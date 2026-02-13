Deviza
Ebben a városban akár ötszáz euró bírságot is kaphat, ha rossz helyen fagylaltozik

Egy, csak kevesek által ismert szabály miatt akár 500 euróra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat. Szigorú törvényeket hoztak a városban a túlturizmus elkerülése, valamint a helyiek védelme érdekében, amelyekkel érdemes tisztában lenniük az oda utazó turistáknak, mert a hatóságok keményen büntetnek.
VG
2026.02.13, 13:30
Frissítve: 2026.02.13, 14:10

Firenzében igencsak drága csemege válhat a fagylaltból, legalábbis azoknak, akik nem tartanak be egy fontos szabályt az olasz turistaparadicsomban – számolt be róla az Express.

Egy, csak kevesek által ismert szabály miatt akár 435 fontra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat. Fotó: Shutterstock/RossHelen
Egy, csak kevesek által ismert szabály miatt akár 435 fontra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat / Fotó: Shutterstock / RossHelen

Akár 500 euróra (kb. 190 ezer forint) is megbüntethetik a Firenzében fagylaltozó turistákat

2018-ban szigorú törvényt hoztak Firenzében, amelyet egyébként a fagylalt szülőhelyének is tartanak. Eszerint 

a város egyes részein csúcsidőben szigorúan tilos az utcán étkezni, és ez alól a jeges finomság sem kivétel.

A szabály a városközpont körüli utcákra és terekre vonatkozik, beleértve a Via de’ Nerit, a Piazzale degli Uffizit, a Piazza del Granót és a Via della Ninnat. A törvényt azért vezették be, hogy megakadályozzák a zsúfoltságot az UNESCO által védett városközpontban, ahol a turisták leggyakrabban az üzletek és vendéglátóhelyek körül gyűlnek össze, akadályozva ezzel a gyalogosforgalmat. 

A belvárosi utcák – a helyiek szerint – valóságos akadálypályává váltak az éttermek és kávézók által kihelyezett rengeteg asztal és szék miatt, ezért döntött az önkormányzat a szabadtéri étkezés korlátozása mellett. 

Az intézkedés a nap bizonyos időszakaiban érvényes; 12 és 15 óra között, valamint 18 és 22 óra között. 

Firenze turisztikai vezetője, Jacopo Vicini úgy nyilatkozott, hogy a szabadtéri étkezés korlátozása „a köztereket és a firenzei örökséget védi”. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

