Nyomás alatt Trump a választások miatt, már Washingtonban is látják, hogy ez nem lesz jó – hátraarcra készül az amerikai elnök a vámoknál
Donald Trump amerikai elnök csökkenteni tervezi az alumínium- és acélvámok egy részét, mert a washingtoni adminisztráció is kezdi belátni, hogy a tarifák ártanak a fogyasztóknak, emelik az árucikkek, például az élelmiszer-, valamint italosdobozok árát. A magas megélheti költségek pedig egyre jobban aggasztják az embereket, és várhatóan ez lesz az egyik döntő kérdés a novemberi félidős választásokon.
Trump tavaly márciusban vetett ki 25 százalékos vámot az acél- és alumíniumimportra, amelyet aztán 50 százalékra emelt, és kiterjesztett több mint 400 termékre, köztük
- szélturbinákra,
- háztartási gépekre,
- buldózerekre és más nehézgépekre,
- vasúti kocsikra,
- motorkerékpárokra,
- hajómotorokra,
- bútorokra.
Trump a magas tarifákat aduként használta a kereskedelmi megállapodások tárgyalása során.
A brit Financial Times értesülése szerint azonban az amerikai kormány most felülvizsgálja a vámokkal érintett termékek listáját, és azt tervezi, hogy ezek közül egyeseket mentesít a a tarifák alól, valamint leállítja a lista bővítését, és
helyette célzottabb nemzetbiztonsági vizsgálatokat indít bizonyos árukra vonatkozóan.
A megélhetési költségek döntőek lehet novemberben
A Reuters és az Ipsos legutóbbi közvélemény-kutatása szerint azonban az amerikaiak 59 százaléka úgy gondolja, hogy a Trump-kormányzat nem fordít elég figyelmet a megélhetési költségek csökkentésére.
Bár az elnök azt állítja, hogy a vámokat a külföldi cégek fizetik, ez nem igaz: az amerikai fogyasztók pénztárcáját terheli, és ezt erősítette meg a Federal Reserve Bank of New York csütörtökön kiadott jelentése is.
Eszerint 2025-ben az importált áruk átlagos vámja az előző évi 2,6 százalékról 13 százalékra ugrott, és a megemelt tarifák 90 százalékát az amerikai cégek fizették.
Az exportőrök nem csökkentik az árakat
„Továbbra is az amerikai vállalatok és fogyasztók viselik a 2025-ben bevezetett magas vámok gazdasági terheinek nagy részét” – összegezték a vizsgálatuk eredményét a New York Fed elemzői és közgazdászai.
Azt találták, hogy a vámok változásával és emelkedésével az exportáló országok nem csökkentették az áraikat, a terheket áthárították az importőrökre, azok pedig a fogyasztókra.
Az exportőrök reakciója 2025-ben lényegében megegyezett a 2018-assal,
amikor Trump első hivatali ideje alatt kirobbantotta a vámháborút – a fogyasztói árak emelkedtek, de más gazdasági hatások alig voltak tapasztalhatók, emlékeztetett a New York-i Fed akkori értékelésére a BBC.
Hasonló megállapításra jutott a Kieli Világgazdasági Intézet (Kiel Institut für Weltwirtschaft – IfW Kiel) is, amely januári jelentésében jelentésében megállapította, hogy „a vámok szinte teljes mértékben átterhelődtek az amerikai importárakra”.
Az amerikai infláció meg sem közelíti a Federal Reserve 2 százalékos célját, decemberben 2,7 százalék volt, januárban elemzői várakozások szerint ugyan 2,5 százalékra lassult, de a termelői árak vártnál nagyobb emelkedése arra mutat, hogy ismét kilőhet.
Még nem jelentették be hivatalosan az acélvámok csökkentését
A Financial Times forrásai szerint a washingtoni kereskedelmi minisztérium és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala is belátta a vámok és az emelkedő árak közötti kölcsönhatás meglétét és azt, hogy ennek súlyos hatása lehet a novemberi választáson.
Az amerikaiak véleménye egyértelmű: a Pew Reser Center januárban publikált felmérése szerint
a megkérdezettek 70 százaléka mondta, hogy rosszak a gazdasági feltételek, és 52 százalékuk szerint romlottak Trump gazdaságpolitikája miatt.
A Republikánus Párt is érzékeli, hogy valamit tenni kell, ennek egyértelmű jele, hogy a képviselői közül szerdán többen csatlakoztak a demokratákhoz, amikor az amerikai képviselőház Kanada elleni vámok ellenzéséről szavazott – súlyos csapást mérve ezzel az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi partnerével folytatott kereskedelmi háborúra.
Trump azonban várhatóan megvétózza a törvényjavaslatot, ha az átmegy egyáltalán a szenátuson, így a vámok továbbra is érvényben maradnak, de
több republikánus törvényhozó is kemény választási csatákra számíthat a novemberi félidős választásokon,
mivel a választók aggódnak a vámok kisvállalkozásokra és fogyasztókra gyakorolt hatása miatt.
A Fehér Ház, a kereskedelmi minisztérium és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala nem kommentálta a brit lap vámok csökkentéséről szóló értesülését.