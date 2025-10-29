Kína elengedi a sikerágazat kezét: nincs szükség több támogatásra, ha már az ország uralja az iparágat

Világos jelet küldött Kína arról, hogy hamarosan véget érhet az elektromos autók évek óta tartó támogatása, miután már most is jelentős túlkapacitások épültek ki a szektorban, melyet így már most is Kína dominál. Az elektromosautó-gyártás nem szerepel a következő ötéves terv stratégiai iparágai között, ám ez részben azt is jelenti, hogy a döntéshozók úgy vélik, a szektor mára felnőtt.

A kínai elektromos autókkal szemben nem sokan tudják felvenni a versenyt / Fotó: Tada Images / Shutterstock

Az elektromos autók piacán már megvan az első hely, Kína most más irányokra fókuszál

A túlkapacitás okozta árháborút és brutális versenyt még Hszi Csin-ping kínai elnök is kritizálta, így a jelek szerint más területekre fókuszálja az erőforrásait. Az elektromos autók támogatásait lassan kivezethetik, ami nagyobb helyet hagyhat a piacnak annak eldöntésében, hogy mely vállalatok élik túl az öldöklő versenyt – írja a Reuters. A támogatások megvonását az is indokolja, hogy

Kína már ma is dominálja az elektromos autók és akkumulátorok piacát, így az iparágnak már nincs szükség további segítségre.

Az ország terminológiájában új energiás járműveknek nevezett kategória – mely az elektromos autók mellett a plug-in hibrideket és másokat is magában foglal – az elmúlt három ötéves tervben szerepelt a stratégiai feltörekvő iparágak listáján, és ez segítette is, hogy a szektor felnőjön, így az elektromos autók ellátási láncát ma Kína dominálja, miközben olyan nemzeti bajnokok születtek, mint a Szegeden gyárat építő BYD vagy a Debrecenben gyárat építő CATL.

Kína ma már a világ legnagyobb elektromosautó-piaca és az új energiás járművek aránya tavaly júliusban már elérte az 50 százalékot az eladásokban. Ezt a célt a kínai hatóságok eredetileg csak több mint tíz évvel később tervezték elérni.

A kapacitások túl nagyra nőttek

A gyors növekedés és a támogatások azonban végül azt eredményezték, hogy ma már Kína jóval több elektromos autót gyárt, mint amennyit a belföldi piac képes felszívni, miután az autógyártók sokszor a kormányzati céloknak és nem a fogyasztói igényeknek igyekeztek megfelelni termelési céljaikban.