McDonald’s: olyat főzött ki a gyorsétteremlánc, hogy annak csodájára járnak a vendégek

Úgy tűnik, bejött a McDonald’s számítása, és a világ legnagyobb gyorsétteremlánca megtalálta a nyerő receptet az akciós menükkel, aminek az az eredménye, hogy a vendégek visszatérnek az éttermekbe. A McDonald’s szerint az olcsóbb menükre és kedvezményes ajánlatokra helyezett hangsúly ismét becsalogatja a vendégeket az éttermekbe.
VG
2026.02.13, 13:13
Frissítve: 2026.02.13, 13:28

A McDonald’s amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál nagyobb bevételt és nyereséget ért el a december végén záródott negyed évben – derül ki a vállalat jelentéséből. Az amerikai vállalat bevétele éves összevetésben 10 százalékkal, 7,009 milliárd dollárra emelkedett az előző év utolsó negyed évében elért 6,388 milliárd dollárról, felülmúlva a 6,84 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Mindez a vállalat szerint köszönhető annak, hogy a sajátos szóösszetétellel megnevezett költségérzékeny amerikai fogyasztók újra a gyorsétterem-óriás felé fordulnak, miután a vállalat látványosan ráerősített az értékalapú ajánlatokra, az árkedvezményes csomagokra és az időszakos promóciókra írja az Origo.

McDonald's
Bevált a McDonald’s számítása: újabb nagyobb számban látogatják a fogyasztók az amerikai éttermeiket / Fotó: In Green

McDonald’s: visszatérnek a vendégek az éttermekben 

A lap arról ír, hogy az elmúlt években az Egyesült Államokban tapasztalható mostanra a fogyasztói oldalról nézve jelentősen javuló inflációs tendenciák miatt a McDonald’snak és más láncoknak az elmúlt években komoly árversenybe kellett bonyolódniuk egymással azért, hogy a fogyasztók újra nagyobb számban étkezzenek náluk. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a stratégia működik, legalábbis a McDonald’s esetében: az Egyesült Államokban az eladások 6,8 százalékkal emelkedtek a negyedik negyed évben – ez közel két éve a legnagyobb növekedés –, miközben a kedvezményes árú ajánlatok és az erőteljes promóciók növekvő forgalmat generáltak az éttermekben.

A vállalat vezérigazgatója, Chris Kempczinski elmondta, egyre több bizonyíték utal arra, hogy „az értékalapú stratégiára épülő irány működik, különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében, akiket az infláció a leginkább sújtott”.

Az ünnepi akciók szintén szerepet játszottak a vendégek visszacsábításában:

  • a vállalat októberben – közel egy évtized szünet után – újraindította a McDonald’s Monopoly promóciót, novemberben pedig 5 dollártól induló ajánlatokat vezetett be;
  • decemberben a cég egy Grincs-tematikájú menüt vezetett be, amely a vállalat közlése szerint „a történelem legmagasabb egynapi forgalmát” hozta.

A megújuló vendégforgalom az elvártnál erősebb pénzügyi eredményekhez is hozzájárult, ami azt mutatja, hogy a kedvezményekre épülő forgalomnövekedés nyereségben is megmutatkozhat. 

Iparági elemzők szerint ugyanakkor a következetesség kulcsfontosságú lesz, mivel a fogyasztók továbbra is megfontoltan döntenek arról, hol költik el pénzüket.

Ez az állítás igaz a gyorsétkezési piac más szereplőire, például az Egyesült Államokban a McDonald’s első számú versenytársának számító Burger Kingre is – kapcsolódó cikkünket ajánljuk a Világgazdaság oldalán.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

