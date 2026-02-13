Deviza
Nyomás alatt Trump a választások miatt, már Washingtonban is látják, hogy ez nem lesz jó – hátraarcra készül az amerikai elnök a vámoknál

A New York Fed megerősítette, ki fizeti a tarifákat. Az alumínium- és acélvámok csökkentése enyhítheti az amerikai fogyasztók terheit.
M. Cs.
2026.02.13., 13:24

Donald Trump amerikai elnök csökkenteni tervezi az alumínium- és acélvámok egy részét, mert a washingtoni adminisztráció is kezdi belátni, hogy a tarifák ártanak a fogyasztóknak, emelik az árucikkek, például az élelmiszer-, valamint italosdobozok árát. A magas megélheti költségek pedig egyre jobban aggasztják az embereket, és várhatóan ez lesz az egyik döntő kérdés a novemberi félidős választásokon.

acélvámok
Az alumínium- és acélvámok erős fegyverek voltak Donald Trump kezében / Fotó: AFP

Trump tavaly márciusban vetett ki 25 százalékos vámot az acél- és alumíniumimportra, amelyet aztán 50 százalékra emelt, és kiterjesztett több mint 400 termékre, köztük 

  • szélturbinákra, 
  • háztartási gépekre, 
  • buldózerekre és más nehézgépekre, 
  • vasúti kocsikra, 
  • motorkerékpárokra, 
  • hajómotorokra, 
  • bútorokra. 

Trump a magas tarifákat aduként használta a kereskedelmi megállapodások tárgyalása során.

A brit Financial Times értesülése szerint azonban az amerikai kormány most felülvizsgálja a vámokkal érintett termékek listáját, és azt tervezi, hogy ezek közül egyeseket mentesít a a tarifák alól, valamint leállítja a lista bővítését, és 

helyette célzottabb nemzetbiztonsági vizsgálatokat indít bizonyos árukra vonatkozóan.

A megélhetési költségek döntőek lehet novemberben

A Reuters és az Ipsos legutóbbi közvélemény-kutatása szerint azonban az amerikaiak 59 százaléka úgy gondolja, hogy a Trump-kormányzat nem fordít elég figyelmet a megélhetési költségek csökkentésére.

US Steel Aluminum Import Tariffs
Az importőrök fizetik a vámokat, az exportőrök nem csökkentették az árakat / Fotó: CFOTO via AFP

Bár az elnök azt állítja, hogy a vámokat a külföldi cégek fizetik, ez nem igaz: az amerikai fogyasztók pénztárcáját terheli, és ezt erősítette meg a Federal Reserve Bank of New York csütörtökön kiadott jelentése is.

Eszerint 2025-ben az importált áruk átlagos vámja az előző évi 2,6 százalékról 13 százalékra ugrott, és a megemelt tarifák 90 százalékát az amerikai cégek fizették.

Az exportőrök nem csökkentik az árakat

„Továbbra is az amerikai vállalatok és fogyasztók viselik a 2025-ben bevezetett magas vámok gazdasági terheinek nagy részét” – összegezték a vizsgálatuk eredményét a New York Fed elemzői és közgazdászai.

Azt találták, hogy a vámok változásával és emelkedésével az exportáló országok nem csökkentették az áraikat, a terheket áthárították az importőrökre, azok pedig a fogyasztókra.

Az exportőrök reakciója 2025-ben lényegében megegyezett a 2018-assal, 

amikor Trump első hivatali ideje alatt kirobbantotta a vámháborút – a fogyasztói árak emelkedtek, de más gazdasági hatások alig voltak tapasztalhatók, emlékeztetett a New York-i Fed akkori értékelésére a BBC.

Orlando,fl,Usa,-,January,18,,2021:,The,Goya,Canned,Peas
A vámok ártanak az amerikai fogyasztóknak / Fotó: Joni Hanebutt / Shutterstock

Hasonló megállapításra jutott a Kieli Világgazdasági Intézet (Kiel Institut für Weltwirtschaft – IfW Kiel) is, amely januári jelentésében jelentésében megállapította, hogy „a vámok szinte teljes mértékben átterhelődtek az amerikai importárakra”.

Az amerikai infláció meg sem közelíti a Federal Reserve 2 százalékos célját, decemberben 2,7 százalék volt, januárban elemzői várakozások szerint ugyan 2,5 százalékra lassult, de a termelői árak vártnál nagyobb emelkedése arra mutat, hogy ismét kilőhet.

Még nem jelentették be hivatalosan az acélvámok csökkentését

A Financial Times forrásai szerint a washingtoni kereskedelmi minisztérium és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala is belátta a vámok és az emelkedő árak közötti kölcsönhatás meglétét és azt, hogy ennek súlyos hatása lehet a novemberi választáson.

Az amerikaiak véleménye egyértelmű: a Pew Reser Center januárban publikált felmérése szerint 

a megkérdezettek 70 százaléka mondta, hogy rosszak a gazdasági feltételek, és 52 százalékuk szerint romlottak Trump gazdaságpolitikája miatt.

 

Surat,Thani,Thailand,21,July,2023,Man,Shopping
A megélhetési költségek problémája döntő lesz a novemberi félidős választáson / Fotó: BP789 / Shutterstock

A Republikánus Párt is érzékeli, hogy valamit tenni kell, ennek egyértelmű jele, hogy a képviselői közül szerdán többen csatlakoztak a demokratákhoz, amikor az amerikai képviselőház Kanada elleni vámok ellenzéséről szavazott – súlyos csapást mérve ezzel az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnerével folytatott kereskedelmi háborúra.

Trump azonban várhatóan megvétózza a törvényjavaslatot, ha az átmegy egyáltalán a szenátuson, így a vámok továbbra is érvényben maradnak, de
 

több republikánus törvényhozó is kemény választási csatákra számíthat a novemberi félidős választásokon,

mivel a választók aggódnak a vámok kisvállalkozásokra és fogyasztókra gyakorolt hatása miatt.

A Fehér Ház, a kereskedelmi minisztérium és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala nem kommentálta a brit lap vámok csökkentéséről szóló értesülését.


 

7 perc
ukrán katonák

Több mint tízmillió ukrán kiesett, begyűjtik, akit az utcán meglátnak: így zajlik a kegyetlen „buszifikácija”

Az ukrán hatóságok embertelen módszerekkel űzik a kényszersorozást.
5 perc
Orbán Viktor

Trump jobbkeze Budapestre érkezik, erről tárgyalhat vele Orbán Viktor

Újabb előrelépés a magyar–amerikai kapcsolatokban.
6 perc
elektromos autók

Nem kertelt a kereskedő, kitálalt a BYD-ről: erre kell számítani, ha a kínai márkát vesszük

Az elektromosautó-piac történelmi csúcsot döntött 2025-ben a világon.
