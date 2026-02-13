Az utolsó pillanatig húzta a NIS, Amerikához fordultak a szerbek – az eladás csak egy dolog, de ha ezt nem kapják meg, nincs tovább
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) új kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok pénzügyminisztériumához egy különleges engedély kiadására, amely lehetővé tenné a vállalat zavartalan működését február 20-a után is, amikor a korábbi engedély hatálya lejár – közölte pénteken a társaság.
A kérelmet február 12-én nyújtották be – áll a közleményben. A NIS a beadványban hangsúlyozza a vállalat zavartalan működésének jelentőségét a Szerb Köztársaság gazdasága szempontjából, valamint a tulajdonosi szerkezet módosításáról folyó tárgyalásokat, kiemelve, hogy az operatív engedély meghosszabbítása biztosítaná az érintett felek számára a szükséges időkeretet az egyeztetések lezárására.
Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control – OFAC) korábban engedélyt adott a NIS részvényeseinek és az érdekelt feleknek a tulajdonosi struktúra módosításáról szóló tárgyalásokra, amely 2026. március 24-ig érvényes. A NIS a közleményben köszönetet mond minden szerb és külföldi intézménynek, amely támogatja a vállalat zavartalan működésére irányuló erőfeszítéseket.
Olaj: elámultak a németek, mit művelt Orbán Viktor a Balkánon
A Gazprom 2008 óta birtokolta a többséget a vállalatban, most azonban – várhatóan mintegy egymilliárd euró körüli áron – távozik, ami csökkentheti Oroszország befolyását a régióban.
A németek szerint a tranzakció egyik legnagyobb nyertese a magyar Mol lehet, amely – amennyiben az amerikai hatóságok jóváhagyják a felvásárlást, ami jelenleg valószínűnek tűnik – többségi tulajdonossá válhat a NIS-ben. Ezzel a lépéssel a magyar vállalat jelentősen megerősítheti pozícióját a Nyugat-Balkán olajpiacán.
A NIS felvásárlásával a magyarok kerülhetnek az olajüzlet élére a Nyugat-Balkánon
– ez a változás már most élénk érdeklődést kelt a tőkepiacokon: a Mol részvényei az első felvásárlási pletykák óta mintegy harmadával emelkedtek. A cég továbbra is fenntartja kapcsolatait orosz beszállítókkal, olcsó olajat és gázt importálva onnan, miközben
Orbán Viktor miniszterelnök egyaránt jó viszonyt ápol Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal.
A tranzakció azt is lehetővé teszi, hogy Oroszország olaj- és gázszállítóként továbbra is jelen maradjon a régióban, miközben a NIS az Európai Unió szabályrendszere alá kerül, mivel a Molra is vonatkoznak az uniós előírások. Ezzel Aleksandar Vucic szerb elnök közelebb került az EU-hoz is.
A változás Vucic pozícióját is gyengítette: hosszú évekig úgy tűnt, hogy a szerb elnök lavírozni tud Washington, Moszkva és Peking között, de Trump kiszámíthatatlan, mégis határozott nyomása leleplezte ennek az illúzióját.
Az orosz részesedés miatt bevezetett amerikai szankciók energiaválsággal és üzemanyaghiánnyal fenyegettek, ami tovább fűtötte a már amúgy is tiltakozó lakosság elégedetlenségét.