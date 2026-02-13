Elképesztő, amit művel a Blaha Lujza téri gasztropiac: már a külföldi partnerek is felkapták a fejüket, hogy mi történik Budapesten
Sokan meglepődnek, ám ez az igazság: a Time Out Market Budapest vendégei nagyrészt magyarok, de természetesen egy telt házas szombaton szép számmal térnek be a hazánkba látogató turisták is – árulta el a Világgazdaságnak Balogh Viktor, az épület egyik tulajdonosa.
Hozzátette: a látogatók kétharmada–háromnegyede magyar, ami nemcsak pozitív meglepetés, hanem ritkaságnak is számít a hálózaton belül. Ezt a Világgazdaság is meg tudja erősíteni: amikor meglátogattuk a lisszaboni gasztropiacot, portugál nyelven szinte senkit nem hallottunk beszélni, és a helyi személyzet kérdésünkre elárulta, hogy a vásárlók nagy része külföldi. Balogh Viktor megjegyezte:
különösen örömteli látni, hogy a budapestiek valóban magukénak érzik a piacot, és nem csupán alkalmi vendégként térnek be.
A cél az, hogy ezt az erős hazai bázist hosszú távon is megtartsák, miközben fokozatosan építik fel azt a külföldi közönséget, amely a hét minden napján stabil forgalmat biztosíthat. A hétvégi telt házak már most jelzik az irányt:
szombatonként a piac nyitástól zárásig folyamatosan megtelik, ami a koncepció életképességét igazolja.
Elégedett a Time Out nemzetközi vezetése is
A visszajelzések nemcsak a látogatóktól, hanem a nemzetközi háttérből is pozitívak. A budapesti piac működése a Time Out külföldi vezetése szerint kifejezetten jól sikerült, különösen a vásárlószám és az eladók teljesítménye emelkedik ki.
A tapasztalatok alapján a budapesti modell akár mintaként is szolgálhat a jövőbeli fejlesztésekhez.
Mikor lesz Corvintető?
Balogh Viktort kérdeztük a Corvin Palace legendás tetőteraszáról is. Az üzletember elárulta, hogy a fejlesztés előkészítése folyamatban van, és az eddigi eredmények megerősítik őket abban, hogy egy ilyen léptékű gasztro- és közösségi térnek igenis van helye a fővárosban.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő időszak kulcskérdése így már nem az, hogy életképes-e a Time Out Market Budapest, hanem az, miként lehet tovább bővíteni és fenntartható módon fejleszteni azt a modellt, amelyet a magyar közönség már most a magáénak érez.
Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs
Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.
Szeptember óta a gasztronómiai térképen
A budapesti Time Out Market a Blaha Lujza téri Corvin Palace-ban nyílt meg 2025 őszén, és máris komoly érdeklődés övezi. A helyszínválasztás gazdasági szempontból stratégiai döntés: a Blaha egyszerre közlekedési csomópont és kulturális átalakulás előtt álló tér, így
a piac megnyitása új lendületet adhat a környék fejlődésének.
A budapesti kínálat szintén vegyes, a három klasszikus magyar ételeket kínáló étterem mellett hangsúlyos a nemzetközi vonal is. Az árképzés is ennek megfelelően alakul:
egy főétel átlagosan 3500-6000 forint, míg a desszertek és kisebb harapnivalók ára 2000-3000 forint körül mozog. Ez a szint körülbelül azonos a tipikus budapesti éttermek árszínvonalával, és illeszkedik ahhoz a koncepcióhoz, amely a Time Out Market brandjét globálisan is jellemzi:
- a gasztronómiai minőség
- és az élmény.
Turisztikai hatás szempontjából Budapest számára a piac egy újfajta pozicionálást jelent: a főváros a regionális gasztronómiai központok közé kívánja magát beemelni. A Time Out ebben segít, hiszen rengeteg turistát vonz a brand, és a régióban egyelőre nincsenek máshol jelen: a hírek szerint Prágában nyílik majd egységük 2027-ben.
Ezt érdemes tudni Time Out Market Budapestről
A piactér a Blaha Lujza téren, az ikonikus Corvin Palace első emeletén kapott helyet – abban a történelmi múltú áruházban, amely 1926-ban nyílt meg Európa egyik első bevásárlóközpontjaként, és amely nemrégiben eredeti neoklasszicista pompájában újult meg. A közel 2500 négyzetméteres térben
- tizenegy konyha,
- három bár,
- öt rendezvényhelyszín
és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. A Time Out Market Budapestben a főváros és a vidék legjobb éttermei és séfjei, egy fedél alatt várják vendégeiket. A piac szeptember 20-tól mindennap 11:30 és 23:30 között tart nyitva.
Tematikus hetekkel is készülnek a gasztropiacon
A Time Out Market Budapest a kínai újév alkalmából február 16–22. között limitált, tematikus fogásokkal várja a látogatókat. A részt vevő éttermek séfjei kifejezetten erre az alkalomra állítják össze különleges ételeiket, amelyek a kínai újév jellegzetes ízeit és gasztronómiai hagyományait hozzák el Budapestre. Balogh Viktor kérdésünkre azt is elmondta, hogy korábban már karácsonyi, illetve mangalica tematikájú heteik is nagy sikert arattak.
Kipróbáltuk Budapest legújabb turistamágnesét: az ország legjobb éttermei a Blaha Lujza téren – mutatjuk, elbírja-e a pénztárcánk
Szeptember 20-án nyitotta meg a kapuit az ország legújabb gasztronómiai és kulturális piactere a Corvin Palace első emeletén, egy helyre csábítva a legjobb hazai éttermeket. A Világgazdaság betekintést nyerhetett a Time Out Market Budapest kulisszái mögé, ahol megnéztük, melyik hely milyen kínálattal várja a vendégeket, és mindez mennyibe is kerül. Találtunk főételt 3000 forint alatt, és 12 ezer forint fölött is.