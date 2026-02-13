Karaokés cég mészárolt le egy egész szektort – lehetséges, hogy ezt túlreagálták a piacok

A mesterséges intelligencia története már jó ideje irányítja a tőzsdék mozgását, legyen szó a fejlesztésekre százmilliárd dollárokat költő tech óriásokról, az adatközpontokba szükséges csipeket gyártó cégekről, mint az Nvidiáról vagy épp a fejlesztések által fenyegetett szoftvercégekről.

A logisztika világát egy karaokegép-kereskedő forgatná fel? / Fotó: Jaroslav Pachy sr / Shutterstock

Hihetetlen bejelentés egy apró, MI-logisztikai cégtől, egyből ugrik a piac

Csütörtökön a logisztikai szektor részvényeit rántotta mélybe a hír, hogy egy apró, MI-logisztikai cég, az Algorhythm Holdings bejelentette, hogy SemiCab platformjának éles bevetése után ügyfelei 300-400 százalékkal tudták növelni a szállított árumennyiséget, anélkül, hogy a kapcsolódó személyzet száma megnőtt volna. A hírre a cég árfolyama több mint 10 százalékot ugrott, míg más fuvarozó cégek részvényei zuhanórepülésbe kezdtek – írja a Bloomberg.

A mesterséges intelligencia felforgató hatására kihegyezett befektetőket az sem zavarta, hogy a csütörtök előtt ötmillió dollár alatti piaci kapitalizációval bíró Alogrhythm korábban The Singing Machine Company néven működött és karaokegépeket árult. A cég azonban 2024-ben már MI-logisztikai cégként találta újra fel magát, ám

a szeptember 30-án véget ért negyedévét mindössze kevesebb mint kétmillió dolláros forgalommal zárta, amihez közel hárommillió dolláros veszteség társult.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a mesterséges intelligencia ne forgathatná fel a fuvarozás piacát, ám az apró cég bejelentésére adott reakció azért mégis túlzásnak tűnik, könnyen lehet, hogy a piacok előreszaladtak a reakcióval.

A bejelentés hatására a Russel 3000 Trucking Index 7,8 százalékot esett, míg a CH Robinson Worldwide részvényei mínusz 24 százaléknál is álltak, de Európában is lemészárolták a szektor részvényeit. A dán DSV részvényei 15 százalékot zuhantak csütörtökön, míg a svájci Kuehne + Nagel International részvényei 13 százalékos mínuszban zártak Zürichben.

A felfokozott reakció hátterében részben az is áll, hogy a fuvarozást MI-álló szektornak látták a befektetők, így az Algorhythm bejelentése készületlenül érte a piacot, ami a szoftvercégek körében végbement korábbi mészárlás után igencsak heves reakciót váltott ki.