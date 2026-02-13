McDonald’s: olyat főzött ki a gyorsétteremlánc, hogy annak csodájára járnak a vendégek

A McDonald’s amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál nagyobb bevételt és nyereséget ért el a december végén záródott negyed évben – derül ki a vállalat jelentéséből. Az amerikai vállalat bevétele éves összevetésben 10 százalékkal, 7,009 milliárd dollárra emelkedett az előző év utolsó negyed évében elért 6,388 milliárd dollárról, felülmúlva a 6,84 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Mindez a vállalat szerint köszönhető annak, hogy a – sajátos szóösszetétellel megnevezett – költségérzékeny amerikai fogyasztók újra a gyorsétterem-óriás felé fordulnak, miután a vállalat látványosan ráerősített az értékalapú ajánlatokra, az árkedvezményes csomagokra és az időszakos promóciókra – írja az Origo.

Bevált a McDonald’s számítása: újabb nagyobb számban látogatják a fogyasztók az amerikai éttermeiket / Fotó: In Green

McDonald’s: visszatérnek a vendégek az éttermekben

A lap arról ír, hogy az elmúlt években az Egyesült Államokban tapasztalható – mostanra a fogyasztói oldalról nézve jelentősen javuló – inflációs tendenciák miatt a McDonald’snak és más láncoknak az elmúlt években komoly árversenybe kellett bonyolódniuk egymással azért, hogy a fogyasztók újra nagyobb számban étkezzenek náluk. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a stratégia működik, legalábbis a McDonald’s esetében: az Egyesült Államokban az eladások 6,8 százalékkal emelkedtek a negyedik negyed évben – ez közel két éve a legnagyobb növekedés –, miközben a kedvezményes árú ajánlatok és az erőteljes promóciók növekvő forgalmat generáltak az éttermekben.

A vállalat vezérigazgatója, Chris Kempczinski elmondta, egyre több bizonyíték utal arra, hogy „az értékalapú stratégiára épülő irány működik, különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében, akiket az infláció a leginkább sújtott”.

Az ünnepi akciók szintén szerepet játszottak a vendégek visszacsábításában:

a vállalat októberben – közel egy évtized szünet után – újraindította a McDonald’s Monopoly promóciót, novemberben pedig 5 dollártól induló ajánlatokat vezetett be;

decemberben a cég egy Grincs-tematikájú menüt vezetett be, amely a vállalat közlése szerint „a történelem legmagasabb egynapi forgalmát” hozta.

A megújuló vendégforgalom az elvártnál erősebb pénzügyi eredményekhez is hozzájárult, ami azt mutatja, hogy a kedvezményekre épülő forgalomnövekedés nyereségben is megmutatkozhat.

Iparági elemzők szerint ugyanakkor a következetesség kulcsfontosságú lesz, mivel a fogyasztók továbbra is megfontoltan döntenek arról, hol költik el pénzüket.

