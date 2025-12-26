Deviza
EUR/HUF387,45 -0,58% USD/HUF329,06 -0,53% GBP/HUF444,44 -0,53% CHF/HUF416,84 -0,67% PLN/HUF91,92 -0,58% RON/HUF76,1 -0,62% CZK/HUF15,99 -0,33% EUR/HUF387,45 -0,58% USD/HUF329,06 -0,53% GBP/HUF444,44 -0,53% CHF/HUF416,84 -0,67% PLN/HUF91,92 -0,58% RON/HUF76,1 -0,62% CZK/HUF15,99 -0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
irodaépület
Dunaújváros
víztorony
elad

Eladták Magyarország egyik leghíresebb víztornyát: 70 éve magasodik a negyven ezres város fölé – egy családi ház árát kérték érte

Új tulajdonoshoz került Dunaújváros egyik ikonikus épülete. A régi víztoronyból kialakított irodaház áron alul kelt el.
VG
2025.12.26, 22:00
Frissítve: 2025.12.26, 22:01

A dunaújvárosi Építők útja egyik legismertebb épülete új fejezethez érkezett: gazdára talált a korábbi víztoronyból kialakított irodaház. A több részletben meghirdetett ingatlan nettó 122,76 millió forintos áron kelt el az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül – számolt be a DUOL.

víztorony
Víztorony: eladták Magyarország egyik leghíresebb ilyen épületét / Fotó: Duol.hu

Áron alul kelt el a dunaújvárosi Régi víztorony

A dunaújvárosi Régi víztoronyként ismert irodaépület Dunaújváros, Építők útja 7. alatt található, három külön helyrajzi számon, irodai- és irattári funkcióval. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszerben folytatták le. 

A minimálár megegyezett a nyertes ajánlattal: nettó 122 760 000 forint, amely így a végső vételár lett. 

A korábban víztoronynak épült létesítmény 1950 körül készült, később irodaházzá alakították át. 

A becsült forgalmi értéket 136 400 000 forint összegben állapították meg, ami az irányárakhoz képest kedvező vételi lehetőséget jelentett a nyertes számára.

A három tétel – két iroda és egy irattár – teljesen közművesített, 1/1 tulajdoni hányadot képez, ám jelzálogjogok és végrehajtási terhek is szerepelnek rajtuk, amelyeket a vevő a jelenlegi állapot ismeretében vesz át. A felszámoló a szerződéskötést követően 10 napon belül adja birtokba az ingatlant, a vételár kiegyenlítését követően.

Az épület így új tulajdonoshoz került, ami a város egyik ismert pontján álló ingatlan újjászületésének lehetőségét is megnyithatja – akár irodai, akár alternatív funkciókkal, az egykori ipari jellegből kinőve.

A megyei oldal szerint kevés olyan épület van, amely ennyire összeforrt az egykori Pentele történetével, mint ez. Az 1951-ben épült dunaújvárosi víztorony nemcsak technikai bravúr volt, hanem szimbólum is: évtizedeken át vörös csillag díszelgett a tetején, ma pedig ipari műemlékként állja az idő próbáját. A víztorony nem egyszerű építmény, hanem egy darab történelem, amely mesél a város születéséről, a múlt rendszerről és arról, hogyan változott a település az elmúlt hetven évben.

Dunaújváros ipari reneszánszot akar, fáj nagyon a vasmű elvesztése

Dunaújváros iparváros, és az is szeretne maradni – ez derül ki a helyi lakosság körében végzett reprezentatív kutatásból. A kutatást az Iránytű Intézet készítette 500 fős mintán, telefonos megkérdezéssel, 2025 szeptemberében. A város lakóinak döntő többsége szerint egy új ipari beruházás segítene a helyi kohászat összeomlása nyomán nehéz helyzetbe került településen; ez szerintük kormányzati vagy nagyvállalati feladat lenne.

A dunaújvárosiak 93 százaléka a múltat illetően jelentős iparvárosként gondol a lakóhelyére, 86 százaléka pedig azt is fontosnak tartja, hogy a város a jövőben is meghatározó szerepű ipari központ legyen – ezek a legegyértelműbb megállapításai az intézet közvélemény-kutatásának. A meghatározó többség szerint a vasmű jelenléte előny volt a múltban, a kérdezettek közel háromnegyede pozitív emlékeket társít hozzá. A felmérésre azt követően került sor, hogy a korábbi indiai tulajdonosnak nem sikerült újraindítania a dunaújvárosi kohászati üzemet, így a 40 ezres lakosságú Duna menti település (Fejér vármegye második legnagyobb városa) jelentős ipari foglalkoztató nélkül maradt.

Országszerte

Országszerte
1077 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu