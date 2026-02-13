Veszélyes a népszerű magyar étrend-kiegészítő fogyasztása – ezért hívta vissza azonnal a hatóság
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra) azonosítottak „Candida Support” néven forgalmazott étrend-kiegészítő termékben. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder weboldalon keresztül értékesítették.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pénteki közleményében jelezte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a cég az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Candida Support
- Kiszerelés: 90 kapszula
- Gyártó: NOW Foods (USA)
- E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)
- Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett összetevőt tartalmaz a termék.
A fogyasztóvédelmi hatóság kommünikéjében jelezte, hogy amennyiben valaki a fenti megnevezésű termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen ne fogyassza el.
