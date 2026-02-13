Nyomás alatt Trump a választások miatt, már Washingtonban is látják, hogy ez nem lesz jó – hátraarcra készül az amerikai elnök a vámoknál

Donald Trump amerikai elnök csökkenteni tervezi az alumínium- és acélvámok egy részét, mert a washingtoni adminisztráció is kezdi belátni, hogy a tarifák ártanak a fogyasztóknak, emelik az árucikkek, például az élelmiszer-, valamint italosdobozok árát. A magas megélheti költségek pedig egyre jobban aggasztják az embereket, és várhatóan ez lesz az egyik döntő kérdés a novemberi félidős választásokon.

Trump tavaly márciusban vetett ki 25 százalékos vámot az acél- és alumíniumimportra, amelyet aztán 50 százalékra emelt, és kiterjesztett több mint 400 termékre, köztük

szélturbinákra,

háztartási gépekre,

buldózerekre és más nehézgépekre,

vasúti kocsikra,

motorkerékpárokra,

hajómotorokra,

bútorokra.

Trump a magas tarifákat aduként használta a kereskedelmi megállapodások tárgyalása során.

A brit Financial Times értesülése szerint azonban az amerikai kormány most felülvizsgálja a vámokkal érintett termékek listáját, és azt tervezi, hogy ezek közül egyeseket mentesít a a tarifák alól, valamint leállítja a lista bővítését, és

helyette célzottabb nemzetbiztonsági vizsgálatokat indít bizonyos árukra vonatkozóan.

A megélhetési költségek döntőek lehet novemberben

A Reuters és az Ipsos legutóbbi közvélemény-kutatása szerint azonban az amerikaiak 59 százaléka úgy gondolja, hogy a Trump-kormányzat nem fordít elég figyelmet a megélhetési költségek csökkentésére.

Bár az elnök azt állítja, hogy a vámokat a külföldi cégek fizetik, ez nem igaz: az amerikai fogyasztók pénztárcáját terheli, és ezt erősítette meg a Federal Reserve Bank of New York csütörtökön kiadott jelentése is.

Eszerint 2025-ben az importált áruk átlagos vámja az előző évi 2,6 százalékról 13 százalékra ugrott, és a megemelt tarifák 90 százalékát az amerikai cégek fizették.

Az exportőrök nem csökkentik az árakat

„Továbbra is az amerikai vállalatok és fogyasztók viselik a 2025-ben bevezetett magas vámok gazdasági terheinek nagy részét” – összegezték a vizsgálatuk eredményét a New York Fed elemzői és közgazdászai.

Azt találták, hogy a vámok változásával és emelkedésével az exportáló országok nem csökkentették az áraikat, a terheket áthárították az importőrökre, azok pedig a fogyasztókra.

Az exportőrök reakciója 2025-ben lényegében megegyezett a 2018-assal,

amikor Trump első hivatali ideje alatt kirobbantotta a vámháborút – a fogyasztói árak emelkedtek, de más gazdasági hatások alig voltak tapasztalhatók, emlékeztetett a New York-i Fed akkori értékelésére a BBC.