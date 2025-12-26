Eladták Magyarország egyik leghíresebb víztornyát: 70 éve magasodik a negyven ezres város fölé – egy családi ház árát kérték érte

A dunaújvárosi Építők útja egyik legismertebb épülete új fejezethez érkezett: gazdára talált a korábbi víztoronyból kialakított irodaház. A több részletben meghirdetett ingatlan nettó 122,76 millió forintos áron kelt el az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül – számolt be a DUOL.

Víztorony: eladták Magyarország egyik leghíresebb ilyen épületét / Fotó: Duol.hu

Áron alul kelt el a dunaújvárosi Régi víztorony

A dunaújvárosi Régi víztoronyként ismert irodaépület Dunaújváros, Építők útja 7. alatt található, három külön helyrajzi számon, irodai- és irattári funkcióval. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszerben folytatták le.

A minimálár megegyezett a nyertes ajánlattal: nettó 122 760 000 forint, amely így a végső vételár lett.

A korábban víztoronynak épült létesítmény 1950 körül készült, később irodaházzá alakították át.

A becsült forgalmi értéket 136 400 000 forint összegben állapították meg, ami az irányárakhoz képest kedvező vételi lehetőséget jelentett a nyertes számára.

A három tétel – két iroda és egy irattár – teljesen közművesített, 1/1 tulajdoni hányadot képez, ám jelzálogjogok és végrehajtási terhek is szerepelnek rajtuk, amelyeket a vevő a jelenlegi állapot ismeretében vesz át. A felszámoló a szerződéskötést követően 10 napon belül adja birtokba az ingatlant, a vételár kiegyenlítését követően.

Az épület így új tulajdonoshoz került, ami a város egyik ismert pontján álló ingatlan újjászületésének lehetőségét is megnyithatja – akár irodai, akár alternatív funkciókkal, az egykori ipari jellegből kinőve.

A megyei oldal szerint kevés olyan épület van, amely ennyire összeforrt az egykori Pentele történetével, mint ez. Az 1951-ben épült dunaújvárosi víztorony nemcsak technikai bravúr volt, hanem szimbólum is: évtizedeken át vörös csillag díszelgett a tetején, ma pedig ipari műemlékként állja az idő próbáját. A víztorony nem egyszerű építmény, hanem egy darab történelem, amely mesél a város születéséről, a múlt rendszerről és arról, hogyan változott a település az elmúlt hetven évben.

