban csak egy eleme a vállalat szélesebb modernizációs programjának.
Nyáron újabb, több mint 14 milliárdos fejlesztést jelentettek be a körmendi telephelyen, ahol 2018 óta közel 29 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, jelentős munkahelyteremtéssel.
Az üzenet egyértelmű: miközben Európa számos pontján visszafejlődik a hatóanyag-előállítás, a magyar gyógyszeripar éppen ellentétes irányba tart. A hazai ágazat ezzel nemcsak regionális, hanem kontinensszintű szereplőként is egyre meghatározóbb.
