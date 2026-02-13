Deviza
EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF435,54 +0,17% CHF/HUF415,63 +0,17% PLN/HUF90,03 +0,13% RON/HUF74,42 -0,01% CZK/HUF15,61 -0,09% EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF435,54 +0,17% CHF/HUF415,63 +0,17% PLN/HUF90,03 +0,13% RON/HUF74,42 -0,01% CZK/HUF15,61 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 428,44 -2,13% MTELEKOM1 970 -0,1% MOL3 700 -3,19% OTP39 770 -2,97% RICHTER11 730 -0,26% OPUS546 0% ANY7 600 -1,58% AUTOWALLIS168 -1,19% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 078,94 -0,44% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 640,61 -2,26% BUX127 428,44 -2,13% MTELEKOM1 970 -0,1% MOL3 700 -3,19% OTP39 770 -2,97% RICHTER11 730 -0,26% OPUS546 0% ANY7 600 -1,58% AUTOWALLIS168 -1,19% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 078,94 -0,44% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 640,61 -2,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bejelentés
Orbán Viktor
pénz

Orbán Viktor meghozta a nap hírét: érkezik a pénz – kétmillió magyarnak indul jól a hétvége

Számottevő összegekre készülhetnek a nyugdíjasok. A 13. havi nyugdíj és a részben bevezetett 14. havi juttatás együtt akár közel 600 ezer forintos bevételt is jelenthet. Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be: számíthatnak a kormányra a magyar nyugdíjasok.
VG
2026.02.13, 13:34
Frissítve: 2026.02.13, 13:51

„Megígértük, megcsináltuk. A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

ORBÁN Viktor Orbán
Orbán Viktor fontos bejelentést tett / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Több miniszter is beharangozta Orbán Viktor bejelentését

„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta:

  • azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, 
  • egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Februárban az átlagnyugdíjjal rendelkezők számlájára közel 600 ezer forint érkezhet.

A 13. havi nyugdíj a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz. Átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

Arról is írtunk, hogy a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.

Lázár János szerint keményen ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján beszélt az építési és közlekedési miniszter.

Kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Azt is elmondta, hogy „ennek érdekében nagyon kőkeményen” számoltak.

Ezek azok az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek

A 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:

  • Spanyolország,
  • Portugália,
  • Lengyelország,
  • Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két úgynevezett különleges kifizetés (Sonderzahlung) együtt adja ki a teljes éves összeget. 

Extra kifizetések áprilisban és októberben vannak: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat plusz egy különleges kifizetést. 

A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu