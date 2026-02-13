Az „aranyszabály" sem érdekli Brüsszelt – hét másik taglejölt is jön az EU-ba az ukránokkal?

Az Európai Unió (EU) bővítési politikájának egyik leggyakrabban hangoztatott alapelve az „érdemalapú” csatlakozás: egyetlen jelölt ország sem válhat taggá addig, amíg teljes mértékben nem igazodik az uniós joganyaghoz és a demokratikus normákhoz. Ez az elv hosszú ideje megkérdőjelezhetetlennek számít Brüsszelben.

Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa / Fotó: Anadolu via AFP

Ukrajna esetében kivételes helyzet állhat elő

Volodimir Zelenszkij elnök az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokon határozott időpontot sürget Ukrajna EU-csatlakozására. Ez az igény komoly belső vitát indított el az EU végrehajtó hatalmán belül, mivel a jelenlegi szabályrendszer alapján a gyors tagság gyakorlatilag kizárt.

Zelenszkij szerdán, újságíróknak küldött WhatsApp-üzenetében úgy fogalmazott: Ukrajna

mindent megtesz annak érdekében, hogy technikailag felkészüljön az EU-csatlakozásra 2027-re.

Hozzátette, biztos benne, hogy amennyiben a békemegállapodás nem tartalmaz konkrét dátumot, Oroszország „mindent meg fog tenni Ukrajna csatlakozásának megakadályozására”.

Az uniós vezetők nyíltan elismerik, hogy a 2027-es határidő a jelenlegi szabályok szerint nem reális – derült ki az Euronews cikkéből. Friedrich Merz egyenesen „kizártnak” nevezte az időpontot. Több diplomata szerint ugyanakkor politikailag nehezen lenne védhető egy olyan dátum elutasítása, amelyet egy, az Egyesült Államok közvetítésével létrejövő béke- vagy kereskedelmi megállapodás rögzít.

Ennek feloldására az EU végrehajtó hatalma – az Európai Bizottság – jelenleg aktívan dolgozik azon, miként lehetne átalakítani a bővítési folyamatot, és hogyan lehetne jogilag és politikailag is megnyitni az utat Ukrajna gyorsabb integrációja előtt. Erről az Euronews megkeresésére több, az ügyet közvetlenül ismerő uniós tisztviselő és diplomata is beszámolt.

Péntek reggel Tallinnban Marta Kos, az EU bővítési biztosa úgy fogalmazott: egyre nagyobb feszültség van az érdemeken alapuló csatlakozáshoz szükséges idő és a külső szereplők által a jelölt országokra gyakorolt politikai nyomás között. Szerinte a jelenlegi bővítési modell „egyre kevésbé alkalmas” arra, hogy megfeleljen a mai geopolitikai realitásoknak. Kos ugyanakkor hangsúlyozta:

bármilyen új „modell” is szülessen, az alapelv változatlan marad. A teljes jogú tagság kizárólag a teljes körű reformok lezárása után lehetséges.

Fordított csatlakozás az Európai Unióban?

Az egyik vizsgált elképzelés szerint az egész folyamat logikáját megfordítanák. Ukrajna

és akár további hét tagjelölt ország

formálisan EU-taggá vagy társult taggá válhatna, miközben a teljes hozzáférést az uniós költségvetéshez és az egységes piachoz csak a szükséges

gazdasági,

jogi

és társadalmi

reformok befejezése után kapná meg. A jelenlegi jelöltek különböző szakaszban járnak, Montenegró és Albánia számít a legelőrehaladottabbnak. Egy ilyen rendszer gyakorlatilag egy többszintű Európai Uniót hozna létre, amely élesen eltérne a mostani, egységes struktúrától.