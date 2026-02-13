Az utolsó pillanatig húzta a NIS, Amerikához fordultak a szerbek – az eladás csak egy dolog, de ha ezt nem kapják meg, nincs tovább

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumához egy különleges engedély kiadására, amely lehetővé tenné a vállalat zavartalan működését február 20-a után is, amikor a korábbi engedély hatálya lejár – közölte pénteken a társaság.

Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A kérelmet február 12-én nyújtották be – áll a közleményben. A NIS a beadványban hangsúlyozza a vállalat zavartalan működésének jelentőségét a Szerb Köztársaság gazdasága szempontjából, valamint a tulajdonosi szerkezet módosításáról folyó tárgyalásokat, kiemelve, hogy az operatív engedély meghosszabbítása biztosítaná az érintett felek számára a szükséges időkeretet az egyeztetések lezárására.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control – OFAC) korábban engedélyt adott a NIS részvényeseinek és az érdekelt feleknek a tulajdonosi struktúra módosításáról szóló tárgyalásokra, amely 2026. március 24-ig érvényes. A NIS a közleményben köszönetet mond minden szerb és külföldi intézménynek, amely támogatja a vállalat zavartalan működésére irányuló erőfeszítéseket.

Olaj: elámultak a németek, mit művelt Orbán Viktor a Balkánon

A Gazprom 2008 óta birtokolta a többséget a vállalatban, most azonban – várhatóan mintegy egymilliárd euró körüli áron – távozik, ami csökkentheti Oroszország befolyását a régióban.

A németek szerint a tranzakció egyik legnagyobb nyertese a magyar Mol lehet, amely – amennyiben az amerikai hatóságok jóváhagyják a felvásárlást, ami jelenleg valószínűnek tűnik – többségi tulajdonossá válhat a NIS-ben. Ezzel a lépéssel a magyar vállalat jelentősen megerősítheti pozícióját a Nyugat-Balkán olajpiacán.

A NIS felvásárlásával a magyarok kerülhetnek az olajüzlet élére a Nyugat-Balkánon

– ez a változás már most élénk érdeklődést kelt a tőkepiacokon: a Mol részvényei az első felvásárlási pletykák óta mintegy harmadával emelkedtek. A cég továbbra is fenntartja kapcsolatait orosz beszállítókkal, olcsó olajat és gázt importálva onnan, miközben

Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt jó viszonyt ápol Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal.

A tranzakció azt is lehetővé teszi, hogy Oroszország olaj- és gázszállítóként továbbra is jelen maradjon a régióban, miközben a NIS az Európai Unió szabályrendszere alá kerül, mivel a Molra is vonatkoznak az uniós előírások. Ezzel Aleksandar Vucic szerb elnök közelebb került az EU-hoz is.