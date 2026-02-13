Deviza
Nagy a várakozás a Rheinmetall részvényesei körében: összeül az elit, München fordulatot hozhat a 4iG szövetségesénél

Trendfordító bejelentésekre kerülhet sor a biztonsági konferencián. Péntektől vasárnap estig állam- és kormányfők, katonai vezetők és a fegyveripar elitje – köztük a Rheinmetall vezérigazgatója – folytatnak tárgyalásokat Münchenben.
Murányi Ernő
2026.02.13., 12:12

Az utóbbi egy hónapban 16 százalékkal gyengülő Rheinmetall részvényesei, akárcsak a többi német hadiipari cég, például a harci járművekhez hajtástechnológiát szállító Renk, a radarokat és szenzorokat gyártó Hensoldt, vagy a hadihajógyártó Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) befektetői vigyázó szemüket a pénteken megkezdődött Müncheni Biztonsági Konferenciára vetik.

Rheinmetall Departure Of Munich Security Conference Participants With Police Protection
A Bayerischer Hof luxusszálloda, innen várják a híreket a Rheinmetall részvényesei /  Fotó: NurPhoto via AFP

A szektorelemzők már a potenciális megrendeléseket számolják 

Ezen cégek számára ugyanis a müncheni találkozó sokkal több, mint egy diplomáciai fórum, hiszen a példátlan szuperciklust átélő iparág valóságos katalizátorának tekintik. Miközben ugyanis a konferenciának otthont adó Bayerischer Hof öttelcsillagos luxusszálloda hátsó szobáiban a NATO-kiadási kvóták további növeléséről folynak a megbeszélések, a konferencia elnöke, Wolfgang Ischinger pedig a transzatlanti kapcsolatok helyreállítására törekszik, a szektorelemzők már a jövőbeli megrendelési volumeneket számolják.

Különösen a Rheinmetall került a figyelem középpontjába. A vállalat már a múltban is ezt az alkalmat használta a meghatározó hírek bejelentésére. Két évvel ezelőtt például a düsseldorfi székhelyű védelmi ipari cég a Müncheni Biztonsági Konferencián tette közzé szándéknyilatkozatát egy ukrajnai lőszergyár felépítéséről.

Az európai szuverenitás szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett vállalat vezérigazgatója, Armin Papperger számára idén is a  biztonsági konferencia lesz az ideális fórum, amelyen gyorsabb beszerzési folyamatokat és megbízható exportszabályozást követelhet. Mivel pedig Münchenben jelen lesznek Marco Rubio külügyminiszter vezetésével az amerikai kormányzati és hadiipari szféra képviselői is, 

  • új közös vállalatok 
  • vagy kapacitásbővítések 

bejelentésére is sor kerülhet, ami friss lendületet adhat a védelmi vállalatok részvényárfolyamának.

Az első bejelentés már elhangzott

Egy bejelentés a konferencia előestéjén már meg is történt. A szenzorspecialista Hensoldt tegnap stratégiai partnerséget jelentett be a mesterséges intelligencia alkalmazására szakosodott szintén német Helsing vállalattal. Az együttműködés célja a védelmi technológiák továbbfejlesztése a szuverén német és európai technológiai architektúrán belül.

Az első közös projekt a Helsing által fejlesztett, mesterséges intelligenciával támogatott CA-1 Europa autonóm harci drón (UCAV) érzékelőkkel való felszerelése lesz – derült ki a közleményből.

A CA-1 Europát nagy teljesítményű Hensoldt érzékelőkkel látják el. A terv azonban magában foglalja a radar, az optronika, az önvédelmi képességek és az elektromágneses hadviselés területéről származó technológiák és érzékelők integrálását. Továbbá a Hensoldt MDOcore (Multi-Domain Operations Core) szoftvercsomag biztosítja majd a többdimenziós adatfúzióhoz, hálózatépítéshez és koordinációhoz szükséges digitális gerincet.

A konferenciával kapcsolatos bizakodást mutatja, hogy a német védelmi ipari részvények rendre 1-1,5 százalékos plusz körül járnak péntek délelőtt.

Vételre ajánlják a Rheinmetallt

A Rheinmetallra visszatérve, a részvényárfolyam utóbbi hónapban látott gyengülése ellenére az LSEG elemzői konszenzusa továbbra is vételre ajánlja a papírt, mégpedig 2137,5 médiumcélár mellett, ami nagyjából 33 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz.

A jelenlegi részvényárfolyam és a célárfolyam közötti különbség jelentős, ami azt a várakozást tükrözi, hogy a hosszú távú növekedési kilátások a pénzügyi eredményekben is megjelennek majd. 

A Rheinmetallnak amúgy roppant vérmes ambíciói vannak, 2030-ra 50 milliárd eurós forgalmat célzott meg a tavalyi vélhetően tízmilliárd euró körüli szinthez képest, mivel úgy véli, nagyot kaszálhat az EU védelmi kiadásainak növekedéséből és az európai termékek előnyben részesítéséből. 

A társaság a negyedik negyedéves gyorsjelentését előreláthatóan március 11-én publikálja.

Már a Rheinmetallban is ott a 4iG, átveszik az államtól, ami hadiipar
A magyar hadiipar megerősítése érdekében stratégiai jelentőségű lépést tett az állam, amivel a 4iG többségi részesedést szerez az N7 Defence-ben, teljes tulajdont a Hirtenbergerben, valamint közvetett kisebbségi tulajdont a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben. A 4iG STD összesen hat társaságban szerez közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot. Az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ. Fontos megjegyezni még, hogy a német fegyvercégnek 25,12 százalékos részesedése van a 4iG-ben. 

