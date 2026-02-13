Deviza
NKFH
BioTechUSA-cégcsoport
fogyasztóvédelem
étrendkiegészítő

Veszélyes a népszerű magyar étrend-kiegészítő fogyasztása – ezért hívta vissza azonnal a hatóság

A BioTechUSA egyik termékével szemben lépett a fogyasztóvédelem. A Candida Support étrend-kiegészítő esetében nem engedélyezett összetevő miatt került sor termékvisszahívásra.
VG
2026.02.13, 12:54
Frissítve: 2026.02.13, 13:23

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra) azonosítottak „Candida Support” néven forgalmazott étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder weboldalon keresztül értékesítették.

BiotechUSA, étrend-kiegészítő termékvisszahívás
Candida Support étrend-kiegészítő termék esetében nem engedélyezett összetevő miatt került sor termékvisszahívásra / Fotó: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteki közleményében jelezte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a cég az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Candida Support
  • Kiszerelés: 90 kapszula
  • Gyártó: NOW Foods (USA)
  • E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)
  • Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevőt tartalmaz a termék.

A fogyasztóvédelmi hatóság kommünikéjében jelezte, hogy amennyiben valaki a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen ne fogyassza el.

Úgy szórjuk a pénzt az étrend-kiegészítőkre, mint ha nem lenne holnap – milliárdok repülnek ki a zsebünkből, de mindenki elkövet el hibát

Az egészségtudatosság növekedésével csak úgy repülnek ki a zsebünkből a milliárdok. A bevételek túlnyomó többségét a magas hatóanyag-tartalmú termékek, például étrend-kiegészítők és vitaminok generálják. Ezek forgalmazói körét a honi gyártókat képviselő MÉKISZ egyet nem értése mellett a minősített gyógynövényboltokra és patikákra szűkítené a gyógynövényboltosokat összefogó BIGYOX.

