Visszatérnek a Hooters pincérnői – mégsem lesz családbarát hely az étteremláncból

Egyszerűsített étlappal és olyan pincéregyenruhákkal térne vissza a Hooters, amelyek „visszaadják az eredeti megjelenését” a női felszolgálókról híressé vált étteremláncnak – derült ki a Bloomberg cikkéből.

Visszatérnek a Hooters pincérnői / Fotó: Hooters / Facebook

„Nem csak éttermeket vásárolunk fel – visszavesszük a Hooters nevet, hogy megmutassuk a világnak, kik is vagyunk valójában” – fogalmazott Neil Kiefer, a Hooters vezérigazgatója a cég közleményében.

A Hooters alapítói korábban bírálták az étteremlánc magántőke-tulajdonosainak döntéseit, miszerint az éttermet családbaráttá akarják átalakítani.

A Hooterst többször is kritikák érték faji és nemi alapú megkülönböztetések miatt, az étteremlánc több tucat egységet zárt be a növekvő élelmiszer- és munkaerőköltségek miatt. A mostani döntés szerint az amerikai étteremlánc továbbra is a női felszolgálóival akar ismert lenni.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Hooters a hitelezőkkel együtt kidolgozott egy tervet, hogy a csődbíróságon keresztül átszervezzék a céget. A Nord Bay Capital és a TriArtisan Capital Advisors magántőke-társaságok 2019-ben vásárolták meg a Hooterst. A vásárlói csoportba az étteremlánc eredeti alapítói tartoznak, köztük Neil Kieferis.

A Hooters az üzlet részeként 111 éttermet vásárol fel az Egyesült Államokban.

A közlemény szerint a Hoot Owl Restaurants LLC-ből partnereivel együtt a csoport a 198 amerikai Hooters étteremből mintegy 140-et birtokolhat majd.

Az új étlapon visszatér a Hooters kézzel panírozott szárnyreceptje és szárnyszószai, valamint vadon fogott halak, illetve saját készítésű öntetekkel készült saláták is szerepelnek majd – áll a közleményben.

A Hooters 2012-ben nyitotta meg Budapesten az első kelet-európai egységét. „A budapesti éttermünk egy vidám, igazi bulis hely lesz” – nyilatkozta korábban Alex Hemingway, a Hooters tulajdonosa, a Chanticleer csoport európai igazgatója.

A magyarok szeretik a jó konyhát, a lányok pedig a világ legszebbjei közül valók. A vendégeink elégedettek lesznek, ebben biztos vagyok

– mondta Hemingway.

A korábbi tervek szerint további három-négy egységet akartak az országban létrehozni, azonban a Hooters öt év után végleg bezárta a budapesti éttermet.