fuvarozás
Építési és Közlekedési Minisztérium
kamionos
Lázár János
megállapodás
szabályrendszer
tüntetés

Megtörtént a nagy találkozás: Lázár János minisztériumába mentek a tüntető kamionosok – váratlan megállapodások születtek

A kormány szerint most valódi esély van a vitás kérdések rendezésére. A december 22-i kamionos tüntetés után nem maradtak üres ígéretek: a minisztérium tárgyalóasztalhoz ült a fuvarozói érdekképviseletekkel.
VG
2026.01.06, 17:17
Frissítve: 2026.01.06, 18:32

Új szakaszába lépett a kamionosok és a kormány közötti vita: az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) megkezdte az érdemi egyeztetéseket a decemberi tüntetés szervezőivel is. A cél egy olyan új keretrendszer kialakítása, amely egyszerre védi a magyar fuvarozók versenyképességét és az alsóbbrendű utak mentén élők nyugalmát.

20250729_Kamionok a 8-ason_Herend-Ajka_FI_VN (24) eherautó kamionos
A december 22-i kamionos tüntetés után nem maradtak üres ígéretek: a minisztérium tárgyalóasztalhoz ült a fuvarozói érdekképviseletekkel / Fotó:  Fülöp Ildikó

Az Építési és Közlekedési Minisztérium decemberben vállalta, hogy január elején fogadja a december 22-i kamionos tüntetés szervezőit. 

Az ígéret most teljesült: Lázár János képviseletében Csepreghy Nándor miniszterhelyettes egyeztetett Orosz Tiborral és a fuvarozói érdekképviseletek képviselőivel.

A minisztérium közleményében világossá tette:

  • egy új keretrendszert kíván kialakítani, amely figyelembe veszi a hazai fuvarozók gazdasági érdekeit;
  • ugyanakkor azt a mintegy hárommillió embert is védi, akik az alsóbbrendű utak közelében élnek, és mindennap elszenvedik a tranzitforgalom terheit.

Az egyeztetésen részletesen áttekintették a fuvarozók által benyújtott, 12 pontból álló javaslatcsomagot. A tárgyalások nem maradtak puszta eszmecserék szintjén: több konkrét vállalás is elhangzott.

Fontos változás, hogy a jövő héttől az ágazati szervezetekkel – a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével és a NiT Hungaryvel – zajló megbeszélésekre teljes jogú meghívást kap az Orosz Tibor által alapított Magyar Független Fuvarozók Egyesülete is. Ez a független szervezet eddig kimaradt az intézményes egyeztetésekből, most azonban hivatalosan is helyet kap az asztalnál.

Moratórium és versenyvédelem a kamionosoknak

A felek megerősítették, hogy a 2025. december 19-én aláírt megállapodás március 1-jéig elegendő mozgásteret biztosít a vitás kérdések rendezésére. A legfontosabb alapelv változatlan: a magyar fuvarozók nem kerülhetnek versenyhátrányba a külföldi konkurenciával szemben.

Az MFFE kezdeményezte a bírságolási moratórium bevezetését március 1-jéig, valamint a bírságolási gyakorlat átalakítását. 

Külön hangsúlyt kapott, hogy a hazai utakon szabálytalankodó külföldi kamionok ellen határozottabb fellépésre van szükség.

A jövő heti egyeztetések tovább bővülnek: részt vesz rajtuk az útdíjszedő társaság, valamint az ellenőrzést végző társhatóságok, így az ORFK és a NAV képviselői is. Ez azt jelzi, hogy a kormány nem részmegoldásokban, hanem átfogó rendszerben gondolkodik.

A minisztérium és az ágazati szervezetek megállapodtak abban is, hogy a továbbiakban közösen tájékoztatják a nyilvánosságot a tárgyalások előrehaladásáról. Ez a lépés a feszültségek csökkentését és az átláthatóság erősítését szolgálja.

A következő hetek így kulcsfontosságúak lehetnek: eldőlhet, sikerül-e tartós megállapodást kötni a kamionosokkal, és valóban megszületik-e az az új keretrendszer, amely egyszerre szolgálja a gazdaság, a fuvarozók és a lakosság érdekeit.

Bejelentette az időpontot a tüntető kamionosok vezére: mennek Lázár János minisztériumába – nagyon fontos tárgyalás lesz kedden

Lázár János elé kerül a tüntető fuvarozók 12 pontja. Korábban a tüntetők vezetője úgy fogalmazott, hogy ha érdemi előrelépést nem hoz a tárgyalás, akkor újabb kamionos demonstrációt szerveznek.

 

 

