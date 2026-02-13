Nagy a várakozás a Rheinmetall részvényesei körében: összeül az elit, München fordulatot hozhat a 4iG szövetségesénél

Az utóbbi egy hónapban 16 százalékkal gyengülő Rheinmetall részvényesei, akárcsak a többi német hadiipari cég, például a harci járművekhez hajtástechnológiát szállító Renk, a radarokat és szenzorokat gyártó Hensoldt, vagy a hadihajógyártó Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) befektetői vigyázó szemüket a pénteken megkezdődött Müncheni Biztonsági Konferenciára vetik.

A Bayerischer Hof luxusszálloda, innen várják a híreket a Rheinmetall részvényesei / Fotó: NurPhoto via AFP

A szektorelemzők már a potenciális megrendeléseket számolják

Ezen cégek számára ugyanis a müncheni találkozó sokkal több, mint egy diplomáciai fórum, hiszen a példátlan szuperciklust átélő iparág valóságos katalizátorának tekintik. Miközben ugyanis a konferenciának otthont adó Bayerischer Hof öttelcsillagos luxusszálloda hátsó szobáiban a NATO-kiadási kvóták további növeléséről folynak a megbeszélések, a konferencia elnöke, Wolfgang Ischinger pedig a transzatlanti kapcsolatok helyreállítására törekszik, a szektorelemzők már a jövőbeli megrendelési volumeneket számolják.

Különösen a Rheinmetall került a figyelem középpontjába. A vállalat már a múltban is ezt az alkalmat használta a meghatározó hírek bejelentésére. Két évvel ezelőtt például a düsseldorfi székhelyű védelmi ipari cég a Müncheni Biztonsági Konferencián tette közzé szándéknyilatkozatát egy ukrajnai lőszergyár felépítéséről.

Az európai szuverenitás szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett vállalat vezérigazgatója, Armin Papperger számára idén is a biztonsági konferencia lesz az ideális fórum, amelyen gyorsabb beszerzési folyamatokat és megbízható exportszabályozást követelhet. Mivel pedig Münchenben jelen lesznek Marco Rubio külügyminiszter vezetésével az amerikai kormányzati és hadiipari szféra képviselői is,

új közös vállalatok

vagy kapacitásbővítések

bejelentésére is sor kerülhet, ami friss lendületet adhat a védelmi vállalatok részvényárfolyamának.

Az első bejelentés már elhangzott

Egy bejelentés a konferencia előestéjén már meg is történt. A szenzorspecialista Hensoldt tegnap stratégiai partnerséget jelentett be a mesterséges intelligencia alkalmazására szakosodott szintén német Helsing vállalattal. Az együttműködés célja a védelmi technológiák továbbfejlesztése a szuverén német és európai technológiai architektúrán belül.