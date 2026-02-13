Elképesztő, amit művel a Blaha Lujza téri gasztropiac: már a külföldi partnerek is felkapták a fejüket, hogy mi történik Budapesten

Sokan meglepődnek, ám ez az igazság: a Time Out Market Budapest vendégei nagyrészt magyarok, de természetesen egy telt házas szombaton szép számmal térnek be a hazánkba látogató turisták is – árulta el a Világgazdaságnak Balogh Viktor, az épület egyik tulajdonosa.

Rengeteg a magyar vendég a gasztropiacon / Forrás: Time Out Market Budapest

Hozzátette: a látogatók kétharmada–háromnegyede magyar, ami nemcsak pozitív meglepetés, hanem ritkaságnak is számít a hálózaton belül. Ezt a Világgazdaság is meg tudja erősíteni: amikor meglátogattuk a lisszaboni gasztropiacot, portugál nyelven szinte senkit nem hallottunk beszélni, és a helyi személyzet kérdésünkre elárulta, hogy a vásárlók nagy része külföldi. Balogh Viktor megjegyezte:

különösen örömteli látni, hogy a budapestiek valóban magukénak érzik a piacot, és nem csupán alkalmi vendégként térnek be.

A cél az, hogy ezt az erős hazai bázist hosszú távon is megtartsák, miközben fokozatosan építik fel azt a külföldi közönséget, amely a hét minden napján stabil forgalmat biztosíthat. A hétvégi telt házak már most jelzik az irányt:

szombatonként a piac nyitástól zárásig folyamatosan megtelik, ami a koncepció életképességét igazolja.

Elégedett a Time Out nemzetközi vezetése is

A visszajelzések nemcsak a látogatóktól, hanem a nemzetközi háttérből is pozitívak. A budapesti piac működése a Time Out külföldi vezetése szerint kifejezetten jól sikerült, különösen a vásárlószám és az eladók teljesítménye emelkedik ki.

A tapasztalatok alapján a budapesti modell akár mintaként is szolgálhat a jövőbeli fejlesztésekhez.

Mikor lesz Corvintető?

Balogh Viktort kérdeztük a Corvin Palace legendás tetőteraszáról is. Az üzletember elárulta, hogy a fejlesztés előkészítése folyamatban van, és az eddigi eredmények megerősítik őket abban, hogy egy ilyen léptékű gasztro- és közösségi térnek igenis van helye a fővárosban.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő időszak kulcskérdése így már nem az, hogy életképes-e a Time Out Market Budapest, hanem az, miként lehet tovább bővíteni és fenntartható módon fejleszteni azt a modellt, amelyet a magyar közönség már most a magáénak érez.